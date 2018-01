Petice za vyloučení možnosti ukládat likvidační sankce dle nařízení GDPR

Vážený pane premiére, Vážená paní ministryně, Vážený pane ministře,

Vážený pane poslanče, Vážená paní poslankyně,

Vážený pane senátore, Vážená paní senátorko,

Vážený pane prezidente,

dovolujeme se na Vás obrátit ve věci „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen NAŘÍZENÍ GDPR“.

Jak jistě víte toto NAŘÍZENÍ GDPR zavádí mnohé nové povinnosti všem orgánům veřejné moci, neziskovým subjektům a podnikatelům, bez ohledu na jejich velikost a počet zaměstnanců. Toto NAŘÍZENÍ GDPR tak dopadne i na ty nejmenší obce, neziskovky a podnikatele. Za porušení povinností lze dle NAŘÍZENÍ GDPR uložit správní pokuty až do výše 20 000 000 EUR, nebo jedná-li se o podnik, až do výše 4 % celkového ročního obratu celosvětově za předchozí rozpočtový rok, podle toho, co je vyšší.

S ohledem na závazky České republiky vůči Evropské unii a s ohledem na právní charakter nařízení, tak nelze vyloučit nastoupení právních účinků tohoto nařízení ke dni 25.5.2018. Chtěli bychom Vás však upozornit na možnost aktivace článku 83 odst. 7 NAŘÍZENÍ GDPR, jež stanoví následující:

„7.Aniž jsou dotčeny nápravné pravomoci dozorových úřadů podle čl. 58 odst. 2, může každý členský stát stanovit pravidla týkající se toho, zda a do jaké míry je možno ukládat správní pokuty orgánům veřejné moci a veřejným subjektům usazeným v daném členském státě.“

Plnou aktivací článku 83 odst. 7 NAŘÍZENÍ GDPR a přijetím odpovídající české legislativy, tak lze dosáhnout toho, že orgány veřejné moci a veřejné subjekty včetně těch nejmenších obcí a neziskových subjektů budou zcela vyloučeny ze sankčního mechanismu NAŘÍZENÍ GDPR, tedy, že jim nebudou hrozit jakékoli peněžité sankce.

Dále se jeví vysoce vhodným v přijímané legislativě velice široce vymezit pojem „veřejný subjekt“ pro účely článku 83 odst. 7 NAŘÍZENÍ GDPR, aby Vámi posuzovaná česká legislativa poskytla dostatečně silný právní základ pro ochranu nejen obcí a dalších orgánů veřejné moci, ale i všech nepodnikatelských neziskových subjektů působících v oblasti školství, zdravotnictví a v mnohých dalších, které jako veřejné subjekty naplňují veřejný zájem České republiky.

Dle našeho názoru lze nastíněnými kroky a plnou aktivací článku 83 odst. 7 NAŘÍZENÍ GDPR ochránit obce, neziskové subjekty a další orgány konající ve veřejném zájmu naší vlasti před rizikem uložení likvidačních pokut. Současně bychom Vás chtěli upozornit, že odpovídají českou legislativu je třeba přijmout do doby nabytí účinnosti NAŘÍZENÍ GDPR, tj. do 25.5.2018. Závěrem doufáme, že se jako účastníci legislativního procesu postavíte na stranu všech subjektů konajících ve veřejném zájmu naší vlasti a Vaše legislativní návrhy poskytnou všem těmto subjektům dostatečnou právní ochranu a vyloučí dle článku 83 odst. 7 NAŘÍZENÍ GDPR možnost ukládání peněžitých pokut všem těmto subjektům.

Petici můžete podesat ZDE.

autor: PV