Senátor Wagenknecht: Nemůžu ani důvěřovat, že nějaká nová povinnost nebude peklo

Děkuji za slovo, pane předsedající. Po včerejšku budu mluvit pomaleji, protože v té roušce je mi prý ještě hůře rozumět, a já drmolím, tak já se omlouvám, zkusím to ještě pomaleji. Paní ministryně se na mě usmívá. Já se pokusím být korektní a málo emotivní. Doufám, že nebude brát osobně můj projev, ona už mě zná. Takže budu povídat krátce k tomu, co tady padlo. Chtěl jsem korigovat to, co tady padlo, 10 nebo 14 dnů. Jenom bych k tomu ještě dodal, v tuto chvíli, co je pro mě podstatné... Já si myslím, to říkám na rovinu, že tato vláda nepomáhá podnikatelům, pomáhá k udržování zaměstnanosti. Ale já tomu rozumím.

Mně se líbí program Antivirus, paní ministryně říkala, že je úspěšný, na začátku měl dokonce pouze 80% krytí nákladů na zaměstnance, teď už je to 100 procent, ale já tomu rozumím, proč to ta vláda dělá. Kdyby ty kompenzace nebyly v této formě, tak by podnikatelé ty zaměstnance nedrželi v té době, jak to dneska funguje, byly by problémy na trhu zaměstnanosti a byl by problém. Já si osobně myslím, že je dobře, že ty kompenzace jsou, to já neříkám, ale nejsou primárně cíleny na to, aby se podpořili zaměstnavatelé, to znamená podnikatelé, ale aby stát udržel zaměstnanost. Takže chápu tu motivaci, proto se mi ten program líbí. Proto na rovinu, tento program je úspěšný nejvíc, protože je v zájmu státu ho vyplácet. Jiné programy už není zájem vyplácet. Vím, že je to malinko mimo rámec, ale ono to s tím souvisí. Takže jenom k tomuto.

Pokud tady můžu říct nějaká čísla, minulý rok zaniklo 20 tisíc podnikatelů. Včera jsem koukal na Události, komentáře, kde zástupci podnikatelů říkali: Letos to bude asi ještě více. Takže podnikatelé můžou zaniknout, to je úplně jedno, ale zaměstnance my udržíme. Chápu přístup státu, ale aby tady padlo, že co tady všechno řešíme, se netýká toho, aby zaměstnavatelé, podnikatelé mohli fungovat. Tak to není. Ale na druhou stranu, ať je to fér. Je to role paní ministryně. V této oblasti je to její práce. Ale je tady za celou vládu, tak aby tady padlo to, že na to ostatní vláda kašle.

Dále, co tady padlo, že paní ministryně říká, je to nedostatečné. Já s tím také souhlasím. Pokud bychom principiálně chtěli, aby ti lidé opravdu doma byli, bavit se o tom principu samotném, tak já si myslím, že tato motivace nebude dostatečná, pokud mají celou rodinu, stane se to, většinou to tak bývá, že když je jeden z těch dvou partnerů, tak je za chvilku i druhý v té izolaci. Takže pak jsme na této částce, která je tady, krát dva. Pokud mají tři děti, tak už to je v nějakém režimu, že stejně jim to stačit nebude. Jenom říkám svůj názor, že tohle je nedostatečné v tom, abychom ty lidi motivovali, ale nějak je motivovat musíme. Zase naopak, aspoň něco tady je, to jsem rád. Já bych doplnil ještě slovíčko, že to je pozdě, protože jsme v roce 2021, dnes je 25. února, ale aspoň že to přišlo. Za to děkuji.

Ale myslím si, jsem sám zvědav na ten efekt, ale nečekám, nemyslím si, že bude tak zásadní pro to, abychom ty lidi motivovali, ale aspoň něco, jsem za to rád, že ten vzkaz vláda vysílá.

Potom bych krátce se pobavil o té byrokracii. Samozřejmě, mám tady tři věci k tomuto přílepku, který je tady komunikovaný, už byl věcně zdůvodněný, já nebudu opakovat ty věci. Opět, chápu žádost státu nebo jeho motiv nějakou formou mít větší kontrolu nad tím, co se děje na trhu práce, v oblasti dohod. Chápu názory paní ministryně, já mám třeba jiné názory na tu flexibilitu. Ale k té byrokracii. Paní ministryně, já si myslím, že je fajn mít všechno elektronizované, zvlášť když já tady jsem za Piráty, i když já s tím mám osobně někdy problém, s tou elektronizací, dneska v tom světě. Na druhou stranu, i ta malá další povinnost podnikatelům je v této době hodně. Pokud se bavíme o velkých firmách, tam je to něco jiného. Tam mají účetní oddělení, které dělá různé funkce. Tam bude nějaká další část práce té úřednice, která tam to přímo má na starosti. V pořádku. Pokud se bavíme o malém obchůdku na rohu, který tato vláda cíleně likviduje a bude asi i dál, pochopil jsem, další týdny, cíleně to dělá dlouhodobě a likviduje ty podnikatele, tak tam ten podnikatel sám dělá mnoho aktivit.

Hlavní kontext, který dneska řeknu já, v jaké jsme době. My jsme v době, kdy vláda ty nejmenší zkrátka likviduje, protože je nekompenzuje, nechá je padat na kolena. Někteří už zkrachovali. Minimálně 20 tisíc. Takže kdybychom tuto debatu řešili možná za rok, pojďme se o tom věcně bavit, klidně, ať to je nastaveno tak, ať to funguje efektivně. Když ten systém bude jednoduchý, že tam opravdu kliknu dvakrát, něco doplním, nahraji a jdu dál... Malinko se toho obávám, že toto stát neumí. A to nejenom český stát. Je s tím problém i jinde ve světě. Takže i k tomuto bohužel za mě... Můj názor je, že v době, kdy my se tady bavíme o tom, že, dneska jsem četl, že možná dalších 6 týdnů bude opět nějaká vybraná skupina podnikatelů zavřená, nebo je kompenzovaná, a ještě jí tady chcete naložit další povinnost, protože drží nějaké zaměstnance, aby něco vykazovala, myslím si, že to je vůči nim nefér.

To je asi za mě všechno, tak jenom v té finální fázi, já bych vás poprosil, abyste, pokud budete na vládě, nebojovala pouze za zaměstnance, ale i za ty podnikatele, až budete zítra nebo pozítří schvalovat nová opatření vůči podnikatelům, kteří budou restriktivně zavřeni, ať tam dáte i ty kompenzace podle tržeb, protože jiná věc už nebude možná. Já si myslím, že ani potom vám toto už nepomůže, protože nebudou ani zaměstnance držet. Abych někoho platil přes stát, cash flow, tokem, ještě k tomu, já to zaplatím, pak to vykážu, opět nevím, jestli paní ministryně někdy vyplňovala formulář Antiviru. Je to opravdu výzva. Já to nemyslím ve zlém. Chápu, že to je potřeba hned vyplňovat. Zkuste si to. Já vás o to poprosím. (Paní ministryně se ozývá, že zkoušela vyplňovat formulář.) Zkoušela? A je to fajn? Já myslím, že to fajn úplně není, je to strašné. Je to peklo. Já to fakt nemyslím ve zlém. Takže ta byrokracie, právě tomu já nemůžu ani důvěřovat, že tady nějaká nová povinnost nebude takové peklo. Takhle, když už to děláte potřetí, tak je to fajn, že už člověk ví, jak se v tom zorientovat. Přepočítávat počty zaměstnanců, počítat, že máte některé zaměstnance, kteří částečně pracují, někteří ne, a tak dále, fakt to není jednoduchá věc. Ti lidé jsou pak ještě ve větším stresu. Ale jsem rád, že ty peníze jsou. Chápu, váš cíl je mít zaměstnanost. Ale myslím si, že cíl vlády v této fázi celé, v tom komplexu, není mít cíl podnikatele, tak to vnímám já. Děkuji moc za slovo. Případně se pak ještě vyjádřím.

