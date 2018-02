Senátorka Chmelová: GDPR - pro jednoho strašákem, pro jiného zlatým dolem

Já se vyjádřím k trochu jiné oblasti. Myslím si, že zákon o ochraně osobních údajů potřebujeme a že tady dochází trošku k nedorozumění, protože z několika zdrojů jsem se dočetla, že toto nařízení až z 95 % obsahuje to, co již v zákoně č. 101 teď máme.

Podíváme-li se trochu do historie, určitě víte, že 28. ledna letošního roku byl Den ochrany osobních údajů. To bylo datum, kdy byl vydán první předpis v roce 1981, který nás ochraňuje a ochraňuje naše osobní údaje. Od této doby předpis prošel dynamickou změnou právě proto, jak se rozvíjejí informační a komunikační technologie. A vnímám to tak, že nyní zde máme jakousi novou úroveň ochrany pro nás pro všechny. Ale musím říct, že se tady připojuji ke kritice, že je škoda, že v České republice příprava byla tolik podceněna.

Pan ministr tady řekl, že vláda bere tuto přípravu vážně. Mluvil jste tady o řadě nějakých konkrétních kroků, které celou dobu děláte. A mám k tomu osobní poznámku. První. Mluvil jste k czech listy pro obce. Nevím, jestli jste ho viděl, pane ministře. Rozklikněte si ho, jsou to tři listy v excelu, které neobsahují absolutně žádnou přidanou hodnotu nad toto nařízení. Mluvil jste o vzorových systémových analýzách, kdy je potřeba, aby si nějakým způsobem systematizovalo, jak obce a veřejné subjekty mají aplikovat nové nařízení.

Když jsme o tom jednali letos v lednu na základě výzvy našeho výboru, bylo přislíbeno, že kraje tuto systémovou analýzu dostanou do 9. února a obce všech stupňů ji dostanou do 15. února. Není. A to jenom připomínám kontext toho, že toto nařízení začne platit 25.5.2018.

Dále jste nám, pane ministře, tady řekl svoji osobní zkušenost ze soukromé sféry, kdy jste říkal, že jste odolal veškerým nabídkám na různá školení. Vyložila jsem si to tak, že jste asi jako manažér byl spokojen s informacemi, které máte, tak to na mě působilo. Ale můžete mi, prosím, odpovědět a vysvětlit mi, jak to, že je možné, že v registru smluv je přes 250 subjektů, které si zadaly analýzu GDPR, je tam i analýza na pověřence, o analýze, o které jste mluvil, že máte zpracovanou. Jsou to různé grafanalýzy atd.

Když si spočítáme, kolik jste utratil za tyto smlouvy, dopočítala jsem se částky 110 mil. Kč. Co mě zarazilo, že mnoho analýz je od stejných firem, kdy za naprosto stejnou částku pro obce stejné velikosti se to neustále opakuje. Jedna firma. Považuji to za naprosté plýtvání peněz, kdy obce právě kvůli nedostatečné připravenosti si musí tyto analýzy objednávat. Chápu představitele těchto obcí, že mají obavy a že se tímto způsobem brání. To není jejich kritika, to je kritika toho, jak je možné, že je v registru smluv 110 milionů, když vy tvrdíte, že jste to celou dobu připravovali.

A teď pozor, vyberu nějaké subjekty, a začnu vám nejbližšími. Například ministerstva. Ministerstvo kultury utratilo za analýzu GDPR 925.000 Kč ministerstvo dopravy 1.848.000 Kč a ministerstvo práce a sociálních věcí 4 mil. Kč. Tak si sečtěte, kolik jenom ministerstva za to utratila.

Omlouvám se, ale musím vám ještě říci pár čísel, protože jel to skutečně zarážející. Například Česká správa sociálního zabezpečení 2.600.000 Kč, SŽDC 1.950.000 Kč, město Liberec 1.900.000 Kč, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, což je příspěvková organizace, 1.900.000 Kč, ŘSD 1.800.000 Kč, a mohu pokračovat dál.

A co je pro mě docela alarmující. Já jsem senátorkou za Prahu 10, což je druhá největší městská část Prahy. My máme 112.000 obyvatel a za tuto systémovou analýzu jsme zaplatili půl milionu. A v registru jsem našla: město Orlová má 30.000 obyvatel a zaplatilo také půl milionu Kč. Město Rožnov pod Radhoštěm má 16.500 obyvatel a zaplatilo 423.000 Kč. Mohu pokračovat dál: Psychiatrická nemocnice Jihlava 390.000 Kč, divadlo Kladno 307.000 Kč atd.

Nesouhlasím s tím, že to je připravené. GDPR se skutečně stalo strašákem pro mnohé orgány státní správy, firmy, obce i pro jednotlivce. A vyplývá mi z toho, že naopak pro jiné firmy se to stalo právě zlatým dolem, které vydělávají právě na obavách z případných nějakých dopadů, které tady byly zmiňovány. A proto jsem i ráda, že jsme to jako výbor iniciovali a rozhodně podpořím usnesení, které tady náš výbor přednesl.

Děkuji a budu moc ráda, když mi, pane ministře, odpovíte, na ty astronomické částky.

Renata Chmelová BPP



autor: PV