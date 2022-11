Senátor Vystrčil: Předseda Senátu není nikým jiným než prvním mezi rovnými

reklama

Vážená paní předsedající, vážené senátorky, senátoři.

Chci především velmi poděkovat za tu důvěru, které se mi dostalo, vůbec to nepovažuji za samozřejmost. Chci vás zároveň ujistit, že z hlediska fungování Senátu a předsedy Senátu a vedení Senátu jsem přesvědčen, že to vždy musí být tak, že se k sobě navzájem budeme chovat vždy korektně, ať spolu budeme souhlasit nebo nesouhlasit, nebo ať pro sebe budeme nebo nebudeme hlasovat.

A proto chci všechny ujistit, že se přesně o tohle budu snažit. Zároveň chci říci, že pokud jsem byl takto vysokým počtem hlasů zvolen předsedou Senátu, že to nevnímám jako osobní úspěch, ale vnímám to zejména jako potvrzení toho, že Senát plní svoji roli, že se chová tak, jak od něj očekává ústava a tím pádem i český lid, a že budu dělat vše pro to, aby tomu tak bylo i nadále, protože náš úkol je snažit se, aby zákony byly jednodušší a nekomplikovaly lidem život, snažit se o to, aby ústavnost a dodržování ústavy a kompetencí z ní plynoucích všichni dodržovali, protože je to základní pilíř našeho státu. A snažit se o to, aby tady vládla vysoká politická kultura, aby tady neprobíhaly příběhy bezpráví, abychom byli schopni se postavit proti nespravedlnosti, i když jsme v menšině.

To vše je role Senátu, kterou jsme se doposud snažili plnit, ať byl předsedou Senátu kdokoli. A já musím znovu s uznáním zavzpomínat na předchozí předsedy Senátu, ať to byli Jaroslav Kubera, Milan Štěch, Přemysl Sobotka, Libuše Benešová nebo Petr Pithart. Na tyto lidi a na tyto osobnosti není jednoduché navazovat a já to vnímám jako velký závazek.

A zároveň, pokud jsem říkal, že vyjádření důvěry ve mě vidím a vnímám i jako vyjádření důvěry v Senát a v to, co dělal minulé volební období, tak chci poděkovat, ať další volby dopadnou jakkoli, mým kolegům místopředsedkyni a místopředsedům Senátu, Jitce Seitlové, 1. místopředsedovi Senátu Jiřímu Růžičkovi, s kterým se mi velmi dobře spolupracovalo. Chci poděkovat i Janu Horníkovi a Jiřímu Oberfalzerovi, protože jsme byli týmem, který často řešil věci, o kterých jsme se dál nebavili, ale fungovali jsme společně a myslím, že obraz Senátu tím také posílil.

Tolik v tuto chvíli ode mě. Je před námi spousta práce. Je před námi období, kdy bude potřeba, aby tady existovalo jakési světlo, jakási jistota, něco, na co se mohou občané spolehnout. A já jsem přesvědčen, že to je přesně ta role, kterou Senát má a musí plnit. A slibuji, že pro to udělám, a věřím, že s vaší pomocí, maximum. Těším se na spolupráci, protože spolupráce je základem. A předseda Senátu není ničím jiným nebo nikým jiným než jenom prvním mezi rovnými.

Ještě jednou děkuji za důvěru a těším se na spolupráci.

