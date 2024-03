Senátor Vystrčil: Všechny nás zajímá osud Ukrajiny

reklama

V pražském Lichtenštejnském paláci jednali ve čtvrtek předsedkyně a předsedové parlamentů zemí Visegrádské skupiny. Parlamentní summit V4 a Ukrajiny zahájili předseda Senátu Miloš Vystrčil s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou, která tuto akci letos pořádá. Řečníci se mimo jiné shodli na potřebě prosazovat základní principy lidských práv, zdůraznili důležitost zbavit se energetické závislosti na Rusku a důrazně odsoudili ruskou agresi na Ukrajině.

„Jsem velmi rád, že jsme se shodli na tom, aby významným hostem našeho setkání byl předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk. To je důkazem, že nás všechny zajímá osud Ukrajiny a že podporujeme její boj proti ruskému agresorovi. Je nezbytné, abychom dali prostor představitelům Ukrajiny, aby nám osobně popisovali, co se v této zemi děje. Naopak jsme se zcela neshodli na tom, co to znamená stát za Ukrajinou. Jestli je to o humanitární podpoře, o podpoře obnovy Ukrajiny, uprchlíků nebo o vojenské podpoře. Ale věřím, že naše jednání budou pokračovat. Zároveň jsme se shodli, že si všichni uvědomujeme nebezpečí závislosti na totalitních režimech, především na surovinových zdrojích,“ řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil na úvod jednání.

V závěrečném prohlášení se předsedkyně a předsedové zemí Visegrádské skupiny shodli například na tom, že Visegrádská skupina je důležitou platformou pro konzultace a koordinaci mezi zeměmi střední Evropy. Rovněž je podle nich zásadní potřeba prosazování základních lidských práv, svobody, demokracie a právního státu. A dále zdůraznili důležitost zbavit se energetické závislosti na Rusku, modernizovat energetickou infrastrukturu a důrazně odsoudili ruskou agresi na Ukrajině.

„Dva roky po ruské totální invazi na Ukrajinu se nacházíme v kritickém okamžiku. Bezpečnost Ukrajiny je neoddělitelná od bezpečnosti střední Evropy. Nemůžeme proto připustit, aby Rusko na Ukrajině zvítězilo. Kreml vnímá nejen Ukrajinu, ale celý Západ jako svého strategického nepřítele. A pokud Rusko na Ukrajině uspěje, Putinova vojenská mašinérie se nezastaví, ale bude povzbuzena k další rozpínavosti. Proto musí naše udržitelná a silná podpora vzdorující Ukrajině pokračovat ve všech oblastech, včetně vojenské, finanční i politické. Letošní rok bude pro budoucí vývoj naprosto klíčový,“ zdůraznila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové.

Parlamentního summitu se také zúčastnili předseda Sejmu Polska Szymon Hołownia, předsedkyně polského Senátu Małgorzata Kidawa-Błońska, místopředseda Národního shromáždění Maďarska Csaba Hende a předseda Národní rady Slovenska Peter Pellegrini. Letošní formát byl navíc rozšířen o zástupce Ukrajiny, jednání se proto zčásti zúčastnil také předseda Národní rady Ukrajiny Ruslan Stefančuk.

Jednání parlamentního summitu V4 v Praze bylo rozděleno do dvou tematických bloků. První blok se věnoval energetické bezpečnosti a problematice migrace. Ve druhém bloku se diskutovalo o ruské agresi na Ukrajině. Právě v tomto bloku se k jednání přidal Ruslan Stefančuk.

„Předsedovi Stefančukovi jsem na dnešním společném jednání vyjádřila vděk za to, že svým bojovým úsilím nejen brání vlastní zemi, ale kupuje nám čas k tomu, abychom s aliančními spojenci posílili vlastní obranu a schopnost odstrašení, zejména na Východním křídle NATO,“ dodala předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Předsedové parlamentů zemí V4 a Ukrajiny se před dnešním summitem sešli už na pracovní večeři, kterou ve středu večer uspořádal předseda Senátu Miloš Vystrčil na půdě horní parlamentní komory.

Závěrečné prohlášení naleznete ZDE.

