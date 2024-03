Senátorka Kovářová: Nic prý nesmí překážet pokroku v podobě hry na změnu pohlaví

reklama

Na toto téma existuje již mnoho let seriózní odborná literatura, která na základě mnoha průzkumů svědčí o tom, že dělat z chlapců holky a z holek kluky jen proto, že to frčí, že to je v módě, že to je trendy, že to je progresivní, přináší ohromná rizika na duševním i psychickém zdraví pokusných dětí. Bohužel se začínají množit případy, kdy „pokroku“ bývá dosahováno silou tím, že se zakazuje o těchto věcech bádat, klást otázky, vznášet pochybnosti, provádět šetření a výsledky zveřejňovat.

Nejdřív tato výzkumná zdravotnická zařízení začala přicházet o peníze, pak o citace a publicitu, nyní už se výsledky zkoumání rovnou zakazuje vnášet do debaty. Nic prý nesmí překážet pokroku v podobě hry na změnu pohlaví.

Tlak na to, aby se děti identifikovaly s jiným pohlavím, než s jakým přišly na svět, ale považuji za zrůdný. Dostávají se ke mně informace o tom, jak operativní, hormonální a biochemické nevratné zásahy, provedené lidem v mládí, způsobují hluboké neštěstí a tělesné zmrzačení mnohým takovým jednotlivcům v dospělosti.

Jsem zásadně proti tomu, aby své pohlaví mohly podle libosti „měnit“ děti do 18 let. Kauza kolem stažení zmíněné knihy je jen potvrzením aktuálního zrůdného trendu. Naštěstí jiné knihy (například Když se z Harryho stala Sally od Ryana Timothyho Andersona) zatím u nás ještě vycházet smějí, a ty tak otevírají lidem, a zejména rodičům oči.

