Senátor Vystrčil: Jsme dnes jediní, kdo si ještě troufne říci, jak to cítí a proč

Paní ministryně tady řekla, že vláda dělá těžká rozhodnutí, taková, která nikdy v životě dělat nemusela nebo nemuseli. Zároveň řekla, že by bylo dobře, abychom nedělali politiku. Já nevím, jestli je nedělání politiky, když v rámci toho svého projevu o nedělá politiky někomu nepřímo řeknu, že tady dělá politiku.

Souhlasím s tím, že dnes bychom všichni měli dělat vše pro to, abychom krizovou situaci, ve které se nacházíme, co nejlépe zvládli. Já jsem tady prezentoval svůj názor a požádal jsem o to, aby ho kriticky rozebrali odborníci i politici, na to, jak vláda postupuje a jak využívá možnosti, které jí poskytuje český právní řád a případně podzákonné normy. Zároveň jsem v žádném případě nezpochybnil to, že se vláda snaží a ani jsem neříkal, že není akční. Sám osobě z vystoupení vlády mám pocit, že se opravdu snaží. Ale v případě zvládání krizí a krizového řízení jsou tady hejtmani a starostové. Pokud se stane, že nejsou respektovány, nebo využity některé osvědčené postupy, tak se může stát, že i při veškeré snaze potom ta přijatá řešení nejsou optimální a mohla být přijatá řešení lepší. To je jediné, co tady dnes ode mne a od většiny dalších kolegyň a kolegů zaznělo. Bylo to odleva doprava. A prosba ode mě je jediná. Prosím, něco se stalo. 1. března koronavir, 12. nouzový stav, 16. Ústřední krizový štáb. Máme tady nějaký právní řád a nějaké možnosti. Bylo by dobré, aby v rámci snahy, kterou vláda, která nese největší odpovědnost za to, co se tady bude dít, tyto možnosti opravdu plně využívala, resp. některé nepřehlížela. Uvedl jsem tady konkrétní příklady, kdy si myslím, že možnosti nebyly využity a nemohu se zbavit dojmu, že v některých případech došlo i k jejich účelovému nevyužití. Chtěl bych poprosit, aby nebylo usnesení Senátu, pokud bude přijato, a vyjádření Senátu bráno jako politický boj. V žádném případě to tak necítím a při zahájení svého projevu jsem říkal opakovaně, že ani mí kolegové ze senátorského klubu ODS nevěděli, jaké budu říkat závěry a jak bude moje analýza vypadat. Nevěděli to a ty reakce byly odleva doprava spontánní. Není to žádný politický boj, není to o tom, že by někdo nechtěl, abychom vyšli z krize co možná nejlépe. Je to o tom, že při hledání nejsprávnějších dalších postupů kromě toho, že budeme lidem, kterých se to nejvíce týká, dodávat naději, kromě toho, že budeme dělat všechno pro to, abychom je podpořili, tak to také znamená, že pokud se ukáže, že si myslíme, že v některých případech by se dalo postupovat lépe nebo optimálněji, řekneme si to. A je na tom, který to všechno řídí, zda bude ochoten kritiku konstruktivně přijmout a chladnokrevně si vyhodnotit, zda na tom, co se tady říká, něco je, nebo není, anebo jestli to odmítne a řekne: Co proboha chcete, vždyť my se tak snažíme. Ale to vám nikdo neříká, že se nesnažíte. Jde jenom o to, abychom to zároveň dělali tak, jak kdysi ti před námi to nastavili, protože vycházeli z nějaké zkušenosti, kterou vy nemůžete mít, protože jste zatím tím, co oni prošli, když psali zákony a statuty, neprošli. To je všechno, co k tomu chci říct a musím říct, že mě velmi mrzí, že je takto to jednání Senátu a vyjádření jednotlivých senátorů přijímáno. Není to o tom, že my bychom nechtěli pomáhat, že bychom nikoho nechtěli podpořit, ale je to o tom, že jsme dnes jediní, kdo si ještě troufne říci, jak to cítí a proč to tak cítí a nebojí se to říci. A pokud si nebudeme některé věci, o kterých si myslíme, že nefungují jak mají, schopni říci otevřeně, tak ta pravděpodobnost chyby se zvyšuje. Přece naším cílem, a to jste říkala paní ministryně i vy, je především to zdraví lidí a hledání nejlepších cest. A k tomu my tady jednáme a to je náš cíl jednání a neměl jsem z žádného senátora a senátorky pocit, že by měl na mysli něco jiného a že si tady chtěl nahrávat nějaké politické bludy. Pokud vy ten pocit máte, tak já vám ho nemohu vymluvit, ale je mi to líto.

RNDr. Miloš Vystrčil ODS



předseda Senátu

