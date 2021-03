Senátorka Dernerová: Testy zadarmo? Zadarmo není vůbec nic

reklama

Děkuji, pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, já zprávu, co říkal můj kolega, profesor pan Drahoš, slyším poprvé od něho a přijde mi to zase klasický chaotický postup, jako jsme viděli před několika dny, před měsícem apod. Vnáší do celého systému jenom problém, protože si myslím, že ten, kdo má rozhodovat, je pan ministr.

A nemá do toho prostě mluvit pan prezident. A další a další skupiny, které vznikají jako poradní sbory jako houby po dešti, teď vznikla zase nějaká skupina MeSES, já jí říkám tedy mesiáši, ale nevím, pro koho budou těmi mesiáši. A to je prostě neustále někdo, kdo tady něco vytváří, modeluje, nemá politickou zodpovědnost. A tu politickou zodpovědnost pak přináší na ministra, který třeba o tom ani nemá tušení, co se děje. To je prostě za mě hrozné, a proto si myslím, že jsme i v té situaci, v jaké jsme, že se vládě nevěří. A nevěří se ani postupu, který se v rámci boje proti covidu děje. To je chaos, totální chaos.

A co jsem se chtěla zeptat pana ministra, chtěla jsem se zeptat na jednu věc, máme tady testy, které se platí, jsou tzv. zadarmo pro lidi, říkáme tomu zadarmo, ale nikdo to nevnímá, že jsou to peníze nás všech, jsou to peníze ze zdravotního pojištění, zadarmo není vůbec nic. A tyto testy jsou placeny z fondů pojišťoven. Testů je hodně moc, takže peníze na fondech pojišťoven mají také nějakou sumu a ta bude někdy vyčerpaná. Jestli tedy pan ministr ví, za jakou dobu se dosáhne toho, že budou fondy úplně vysáté? Protože z nich se platí jednak vakcinace, jednak testování a pak jsou to samozřejmě lůžka na JIP a ARO, která jsou bonusovaná. A pak jsou to ještě léky, které pan premiér shání, někam letí, nakoupí lék a ten se musí také nějakým způsobem zaplatit. Takže jestli má vůbec ministerstvo přehled o tom, kolik peněz se utratí. A když nebudou na účtech pojišťoven z různých fondů, které na pojišťovnách jsou, ať už fond prevence a další, tak co budeme dělat dál? Protože pak už třeba nebudou peníze na léčení něčeho jiného, než je jenom covid, protože všichni tady žijeme covidem. To je jedna věc.

A pak je otázka, navazuji na sekvenování, protože sekvenace genu je hodně drahá záležitost. A já jsem dostala informace, že v řadě našich ústavů sekvenátory jsou a jsou koupené ještě z peněz EU z předchozího období. Ale jsou prostě někde pod igelitem a nikdo na nich nepracuje nebo nejsou lidé, kteří by na nich pracovali. A mám informace, že někteří naši vědci vzorky nechávají vyšetřovat v Německu, kde mají množstevní slevu. Tak jestli vůbec tady máme sekvenovat? A byla jsem upozorněna na to, že řada lidí nazývá, že se tu objevují různé kmeny tohoto koronaviru. Ale ten kmen je jeden a jsou tady jen mutace. A ty se právě mají vyšetřit sekvenováním. Ale já si myslím, že je to doopravdy hodně drahé, že by to byl zase další zásah do našeho systému zdravotnictví. Takže to jsem se chtěla zeptat.

Ještě k evropskému zelenému pasu. Jde o to, že tady bude několik skupin lidí. Jednak ti, kteří budou očkováni, pak jsou to ti, kteří prodělali, jak se ptal Miloš Vystrčil, náš předseda. A pak jsou to lidé, kteří nemohou být očkováni, protože mají nějaké důvody, proč nemohou být očkováni. A když jsem četla primární stanovisko České alergologické a imunologické společnosti, paní profesorky Bartůňkové, která jednoznačně říkala, že ti, kteří mají protilátky, tak by neměli být očkováni v momentě, kdy jsou u nich protilátky ještě detekovány, protože imunitní odpověď organismu může být různá.

Já vím, že v Izraeli jsou i ti lidé, kteří prodělají a mají protilátky, že nemuseli být očkováni v první vlně, tím pádem se ušetřila vakcína pro ty, kteří potřebují být vakcinováni. A mají možnost tak tu samou jako ti, kteří jsou očkováni. Ale já bych se vždycky chtěla vyvarovat toho, abychom tady rozdělovali lidi na očkované a ty, co to prodělali a neočkované. Myslím, že tento přístup by měl být rovný úplně ke všem. A nevidím to jako dobrou věc.

