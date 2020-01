Senátor Vystrčil: Přibude další posuzování různých žádostí, a tím se zvýší korupční potenciál

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové. Protože většina z vás má zkušenosti z komunální politiky nebo z krajské politiky, jste také starosty, tak vlastně bych začal řečnickou otázkou. Jestli jste si představovali, když jste četli ty změny § 3, rozšíření té možnosti přidávat na všechny možné různé věci, já to za chvilku budu říkat, formou dotace z MMR, jestli jste si představili, co to bude z hlediska administrativní náročnosti znamenat, příp. zda jste si třeba zkusili představit kritéria, podle kterých ty dotace budou přidělovány. Já si myslím, že mám poměrně bujnou fantazii, ale když vezmu například písmeno i), že po novu bude možné ty peníze použít ke krytí části nákladů spojených s pořízením technického vybavení obcí a dobrovolných svazků obcí, určeného k údržbě veřejného prostranství formou dotace nebo úvěru, tak je zřejmé, že třeba by možná bylo možné vypsat z úrovně MMR, prosím, dotační program na sekačky do obcí, protože to slouží k úpravě veřejného prostranství.

Teď tedy by mě zajímalo, paní ministryně, jaká budou kritéria pro to, kdo dostane a kdo nedostane sekačku. Protože já si to vůbec nedovedu představit, je to naprostý nesmysl, absolutní porušení principů subsidiarity, kdy věci, když si to přečtete, které mají dělat obce, mají na to používat své příjmy, najednou chce dělat ústřední státní orgán, protože si myslí, že to ví lépe, že ví lépe, jakou sekačku si máte koupit, že ví lépe, kterou budovu máte opravit, že ví lépe, kterou silnici máte opravit, že ví lépe, na co si máte udělat urbanistickou studii a na co nikoliv, že ví lépe a tak dále. To je neuvěřitelná věc, která vlastně nám tady sděluje, že opravdu ministerstvo pro místní rozvoj, protože k tomu má ty kompetence, tak si myslí, že je důležité, aby i na tyto věci v těch obcích a městech dohlíželo. Mě z toho, když jsem to četl, jediné, co napadá, je, že pokud tedy někdo chce pomoci těm věcem, které jsou tam citovány, a je to, já nevím, písmeno h), i), j) a tak dále, tak by měl vzít nějaké další peníze a rozdělit je obcím podle nějakého klíče, já nevím, jestli podle počtu obyvatel nebo použít to, co se dneska používá v rámci rozpočtového určení daní atd. Ale myslím si, že opravdu říkat, že budeme vypisovat dotační tituly na to, abychom rozhodovali, zda, já nevím, budeme krýt část nákladů na nějaký projekt, který slouží k rozvoji té obce nebo toho regionu v oblasti cestovního ruchu, protože my to víme lépe, je podle mě absurdní, nesmyslné a k ničemu. Jediné, k čemu to povede, je, že přibude obrovské množství administrativy, přibudou další dotační tituly, přibude další posuzování různých žádostí, a tím se samozřejmě zvýší korupční potenciál, protože o čem jiném to potom bude, v případě např. té sekačky, než o tom, že tedy různí budou zjišťovat, jak to tedy tam máme napsat, ta kritéria, abychom tu sekačku dostali my ve Strachoňovicích, ne oni v Radkově.

RNDr. Miloš Vystrčil ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle čeho to bude rozdělováno, ty dotace? Na to bude nějaký speciální úřad nebo? Tam není co dělat na tom ministerstvu pro místní rozvoj, že se všechny tyto věci znova budou ještě nějak organizovat, vyhodnocovat? Vždyť v současné době má ministerstvo pro místní rozvoj problém s tím zveřejňovat včas výsledky, podle kterých byly např. poskytnuty dotace z Programu rozvoje venkova atd. Já fakt tomu vůbec nerozumím, nechápu tuto ambici ministerstva pro místní rozvoj, zvlášť to nechápu u paní ministryně, která tuto situaci podle mě musí znát, musí vědět, že ta obec sama nejlépe ví, na co ty peníze využít. Takže to je ta moje první otázka, jak si tedy představujete, že by vypadala ta kritéria, jak by to bylo administrováno, jak by to celé vypadalo a kolik by to stálo dalších úředníků? Druhou věc, kterou k tomu mám, je, dělali jste si nějakou analýzu toho, v kolika případech z hlediska těch všech dotačních titulů, které z toho vyplývají, dochází k překryvu s jinými ministerstvy? Ptám se třeba na školy, ptám se na silnice, ptám se na chodníky atd. Ty tituly už existují dnes, Státní fond dopravní infrastruktury má tituly, vy máte udělané... Jak budete hlídat, aby ze dvou různých zdrojů nebylo možné žádat o totéž? A tak dále. To taky budeme zase... Já vím, že to zvládnete, nakoupí se další informační systém nebo ho někdo udělá za vás, vy ho potom můžete používat, bude se používat. To je úplně absurdní. Já si myslím, že jediná možnost je ten zákon zamítnout, a velmi prosím, abychom to udělali.

Psali jsme: Senátor Valenta: Oblast státem podporovaného bydlení není koncepčně řešena Ministryně Dostálová: Výdaje na bydlení nechceme a nebudeme redukovat Senátor Žaloudík: I pohled do ucha je černá díra Senátor Hampl: Evropská rada se silně vymezila vůči současným krokům Turecka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.