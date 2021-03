Senátor Zeman: Vláda na nás přenesla věci zdravotnického problému

reklama

Já bych ještě využil přítomnosti paní ministryně a zeptal bych se jí na to, jestli vláda už tuší, jak se bude testovat v podnicích 200, 300 lidí. Nemyslím Škodovku 20 000, která má svoji polikliniku a má jiné možnosti.

Protože pokud někdo umí vyrábět např. piana, nebo dělá hračky, tak určitě není zdravotník. Vláda to myslím přinesla na páteční jednání, že budou podniky muset testovat. V tomto týdnu jsem byl ve třech firmách. První firma má 800 lidí, nasmlouvali si na to agenturu, která má zřejmě vyškolený personál. Ten personál jim za 50 Kč na hlavu otestuje člověka, ten příspěvek státu samozřejmě půjde za tou agenturou. Měli v plánu 220 lidí z 800 první den, a podařilo se jim otestovat 170.

Když si vezmeme, že bude asi povinnost tuším jednou týdně testovat, tak je to 3200 testů za měsíc v jedné firmě. A jak to budou dělat ty další firmy? Kolik těch agentur je? Kde je máme sehnat? Jaké to budou testy? Nejlepší by bylo, kdyby to byly ty testy, které si můžou udělat lidi sami. Nebo můžu testovat já ve své firmě, že jim budu strkat dráty do nosu? Co když jim něco provedu? Jak to budu vyhodnocovat? Jak budu likvidovat ten nebezpečný materiál?

Ta vláda na nás přenesla věci zdravotnického problému. A byl jsem v další firmě, ti z toho mají taky zamotanou hlavu. Ti naštěstí mají pod 250 lidí, takže to máme ještě až za týden. A také nevědí, kdo jim to udělá? Nabízí se jim jejich obvodní lékařka, ke které chodí, která je ve stotisícovém městě. Takže tam budou lidi chodit, mají 230 zaměstnanců. Nedovedu si vůbec představit, jak to organizačně máme zvládnout? To mluvím za výrobu. Samozřejmě nejsem ministryně zdravotnictví, má to v portfóliu ANO, ale přesto bych rád věděl, jak to ty firmy mají dělat.

A ještě k uzavření průmyslu. Kdybychom teoreticky zavřeli průmysl, lidi by dostali 60 %, někteří mohou mít kolektivní smlouvy, mají tam 70 %, to by ti zaměstnanci byli hodně nadšení, kdyby 3 neděle chodili na 60 % domů. Děkuji.

