Senátor Žaloudík: Rekonstrukce státu pomocí financí je nejlepší. Pomocí řečí je to vždy horší

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, pane ministře, ačkoli věci stran covidu vysvětluje zpravidla Akademie věd, já jsem tady spíše, že jsem ožil, když jsem slyšel dvě necovidí hesla.

Jedno je "vyprazdňování" a druhé, jak je to s financováním. Tak určitě mě nebudete podezírat, že dělám teď advokáta panu ministrovi, on má advokátů dost, ale já bych spíše doplnil to, co říkal váženému panu kolegovi Horníkovi, jehož si vážím, a mohli jsme to probrat na chodbě, ale možná tady lepší od pultu.

První věc, jestli je to daň, nebo není. Tož to víte, že je to veřejné pojištění, akorát že 60 %, možná ještě víc, tam do toho tlačí stát, protože platí za pojištěnce důchodce, jako jsem já. A nebo za děti. A protože hrdinsky v květnu, já jsem málem spolkl vidličku, když po letech snažení, když jsme se snažili vždy o nějaké procento, a o 10 Kč, a Česká lékařská komora a že zločinci, že chtějí 800 Kč za pojištěnce, tak říkal pan premiér, že 200, 500. Ale to byly skoky, že jsem málem omdlel. To je ten přísun z daňových peněz, ono je to propojeno, ačkoli by to tak nemělo být a samozřejmě pojištění by mělo vypadat jinak. Tak to jen, abychom si byli vědomi toho propojení.

A hodně bych navrhoval, abychom potom nějakou část někdy, a třeba to neodkládali, když se teď rekonstruuje stát, protože rekonstrukce státu pomocí financí je nejlepší, pomocí řečí je to vždy horší. A teď, pokud vím, tak jsou nějaké peníze v oběhu.

Binární urychlovač a Karlovarský kraj. Prosím vás, o tom vím skoro vše, protože jsme před mnoha lety objížděli všechny kraje a snažili jsme se tam instalovat komplexní onkologická centra. Povedlo se to všude, pouze ne v Karlovarském kraji. Důvodů je řada. Rozumím kolegům v Chebu, ale pozor na to, lineární urychlovač sám od sebe je taková hračka. To je, jako když mi někdo koupí stíhačku takhle na dvůr. Tak si v tom poběhám, děti si v tom pohrají. A ztraťte iluzi, a to bych vzkázal kolegům do Chebu, protože jsem obhospodařoval podnik, a jsem tam stále, kde je pět lineárních urychlovačů na dvě směny, protože si myslím, že když máte lineární urychlovač, že byste ho mohli mít na dvě směny, což se ne všude děje, protože tím pádem máte jakoby deset lineárních urychlovačů. To je jedna z rezerv. Ale on nestačí jeden, protože když vypadne, tak už kdysi dávno před 10, 15 lety bylo řečeno, že v každém tom centru budou lineární urychlovače dva. Je pro to řada důvodů odborných, provozních, výpadkových a tak dále. A samozřejmě jeden systém plánování, který jede na ty dva. Ale zbavte se iluze, že to je to, co vydělává, co tak někdy na okresech zní. Vy máte ty lineární urychlovače, ano, tam je koeficient od 0,6 do 0,7 skutečně, dáte 60 haléřů a dostanete korunu. Podobně je to u pozitronové emisní tomografie, u velkých mašin, u diagnostiky. Jenže se zapomnělo, že ten jeden lineární urychlovač stojí 100 milionů a amortizuje tak zhruba během osmi let.

Takže já jsem třeba měl tu čest obstarávat v letech 2016, 2017 výměnu čtyř lineárních urychlovačů, bratru 400 mil. Kč. Takže od koeficientu 0,6, 0,7, když si to odpočítáte, tak najednou zjistíte, že jste s bídou na té 1,0, abyste neprodělávali. A samozřejmě pokud něco vyděláte, tak tím musíte dotovat obory, které chronicky prodělávají, které mají koeficient 1,5, za to byste nikde nepodnikali. To jsou všechny chirurgie apod., všechny chirurgické obory, kde dáte 1,50 Kč a vyděláte 1 Kč.

A jen bych chtěl říci k těm komplexním onkologickým centrům, já budu první štěstím bez sebe, když se v Karlovarském kraji podaří instalovat, ať už ve Varech nebo kdekoli, komplexní onkologické centrum, které sestává z diagnostické onkologie, z operační onkologie, z radiační onkologie, to je ten lineár plus případně "brachy", a z chemoterapie, protože nikdo nechce být jen ozářen. On chce být vyléčen od nádoru. A pokud to nemáte v komplexu, tak to začne skřípat. A pokud to má být jen způsob, jak si vylepšit ekonomiku daného špitálu, tak věřte tomu, že je to cesta do pekel, do nikam, a nebráním tomu. Ale navrhuji tady, protože je to téma krásné, je to téma necovidí, tak si skutečně sednout a říci, jestli po těch 15 letech, když se nepodařilo v jediném Karlovarském kraji instalovat komplexní onkologické centrum, sedněme na to a pokusme se to tam instalovat, protože proč ne? V Moravskoslezském kraji jsou dva, protože jedno si vydobyl AGEL a jedno vzniklo v Ostravě. Takže tam je určitá atypie, jinak je to na krajském principu rozloženo, protože nemocný člověk nerad jezdí více než 50 km, 100 km je limitních. Tak to je k této věci, že to není nevůle, nechtění. Varoval bych před tím, nějakou technologii si instalovat, že se mu to vyplatí, protože první, co bude kuňkat, že chce další lineární urychlovač. A potom, že nemá na to, aby těch 100 milionů do toho dal. Takže to jsou věci úplně jiné než covidí. Ale souvisí s tím proto, jak říkala paní kolegyně Alenka Dernerová, vaším prostřednictvím, pane předsedající, a jak říkal také pan ministr, samozřejmě když se něco vyprázdní, tak nejsou prachy jinde. Ale provázanost je velká a je to spíše záležitost odborná než emoční. A ani já nejsem rád, že se zákony covidí schvalují od pondělí do pátku a dnes tedy extrémně během jednoho dne. To jsem vám musel doplnit, abyste viděli, že tam nejsou žádná moc velká tajemna, ale že se můžeme posunout i v Karlovarském kraji. Vnímám to jako deficit v ČR, že Karlovy Vary nejsou pokryty komplexním onkologickým centrem.

