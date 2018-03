Senátorka Horská: Jaro s autismem na poště

Co je autismus? Jak se projevuje? Jak se žije lidem, kterým tato porucha ovlivňuje život? Nejen o tom se diskutovalo na prvním ročníku akce, jež nesla název Jaro s autismem.

Na různých místech Pardubic ji uspořádala Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, která už více než čtvrtstoletí pomáhá dětem a mladým lidem s hendikepem.

„Smyslem této akce bylo upozornit na problematiku osob trpících poruchou autistického spektra,“ uvedla ředitelka školy SVÍTÁNÍ Miluše Horská, která je současně 1. místopředsedkyní Senátu Parlamentu České republiky.

„První část Jara s autismem se uskutečnila v hlavním pardubickém sídle České pošty u hlavního nádraží a nesla poetický název Jaro na poště. Šlo o prodejní výstavu jarních výrobků našich žáků a klientů,“ konstatovala Miluše Horská.

Druhou akcí Jara s autismem byla Jarní autistická stezka. „Jednalo se o interaktivní procházku městem, při níž zájemci plnili různé úkoly zaměřené na autismus,“ upřesnila zástupkyně ředitelky školy SVÍTÁNÍ Markéta Hujerová.

„Byla to zajímavá zkušenost. Člověk, který s autismem nepřijde běžně do styku, tu mohl zábavnou formou získat základní vhled do této problematiky,“ prohlásil jeden z účastníků Jarní autistické stezky, zastupitel Pardubického kraje Alexandr Krejčíř. „Bylo úžasné sledovat, s jakou lehkostí si s úkoly poradily děti z Mateřské školy Čtyřlístek. Mnohdy možná i lépe než někteří dospělí,“ usmíval se Alexandr Krejčíř.

V prostorách Paláce Pardubice se konaly hned dvě akce – Jarní odborná konference o autismu a Jarní autistický koktejl. Ten byl pestrou směsí tanečních a hudebních vystoupení souborů školy SVÍTÁNÍ, ale také poutavých rozhovorů s odborníky i s těmi, co s autismem musí denně žít.

Jedním z nich byl i 22letý Tomáš Kourek, jehož životní příběh dojal řadu účastníků Jara s autismem. „Přál bych si vybudovat mosty nad propastmi různých vztahů. Chtěl bych, aby více lidí s autismem bylo šťastných,“ řekl autista, který vystudoval střední školu a nyní by rád pokračoval i na vysoké.

Třináctiletý žák školy SVÍTÁNÍ, talentovaný malíř Jakub Karásek, udivoval svým mimořádným výtvarným talentem. „Nejraději maluji portréty světoznámých státníků, lodě a lokomotivy,“ prozradil na Jarním autistickém koktejlu, jehož součástí byl rovněž blok společensky odpovědných firem.

„Jsme rádi, že společenská odpovědnost firem stále více ovlivňuje úspěšnost jejich podnikání. Vnímáme, že ani tyto firmy, které dodržují daná pravidla a zákony, to nemají v tvrdé konkurenci nejrůznějších dravců a žraloků jednoduché. Proto jsme se rozhodli je prezentovat,“ vysvětlila Miluše Horská, která ocenila spolupráci se společnostmi ERA, MD logistika, ale také Pardubickým pivovarem či Českou spořitelnou.

Velkým bojovníkem za změnu českého sociálního systému ve vztahu k lidem s poruchou autistického spektra je rovněž Petr Třešňák. Ten se podílel na vzniku filmu Děti úplňku, jenž vypráví o rodinách a dětech s nejtěžší formou autismu. „Akce jako Jaro s autismem, které se snaží tato témata zviditelňovat, mají svůj hluboký smysl,“ nechal se slyšet otec Dorotky, jež má problém porozumět světu a komunikovat s ním.

