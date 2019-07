Senátorka Horská: Soutěž vyzdvihuje poctivou a soustavnou práci žen

Celostátní nezisková soutěž Žena regionu vyhlásila jubilejní desátý ročník. O titul bojuje 140 žen z celé České republiky. Za každý kraj soutěží 10 mimořádných žen, které svůj volný čas obětují druhým. Pro svou favoritku můžete hlasovat ZDE, a to do 31. srpna 2019.

„Soutěž vyzdvihuje poctivou a soustavnou práci žen, kterou okolí vnímá většinou jako samozřejmou. Mnohé ženy jsou svými postoji občansky odvážné nebo dosahují špičkových výkonů, a přitom zůstávají obyčejné a příjemné pro své bližší či širší okolí a své rodiny," uvedla místopředsedkyně Senátu PČR a patronka projektu Žena regionu Miluše Horská.

Projekt patří všem ženám, které svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. Přitom všem ještě zvládají pečovat o svou rodinu a docházet do svého běžného zaměstnání. Nejedná se přitom o známé osobnosti, ale především o ženy, o jejichž nezištných aktivitách nemá veřejnost většinou ani tušení.

Možnost nominovat výjimečné ženy měla široká veřejnost do 14. června 2019. Za každý kraj je přihlášeno deset kandidátek. „Stejně jako loni je i letos omezen počet účastnic v krajských kolech na deset, které postoupily do soutěže o prvenství v rámci regionálních kol. Našim cílem je více se věnovat příběhům nominovaných žen a přitáhnout k nim pozornost médií, eventuálních sponzorů i veřejné samosprávy. Umístění jednotlivých soutěžících bude pak zveřejněno vždy v rámci slavnostního vyhlášení regionálního kola v daném kraji. Do té doby bude výsledné pořadí účastnic tajné," vysvětlila pravidla zakladatelka soutěže Žena regionu Denisa Kalivodová s tím, že absolutní vítězka pro celou Českou republiku, která získá od veřejnosti nejvyšší počet hlasů, bude vyhlášena v rámci slavnostního galavečera v Praze.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Žena regionu Plzeňského kraje se uskuteční 11. září 2019 ve 14:00 hodin na Krajském úřadě Plzeňského kraje.

Celostátní nezisková soutěž Žena regionu se tradičně koná pod záštitou místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské. Záštitu nad projektem převzala i Asociace krajů ČR. Záštitu soutěži poskytl také hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

Plzeňský kraj v soutěži Žena regionu reprezentují:

Jana Červánková

Profese: Ředitelka a zakladatelka domácího hospice Domov

Po vlastní zkušenosti, kdy Jana dochovala doma babičku, začala hledat cesty k vybudování domácího hospice. Chtěla nabídnout možnost důstojného odchodu doma i dalším lidem. To se jí podařilo a dnes již čtvrtým rokem poskytuje její hospic Domov péči nevyléčitelně nemocným a pomáhá pečujícím rodinám v Plzni a okolí. Velké množství píle, energie a odhodlání, které se skrývá za vybudováním hospice, ale dle jejích slov stálo za to. Nyní může konečně pomáhat těm, kteří odchází z tohoto světa. Janu najdete nad horou papírů, u nemocných klientů či jejich blízkých, které drží v těžkých chvílích za ruku, pomáhá jim tak po zdravotní a lidské stránce. Ráda v domově seniorů spolu s babičkami tvoří krásné dekorace. Hospic Domov není jen fungující neziskovka, ale je to firma, ve které se pracuje srdcem. Sestřičky, lékaři i ostatní pracovníci dávají svým pacientům kousek sebe. Ve svém soukromí je Jana maminkou tří velkých chlapců. I zde dokázala svoji odvahu – vychovala je sama. Jana miluje četbu, přírodu, odpočinek nachází v náruči lesa a na rozkvetlých loukách, háčkuje hračky pro nemocné děti.

Hana Dostálová

Profese: Ředitelka společnosti

Bezmála deset let vede paní Hana společnost TyfloCentrum Plzeň o.p.s., která nejen na území města, ale v rámci celého kraje, nabízí zrakově postiženým možnost žít samostatně a především soběstačně. Společně s týmem kvalifikovaných, a především milých pracovníků a všech dobrovolníků razí motto „Slepotou život nekončí“. TyfloCentrum nabízí odborné sociální poradenství, průvodcovské a předčitatelské služby a celou škálu volnočasových aktivit vhodnou pro zrakově postižené. Nejen klienti, ale i rodinní příslušníci mohou využít služby odborného poradenství, a to i po telefonu či e-mailu. Paní Hana také dohlíží na zážitkové semináře, desítky výletů, rekondiční pobyty a rozličné kulturní a sportovní akce, které odbourávají bariéry mezi zdravými a handicapovanými lidmi. Paní Hana a nezištná pomoc, kterou centrum poskytuje, je důvodem, proč se někteří zrakově handicapovaní nemusí cítit méněcenní oproti zdravým lidem.

Eliška Ferková

Profese: pracovnice v sociálních službách

Eliška už mnoho let pomáhá dětem na Poběžovicku (ale i z dalších oblastí Domažlicka a Horšovskotýnska) dosáhnout co nejlepšího vzdělání. Snad v každé obci se najde dítě, které žije v rodině ve složitější sociální situaci. Dětem, kterým se ve škole nedaří, protože jim rodiče nemohou nebo nedokáží pomoci se školní přípravou nebo jim vytvořit prostředí, které by je podporovalo, Eliška věnuje veškerý svůj pracovní čas i pořádnou porci toho osobního. Nejdříve pracovala jako asistentka na ZŠ v Poběžovicích, od roku 2016 pracuje ve společnosti Člověk v tísni. Ve škole stále vede keramický kroužek, díky kterému mnoha dětem nabídla příležitost pro smysluplné trávení času a rozvoj jejich dovedností. V posledních letech se jí podařilo zajistit doučování více než 20 dětem, vlastními silami i nalezením několika dobrovolníků, kteří přímo k nim domů docházejí. Podnikli společně desítky výletů na místa, kam by se vzhledem k rodinné situaci zřejmě nikdy nepodívali. Jejich rodičům pomáhá v komunikaci se školou a s řešením mnoha náročných životních situací, se kterými by si jinak nevěděli rady. Několika z nich dokonce pomohla najít práci nebo lepší bydlení a nabídnout tak šanci na zcela nový život nejen rodičům, ale především jejich dětem. Eliška je hrdou babičkou 10 vnoučat. Skvělou maminkou 4 již dospělých dětí a starostlivou manželkou, pro kterou je péče o domácí pohodu a štěstí největším koníčkem.

Hana Fuksová

Profese: zakladatelka kočičího útulku

Skoro dvacet let se Hana Fuksová stará o opuštěné, zraněné či týrané kočičky, kterých je nepřetržitě vždy okolo stovky. Rozhodnutí, ke kterému se paní Hana odhodlala, protože jsou to právě tito chlupáči, kteří patří k nejpočetnějším opuštěncům. Na rozdíl od útulků pro pejsky tuto činnost většina měst ani nepodporuje. Domov, péči, a i něco dobrého do bříška tak zajišťuje ve svém volném čase a z vlastních finančních prostředků. A když se povede najít milující domov pro jakéhokoliv z jejích svěřenců, dodává jí to sílu pokračovat a vložit svoje srdce do dalších a dalších projektů. Umisťovací výstavy, burzy, trhy, internetové aukce. Zajišťování osvěty ohledně nutnosti kastrace. Odchyt těch kočiček, které by bez nutné veterinární péče, kastrace a krmení neměli šanci na život. Kočičí útulek Šance pro kočku z. s. a paní Hana tak díky neuvěřitelné energii a dávce empatie přetváří Plzeňský kraj na zase o něco krásnější, a to zcela nesobecky a s otevřenou náručí.

Natálie Heinrichová

Profese: Jednatelka společnosti MonPeri

Už od školy Natálie vymýšlela, jak by mohla pomáhat ostatním. Maminka dvou děti ale nezůstala pouze u fantasie. Se zapálením a energií, která k ní prostě patří, dokázala, že žena může při péči o rodinu zvládnout vést i úspěšnou firmu. Cílem MonPeri ale není jen vydělávat. Natálie se zaměřuje především na kvalitu výrobků a záleží jí na spokojenosti klientů, a ještě dokáže pomáhat jiným, k nimž byl osud méně příznivý. Našla tak smysl svého života. Firma MonPeri vyrábí a dodává plenky, hygienické ubrousky a podložky, přitom plenky MonPeri z buničiny, bez chemikálií, jsou jediné, které snáší například citlivá pokožka dětí trpících onemocněním Epidermolysis bullosa, neboli nemocí motýlích křídel. Navíc dobře drží, i bez škrtících gumiček. Když se Natálie o problémech těchto dětí dozvěděla, vyhlásila sbírku pro děti s nemocí motýlích křídel, kterým pomáhá charitativní organizace Debra. V minulosti také několik let organizovala sbírku pro Dětské centrum Plzeň. Ekologicky šetrné a cenově dostupné plenky vytvořila vlastně nejprve pro svou dcerku Dorotku. Nyní je odebírají i velké nemocnice. Sortiment pak rozšířila o vlhčené ubrousky, podložky, praktické tašky a „muchláčky“. Veškeré zboží je navíc určené jako pomoc pro ostatní, protože z vybraných peněz se nakupují antibakteriální mýdla, jednorázové jehly, jemná obinadla a obvazy či speciální náplasti. Nic z toho by ale nebylo možné, kdyby Natálie nevložila do projektu svou životní sílu, neporadila si s každou překážkou a nenásledovala svůj, tehdy teprve dětský, sen.

Tereza Karbanová

Profese: výkonná ředitelka

Tereza je výkonnou ředitelkou Moving Station v Plzni, který provozuje Johan, z. u. Cílem scény je podpora nezávislé umělecké tvorby především v oblasti divadla, tance, multimediální tvorby a performing arts, a to na amatérské i vysoce profesionální úrovni. Svými projekty se snaží zvyšovat zájem veřejnosti o dění ve světě, o místo, v němž žijeme a působí nejen v lokálním, ale i v mezinárodním měřítku. Moving Station je vlastně takové multifunkční zařízení, kde jsou proporčně zastoupeny hlavní kulturní disciplíny, které jsou navzájem v permanentní tvůrčí interakci. V prostoru probíhají přehlídky tance, kurzy herectví, přednášky, výstavy. Součástí prostoru je i kavárna. Na Tereze „visí“ organizace všeho, co s sebou provoz unikátního konceptu Moving Station, nese. Produkce, hlídání peněz, pravidelná práce se zaměstnanci, klienty a celkové rozvíjejí činnosti. Díky jejímu nasazení a multifunkčnosti, to všechno šlape a běží jako švýcarské hodinky. Ve volném čase ráda putuje českou krajinou.

Daniela Kovářová

Profese: Spisovatelka, prezidentka Unie rodinných advokátů

Daniela Kovářová pochází z Ostravy, vystudovala Právnickou fakultu v Brně a do Plzně přišla v roce 1987 za prací a za manželem. Od roku 1989 je advokátkou a specializuje se na rodinné právo. Založila a vede Unii rodinných advokátů a odborný časopis Rodinné listy, popularizuje právo a srozumitelně je vysvětluje široké veřejnosti. Působila také jako ředitelka Justiční akademie a ministryně spravedlnosti ve vládě Jana Fischera. Právě tehdy prosadila tabulky pro výpočet výživného na děti. Získala ocenění Právník roku v oboru rodinného práva za rok 2016. Je literárně činná – píše komentáře ke společenským a politickým událostem, povídky, fejetony, detektivní romány a humorné knihy (například Jak se žije padesátkám nebo Jak chovat muže). Neustále bojuje s (nad)váhou, o čemž svědčí její poslední kniha Jak se hubne v Česku, která vyjde letos na podzim. Ve Středisku západočeských spisovatelů iniciovala a vedla vydání Plzeňského literárního almanachu a sborníku Moje republika 1918-2018. Žije ve Štěnovicích u Plzně, je vdaná, má dvě dospělé děti, chová psy obrovských rozměrů a relaxuje jógou, háčkováním perličkových náramků, čtením knih a procházkami se psy.

Naděžda Mauleová

Profese: Ředitelka školy

Naděžda je ředitelkou VOŠ a SPŠ elektrotechnické v Plzni. S mimořádným entuziasmem se věnuje podpoře technického vzdělávání, podnikavosti a vytváření zajímavých kariérních příležitostí pro mladé lidi. Dalece nad rámec svých pracovních povinností se účastní i mnoha odborných platforem s cílem nacházet nové směrování technického vzdělávání a inovacím. Ve škole také aktivně prosazuje práci s nejmodernějšími dostupnými technologiemi a moderní práci i vzdělávání učitelů. Škola tak díky jejím nápadům a energii nabízí výuku 3D tisku v prostředí virtuální reality a zabývá se vývojem umělé inteligence, ve které spatřuje budoucnost. Mezi žáky je také samozřejmě mimořádně oblíbená. Fandí sportovním aktivitám všeho druhu, zejména házené, národní házené, fotbalu a hokeji. Má zálibu v místní politice. Maminka jednoho syna také dlouhodobě pečuje o nemocnou maminku. Když se vyskytne skulinka volného času, tak ráda cestuje a poznává nová místa.

Zuzana Sladká

Profese: Hirudoložka

Zuzana Sladká se již na střední škole zajímala o věci, které mohou být u náctiletých slečen považovány za unikátní. Jako malá si totiž prošla silou mononukleózou, která překlopila celé její dospívání vzhůru nohama. Ale co se pro jiné může stát překážou bylo pro paní Zuzanu inspirací, která se stala nádherným životním snem – pomáhat ostatním. A nebyla by to ona, kdyby se nejednalo o něco zcela ojedinělého. Jmenovitě pijavičky lékařské a Hirudologie. Dalo to hodně odhodlání, ale skok do neznáma se vyplatil. Sliny pijavic totiž mají protizánětlivé, antibakteriální, detoxikační a zklidňující účinky. Blahodárné účinky Hirudoterapie tak působí proti bolesti, zmenšují otoky, snižují tlak, rozpouštějí krevní sraženiny, podporují prokrvení kapilár, obnovují poškozené cévky, zvyšují aktivitu imunitního systému, léčí křečové žíly ba dokonce i chronické záněty. Absolventka Fakulty životního prostředí a maminka dvou dětí tak pomáhá všem, kteří stejně tak, jako ona, nesoudí knihu podle obalu, naopak. Milovnice pohybu věří, že fyzická kondice je spjata s tou psychickou, a proto bývá naprosto běžné potkat ji s velkým úsměvem a pozitivním nábojem.

Alžběta Vachelová

Profese: Architektka a dobrovolnice

Mladá absolventka architektury na ČVUT se rozhodla pomáhat. Impulzem v tomto rozhodnutí byla ztráta kamaráda, jenž podlehl leukémii, což Alžbětu vedlo k okamžitému zapsání do národního registru dárců kostní dřeně. Přesto ale cítila, že tento krok nestačí a zapsaných možných dárců je bolestně málo. Začala se tedy aktivně zajímat o další způsoby, jak pomoci a přišel nápad uskutečnit nábor přímo ve škole, mezi studenty, kterým založila iniciativu „Zapište se někomu do života“. Tři roky objíždí vysoké školy i regionální akce po celém Česku a aktivně hledá další mladé a zdravé dárce dřeně. Alžbětě se do současné chvíle povedlo získat cca 2800 nových dárců. Podle statistik se každý 110. zapsaný nakonec skutečně stane vhodným dárcem – Alžběta tak díky své iniciativě potencionálně zachránila již 25 lidských životů. Nikdy se to ale nedozví přesně, registr je totiž anonymní. Za své zásluhy, kromě ceny ministra školství, dostala také nominaci na cenu Viabona v kategorii mladý srdcař.

