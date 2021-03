Senátor Žaloudík: S koronavirem tady prostě budeme žít, tak jako žijeme se všemi ostatními viry

reklama

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já nebudu pana ministra trápit žádnými dotazy, protože když se mě ptají, kdy to skončí všechno, tak já říkám – proč by to mělo končit? Vždyť to právě začalo. Tak to je první věc. A panu ministrovi nezávidím jeho roli, protože je to role na vrcholu sopky.

Anketa Uškodí ODS odchod Pavla Novotného? Ano 4% Ne 17% Je to jedno 79% hlasovalo: 3418 lidí

A kdo si tam chce sednout, ať si tam sedne a ohřeje se. Ale chtěl bych jenom možná doplnit to, co on tady jasně říkal. A taky určité nadšení, které tady zaznělo z těchto sekvenací. Lidé jsou nadšení kdečím. V květnu jsme byli nadšení, jak jsme tam měřili ty protilátky, pak jsme nadšeni těmi PCR, pak jsme nadšeni antigeny ze slin, teď budeme sekvenováním. Takže ono to sekvenování nevzniklo v březnu 2021, my se tím docela v onkologie trápíme celá léta a umíme nasekvenovat leccos a na té onkologii na tom stojí velká část diagnostiky. A je to trošku vyšší dívčí. Takže to, že nasekvenujete formou výroby oceli na sklad a dáte si ty velké přehledy těch 30 tisíc bazí při celogenomovém sekvenování do šuplíku, tak to ještě neznamená, že jsme zvítězili. A těch 10 %, ke kterým se všichni hlasováním zavazují podkládám za velký vtip nebo velký byznys, vyberte si, co chcete. Protože problém sekvenace není ta sekvenace. Problém sekvenace je ta interpretace. Takže musím jenom doplnit, pan ministr jasně řekl, že si té problematiky všímal a od prosince, já bych jenom, za tu dobu, co ještě nebyl ve funkci, tak sekvenovalo se, prosím vás, v březnu, jo? Vloni. Sekvenoval se promotorový úsek toho genu, protože bylo určité podezření, že není úplně normální. My doteďka nevíme, jestli se potkal netopýr s luskounem, anebo ne. Tím tady nechci otevírat Soňu Pekovou, které to ještě nikdo nevyvrátil, ale my jsme si v ústavu taky nasekvenovali ten promotorový úsek na dvou virech, které jsme měli, protože jsme jich neměli víc v té přehršli virů. A z toho nám vyšlo, že těch změn není tolik, jak říká Pekova, ale ona správně, velice správně řekla, že se orientujeme podle toho vzoru čínské autorky ze 4. 2, jak nevěříme Číňanům, tak kupodivu celý svět vzal za vzor koronaviru, toho SARS, Čínu. A je otázka, který vzor si vezmete z mnoha koronavirů. Takže to je věc, která není dořešená. Takže sekvenovalo se. Pak se v jisté fázi před-předministr omluvil paní doktorce za cosi taky a tak.

Pak se děla další věc. 4. 5. vloni v Nature vyšla kompletní sekvence toho viru, takže když jsou fake news, tak vždycky je dobré vědět, co jsou news, ale člověk vědět, co je fake. Takže když někdo říkal, že virus vůbec neexistuje, no tak on existuje, protože má popsanou sekvenci. A kdo je pilný, tak si ho může nasekvenovat. 4. 5. 2020.

Potom to byly zajímavé věci, protože se děly ojedinělé záchyty v červnu až červenci takzvaných cizineckých importů. A to natvrdo běžela databáze GISAID, do které si teď vlezte – gisaid.org. Tam najdete všechny mutace. A dodává se tam, my jsme tam tehdy dodali 27 virů. Nepodařilo se mi zjistit odkud, protože... A ty jsou tam uvedeny jako že česká forma mutace. A pak je jich tam dalších několik set. A už tisícovek v sedmi takových velkých clusterech. Je to barevné, je to hezké, když se na to podíváte. Tak to byla taková další etapa tohoto. Potom se objevila takzvaná pražská verze. Na tu nikdo nereagoval, protože co není na ČT24, tak neexistuje. Takže si nikdo nevšiml, že paní doktorka Jiřincová ze Státního zdravotního ústavu, velice solidní dáma, myslím 11. 10., já už se to snažím všechno pamatovat pro dějiny, tak poukázala na to, že ve spike proteinu je tady zcela nová mutace, která ho trošku prohlubuje, jsou tam dvě aminokyseliny jinak, takže si to patrně nesedne tam, co si sednou ty jiné věci. To zůstalo vcelku pominuto. Až přišla třetí vlna, až 9. 12. proběhla další sekvenace. A ta probíhá. A tam jsou zase další změny. No a potom mluvíme o 4. vlně od 26. 12., kdy proběhly tady první sekvenace toho, čemu se říká Brigita, to je ta britská varianta. Já mám teď v počítači otevřeno, když budete chtít, 14 sekvenací pod sebou. A vy si vyberete, která se vám bude líbit a která má kdejaké změny a jak to budete interpretovat. Nejen pro hlasování. Čili co si s tím vlastně počneme? A já jsem byl očkován v pondělí, protože už jsem nějak k tomu dospěl. Ne přesvědčením, ale v řadě jsem čekal ještě a tak. A tak se musím ptát sám sebe, a mně je to trošku jedno, proti čemu jsem to byl očkován? Proti které z těch verzí? Protože jenom v S proteinu vám tam ukážu spousty těch změn. Ona ta věda je totiž podstatně větší kolem toho viru, než se zdá. A to už nám předsedkyně říkala o určité epidemiologické době. Všichni víme, já to nebudu opakovat, že má 5 aspektů ta viróza, ta kovidí doba. 5 aspektů. Biomedicínskou, informační, psycho-sociální, ekonomickou a bezpečnostní. Těm 4 už se jakž takž věnujeme. Ve zprávě BIS za minulý rok není ani větička. Ani větička. Takže já si myslím, že jsme povinni sekvenovat, že jsme povinni kvalifikovaně sekvenovat, že jsme povinni si v tom číst a snažit se v tom zorientovat, já mám plnou hlavu těch 14 sekvencí. A kdokoliv se u mě staví, tak mu je ukážu. A jsem zvědav, až budeme dělat těch 10 % nebo 5 % nebo 100 sekvenací denně, co si s tím počneme?

Prof.MUDr. Jan Žaloudík, CSc. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dobře, ano, řekneme – toto jsou britské varianty, nebo toto jsou dokonce jihoamerické varianty. Ale ono to má vždycky význam, ta diagnostika, když na to můžete nějak léčebně reagovat. Já si u každého nádoru dovedu představit jeho individuální sekvenci, ale to první, co bude, že když bude operabilní, tak ho vyhodíme pryč asi. A potom možná bude následovat nějaká specifická ještě zajišťovací léčba. Takže to, že budeme nasekvenováno, že zjistíme, že je tady těch X variant, jako víme podle té databáze GISAID, že některé mají klinickou hodnotu, některé tu klinickou hodnotu nemají, některé jsou jedno, některé vedou k regresi toho viru a některé představují to progresivní složky, no tak to je a vyšší dívčí. To není, prosím vás, na ČT 24 na večer, a to není ani na hlasování. Totiž ten virus kašle na to, jestli my jsme pro, nebo proti. Respektive „ten virus“ – ty viry a ty koronaviry, když se tak bavíme, takže zkusíme být racionální. Tím doufám, že jsem jenom podtrhnul všechno to, že podporujeme pana ministra ve veškerém úsilí, že mu nezávidíme sezení na vršku sopky, že mu přejeme, aby nesoptil. A když bude soptit z nepravých kráterů, tak že tam budeme běhat s vodou, jako děláme teď třeba, když to snažíme se trošku přiuhasit, ty pravidla, ale prosím vás, jsme na začátku celé věci. A jako uhánět se v tom, že když nasekvenujeme výrobu o celých tisíc denně, tak že bude lépe, tak nebude. Nebude. My s tím koronavirem prostě tady budeme žít, tak jako žijeme se všemi ostatními viry, podle Baltimorovy klasifikace 7 tříd, jsou to stovky. David Baltimore, 1973, Nobelova cena. Přečtěte si, co všechno je. No samozřejmě, to má nějaký drive. A Soňa Peková říká, že to není samo od sebe. A říkají to mnozí, takže stvořitel, příroda, nebo stvořitelé, uvidíme, ale je to začátek. Takže se na to racionálně připravme s úplným klidem. Vůbec netřeba dělat nějaké paniky. A samozřejmě když je zavřeno, děcka nemůžou do školy, tak panika vzniká z tohoto, ale panika nevzniká z toho, že existuje koronavirus. Děkuji.

Psali jsme: Senátor Žaloudík: Vstupujeme do viruvěku. To je tak úžasně regulační nástroj, že škoda toho nevyužít Zkus mozek, milý Lojzo, napsal Žaloudík. Přišel mu hnusný mail Televizní strašení koronou. Rakve, samé rakve. Rozhovor s hrobníkem, pobíhali tam ve skafandrech. Někdo z toho chce něco vytěžit, zamyslel se senátor Žaloudík Senátor koronarebel Žaloudík: Rouška působí rány, hlavně mozkové

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.