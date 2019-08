Senátorka Dernerová: Nejsme lobbisté. Jenom se snažíme narovnat to, co tady někdo pokřivil

Ano, děkuji, pane předsedající. Začnu asi takto. Celá ta situace vznikla proto, že tady byl v roce 2017 naprosto nekoncepčně schválen § 21c. Byla to aktivita pana MUDr. Kasala z dolní sněmovny. Byla to politická záležitost. Bohužel, někdo vykopl míč. A naše reakce je taková. ABA metoda ano, je to metoda, která se používá u poruch autistického spektra. Jsem dětský neurolog, něco o tom vím. Kromě toho, že máme děti s poruchou autistického spektra, máme děti, které mají jiné poruchy. Jsou to hyperaktivity, to znamená ADHD, jak říkám mantra, jsou to obsedantně kompulzivní poruchy, jsou to vývojové dysfázie, děti špatně mluví, a mnoho dalších. A pro tyto děti ABA vhodná není. Proto jsme tady teď a předkládáme tento návrh zákona, který původně vznikl nekoncepčně. Ale bylo to politikum. Bylo to přilepeno k zákonu o sestrách. A tady to prošlo o jeden hlas. Chtěli jsme to od toho odpoutat, říkali jsme, že je to nekoncepční, musíme se o tom bavit, protože tady nemá smysl jednu metodu upřednostnit před ostatními metodami. Nejsme žádná zájmová skupina. S nikým se nehádáme. Pouze to předkládáme a nám je neustále říkáno, že jsme heroldecové, kteří dětem chtějí škodit. Nejsme zájmová skupina, nejsme lobbisté. Jsme jenom ti, kteří se snaží narovnat to, co tady někdo pokřivil. Tu křivuli. A já už toho opravdu mám dost, protože dostávám e-maily, i výhrůžné, s tím, co tady chci dělat, experimentovat s dětmi. To bych byla tedy hodně špatný doktor. To je jedna věc. Co se týče další záležitosti. To, že se čeká a konzultovala jsem to s psychiatry, jsem v ordinaci pravidelně, mám děti s poruchami různými, když vidím, že to dítě je jó extra špatné, tak zavolám kamarádce, která má plnou ordinaci a toho pacienta vezme přednostně. Myslím si, že diagnostika těchto poruch je velmi závažná a patří do rukou lékaře, patří do rukou pedopsychiatra. Nebo když tak ještě klinického psychologa. Ale pane bože, nemůže to přece někdo indikovat, kdo vystudoval obor ABA, když to řeknu úplně jednoduše, na pedagogické fakultě. Vy byste chtěli, aby vám indikovala léčbu sestra? Myslela jsem, že terapeut je od toho potom, aby dětem pomohl, ale diagnózu, a to je velmi závažná diagnóza, musí stanovit právě pedopsychiatr. Protože ten je za to zodpovědný. Ten diagnostikuje, indikuje a posílá k tomu terapeutovi a ten potom také kouká, jaká je efektivita té terapie, protože efektivita nemusí být. Přece, když se dostaneme do fáze, že to bude diagnostikovat, indikovat terapeut po třech letech studia, a jestliže se to jednou bude hradit, jakože teď se to ještě nehradí, čeká to třeba na nějaký kód, ale nikdo zatím o tom nehovořil, ani jeden, ani druhý terapeut není nikým hrazen, my říkáme ano, bavme se o tom, aby se to konečně hradilo, protože dětí přibývá, tak přece, když přijdu, řeknu: Jsem behaviorální terapeut, tak si to oddiagnostikuji, budu indikovat a budu to dítě donekonečna brát na terapie, abych z toho měl peníze? Tady musí být někde mantinel. To je jedna věc.

Druhá. Co se týče české společnosti ABA. Česká společnost ABA, nechtěla jsem o tom hovořit, ale budiž. Předsedou této české společnosti je pan MUDr. Kasal. Pan MUDr. Kasal je pediatr. Je to primář, nemá vůbec žádné vzdělání v ABA. Místopředsedkyní společnosti je paní MUDr. Gandalovičová, která má dítě nemocné autismem, s tím, že toto je paní doktorka kardioložka. Pak je tam další místopředsedkyně, myslím paní inženýrka, která má také smůlu, má dítě s autismem, a pak je tam pan docent Pančocha. Tam se vyučuje ABA. To znamená, není to žádná odborná společnost, prostě není. Odborná společnost je odborná společnost pedopsychiatrie, dětského dorostového lékařství, klinické psychologie a od nich má náš návrh zákona podporu. A ten poměr, že to je přibližně stejné? Ano, ABA je jedna z mnoha metod, v ní se prolínají třeba další, ale my říkáme, kromě ABY jsou tady ještě další. A tyto další my chceme dostat na roveň těch, jako je ta ABA. Protože když se konečně podaří zákon prorazit a bude to dobře pro lidi, začít diskutovat s ministerstvem školství, MPSV a zdravotnictví, aby se pane bože začalo lidem pomáhat a nějakým způsobem se začalo hradit, protože dětí přibývá. Někde je to třeba i špatnou výchovou. Ale když to řeknu úplně jednoduše. Základním smyslem novely je prospektivně narovnat a nastavit rovná pravidla pro různé směry nelékařských postupů pro děti s duševními poruchami, které mají mít zájem být hrazeny ze zdravotního pojištění. Dává povinnost zájemcům jednotlivých nelékařských směrů práce s dětmi a duševními nervovými poruchami doložit, že dané postupy mají dostatečné důkazy – evidence-based a daný směr a postupy mají dostatečně odborné školící zázemí s lektory se supervizí ke vzdělávání takových pracovníků. Nastavuje povinnost všem směrům doložit kromě certifikovaného školení, to jsou ty tři roky, buďto ABA nebo terapeut neurovývojových poruch, ve svém oboru v souladu s platností s legislativou ČR pro poskytování zdravotní péče také absolvovat tříletý kurz na IPVZ, chce-li být tedy ve zdravotnictví a ta regulační pravidla, která jsou nezbytně nutná. A stanovuje jasnou osobní zodpovědnost indikujícího lékaře za zvolení postupu lege artis za principu primum non nocere, to znamená nepoškodit. To je toto, pak jsem chtěla ještě ... Zapomněla jsem na něco ještě zodpovědět? Ano, samozřejmě, že. Bude o tom asi hovořit paní kolegyně Miluše Horská o tom, jak se chtěla dostat do komunikace s tou druhou skupinou, ale nejsme druhá skupina, jsme ti předkladatelé, a určitě o tom bude říkat, ale pokud ten návrh by prošel, tak samozřejmě máme v plánu začít intenzivně komunikovat se zdravotním výborem Poslanecké sněmovny, udělat velký kulatý stůl, přizvat tam všechny strany tak, aby se konečně řeklo: Nechceme vás rušit, chceme dobro pro všechny, chceme srovnat možnosti pro všechny ty, které mají nějakou poruchu, která vede potom i k problémům v celé rodině. Děkuji.

MUDr. Alena Dernerová



