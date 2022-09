Senátorka Seitlová: Nabyla jsem dojmu, že trošku chytáme kočku za ocas

reklama

Vážení páni ministři, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající.

Přeskočila jsem paní senátorku jenom proto, že pak už musím tady sedět za tím pultíkem, pan senátor Oberfalzer spěchá, takže proto vysvětluji to, že teď není v pořadí paní Alenka Dernerová.

Jenom bych docela ráda trošku uvedla na pravou míru to, že Diag Human jsme neprohráli kvůli tomu, že jsme to tehdy nezaplatili za těch 300 milionů, ale jestli jsem tomu správně rozuměla, těm všem informacím, které jsou, že tehdejší vlády využívaly forem získávání informací, které nebyly v souladu s naším ani evropským právem. Tak jenom abychom tomu trošku rozuměli, že je to malinko jinak, než se to tady snažil pan senátor Čunek shrnout.

Proč před vás předstupuji? Je to tak, že jsem nabyla dojmu, asi nejen já, že, a teď to řeknu taky lidově, trošku chytáme kočku za ocas, protože teď řešíme problém, který nastal, my se ho snažíme dohnat, teď v tuto chvíli, děkuji vládě za to, že během těch posledních dnů skutečně velmi intenzivně pracuje, snaží se i na evropské úrovni vyřešit všechny problémy, které jsou, aby se lidem vrátila jistota, neměli jsme takové obrovské napětí v naší společnosti. Nicméně je to reakce na něco, co se už stalo, co už běží. Rozumím také tomu, že naše vláda je ve složité situaci, protože ty dopady evropské krize, té energetické války, jsme pocítili silněji než jiné evropské země. Oni na to teď taky přišli a už také tu situaci řeší. Nicméně my sami nemůžeme tu situaci v rámci ČR bez té Evropy úplně vyřešit tak, aby to bylo správné a aby to pro ČR neznamenalo právě ty některé nejistoty nebo chyby, které by nás ohrozily z hlediska obchodování s energiemi, vůbec pozici ČR v rámci mezinárodního společenství. Tak to prostě je.

RNDr. Jitka Seitlová KDU-ČSL



Než začnu hovořit o tom, proč jsem chtěla vystoupit, bych ráda řekla ještě dvě věci. Pane ministře, tak jak jsem teď uvedla, že dobíháme něco, co se v praxi děje, myslím si, že je potřeba to zvrátit, celý ten princip, že pro mě, jsem taky laik energetický, je velmi složité pochopit to, že jsme v energetické válce, celá EU je dnes v energetické válce, my chceme, aby nám fungovaly ty principy trhu, které byly přijaty před 20, 30 lety. Velmi pomalu se daří toto změnit. Ale jestli to nedokážeme, jestli ta reakce nebude, pak zase budeme chytat kočku za ocas a budeme dobíhat něco, co pro ty občany, pro nás pro všechny, bude velmi složité. Znovu říkám, že děkuji za to, co byla ta opatření, která teď jsou přijímána, která teď situaci řeší.

Přicházím v té návaznosti právě i s tím, že se domnívám, že jedním z těch opatření, která zatím nejsou tak silně slyšet, ale jsou to opatření střednědobá, jsou právě obnovitelné zdroje. Ale nejen samotné obnovitelné zdroje, ale tzv. komunitní energetika. Jsem moc ráda, že pan ministr zmínil obnovitelné zdroje, i někteří další řečníci. Připravila jsem návrh usnesení, který před vámi leží, který tedy podporuje vládu v úsilí k urychlenému přijetí zákona a právních předpisů obsahujících definici občanských energetických sdružení a, důležité, sdílení energie mezi zákazníky ve smyslu práva EU. Doplním tu informaci pro vás jen o tom, že dvě směrnice EU, které tyto definice obsahují, již měly být přijaty, jedna koncem roku 2020, druhá v polovině loňského roku. Ono nám to chybí a chybí nám to také proto, že z tohoto důvodu de facto nemůže ani Fond životního prostředí, ze všech těch programů, poskytovat dotace na komunitní energetiku. To je jedna z vážných věcí. Ale to, že nemáme definováno sdílení, neumožní vůbec funkčnost takovýchto společenství. To je velmi zásadní a důležitá věc. Teď se na tom pracuje, možná víte, posílala jsem vám pozvánky, minulý týden proběhl kulatý stůl, který jsem svolala, ke komunitní energetice právě proto, že považuji přípravu těchto věcí za velmi důležitou a naléhavou, aby byla zrychlena.

Teď tedy, říkám, že je to střednědobé opatření, ale nějaká čísla. V zahraniční v tuto chvíli, v EU, existuje 800 takovýchto energetických společenství, která sdružují několik milionů evropských občanů, firem a podnikatelů.

Při jednání, které jsme měli na kulatém stole, zazněla tato informace z ČEZ Distribuce, která má distribuční sítě na 3/4 území ČR. V tuto chvíli je požádáno o 37 tisíc připojení na tuto distribuční síť. 37 tisíc připojení, nových žadatelů, z obnovitelných zdrojů. Tam, kde už jsou smlouvy nějakým způsobem naplňovány, je nyní rezervováno 7 tisíc megawatt. Vy jste slyšeli ta čísla, která se týkala toho, co bude vyrábět jádro, jak na tom jsme. Pokud bychom tedy počítali s těmi 37 tisíci žádostí o připojení, dohromady se jedná o objem 10 kilowatt, pardon, 10 gigawatt, to znamená, že to je 10 Temelínů.

Je zde obrovský potenciál, je možné, že ty všechny žádosti o připojení nejsou třeba reálné, jsou spekulativní. Ještě se k tomu vrátím. Nicméně drtivá většina z nich je připravena realizovat obnovitelné zdroje. Pomohlo by to, pomohlo by to velmi. Ti, kteří reálně uvažují v těch číslech na další rok, dva, říkají: Za rok, dva jsme schopni z těchto zdrojů pokrýt 10 až 20 procent toho, co potřebujeme, abychom vykryli to, co nám chybí z hlediska spotřeby. To znamená, že bychom zaprvé byli soběstační, zadruhé zvýšili nezávislost, to znamená právě tu bezpečnost, kterou tolik potřebujeme posílit, přispělo by to k dekarbonizaci, ale hlavně lidem by to snížilo náklady na energii, protože by si ji vzájemně sdíleli. Toto považuji za krok ne ani střednědobý, ale ten krátkodobý, který už běží, který by bylo škoda, kdybychom, jak už o tom hovořil i pan senátor, místopředseda Horník, bychom nevyužili, protože nám to v těch zákonech a v právních předpisech, které máme, zatím úplně docela nefunguje. Znovu říkám, že vítám vládu, že teď tedy podle toho, co bylo sděleno na kulatém stole, připravuje urychleně některé právní předpisy, nicméně je potřeba říct, že bylo sděleno, že to bude ve třech etapách. První že bude malá novela, ta ještě nebude stačit, ta jenom transponuje, abychom neměli postih z EU, pak bude další novela, pak budou podzákonné předpisy. To je velmi pomalé, z hlediska těch skutečností, o kterých jsem tady teď hovořila. Proto ještě tedy doporučujeme další věci.

Ještě bych se zmínila o těch sítích, které tady zvláště bych ráda zdůraznila. Jak nám bylo řečeno distributory, v některých oblastech, např. severní Moravy, už v důsledku té rezervace není kapacita sítě. Kapacita sítě je nulová. Není možné se připojit. Ale, tak jak říkají distributoři, ano, umíme udělat úpravy, při nízkých napětích to není tak složité, ale zatím se na tom nepracuje, zatím to jde velmi pomalu. Pak je další důležitá věc. Jestliže chceme mít obnovitelné zdroje a hlavně komunitní energetiku, pak musíme motivovat všechny ty, kteří do toho vstupují. To je otázka inteligentních měřičů. EU už kdysi dřív řekla, že by všichni měli mít právo na inteligentní měřiče. Potom z důvodu některých zemí, které tvrdily, že to nepotřebují, uvolnila ten prostor, i když některé země už mají dnes 100 procent inteligentních měřičů, tím, že Finsko a Švédsko, zčásti, z 80 % Francie. My zatím tedy máme jenom to, že se říká, že od roku 2024 budou inteligentní měřiče instalovány do těch objektů, kde je nad 60 megawatt nějaká spotřeba, což je strašně málo. Ve chvíli, kdy nemáme inteligentní měřiče, velice obtížně se také vypočítává, kolik do té sítě dodáváte, protože se to měří fázově. Fázově, já to tady těžko vysvětlím, ale to poškozuje toho, kdo má zdroj energie, obnovitelný zdroj, z hlediska toho, co všechno do sítě posílá, není mu to řádně hrazeno. Uvádím, že je potřeba součtové měření a inteligentní měřiče urychlit. To jsou dvě základní věci.

Pan senátor už tady hovořil také o tom, že máme velké problémy z hlediska toho povolování. Máme limity pro licence, které by řekly, že každý panelový dům by musel mít licenci na to, musel by mít nějakého operátora, musel by mít někoho, kdo mu sleduje všechny předpisy, aby mohl vyrábět obnovitelný zdroj. Na tom už se také pracuje. Ale je to velmi důležité, abychom tyto všechny věci dořešili.

Pokud se týká stavebních povolení, musím říct, že jsem byla překvapena původním stanoviskem ministerstva pro místní rozvoj, které říkalo: Pan náměstek nám říkal na tom jednání, že to není důležité. Tak s tím ani nepospíchají. Teď se jeví, že přece jenom se bude chystat zaprvé stanovení toho, aby ten zdroj, který je, měl zhruba 50 kilowatt, možná i více, pro to, aby nemusel mít licenci na to, že já jsem výrobce energií se všemi povinnostmi výrobců energie. V Polsku je to třeba 150 kilowatt. Pro panelové domy by to mohlo být klidně 100, protože i tam, když se zapojí všechny byty, potom by to takhle mohlo být vysoké. Ale já už jdu docela do detailů. Důležité je urychlit tedy přípravu předpisů stavebního práva a dalších souvisejících předpisů, které umožní ten rychlejší nástup a budování obnovitelných zdrojů.

Máte tady materiály, které popisují velmi, zestručnila jsem to, to, co by mělo být přijato pro to, abychom skutečně mohli celý ten proces nastartování obnovitelných zdrojů a komunitní energetiky pro obce, pro malé firmy a pro občany skutečně rozjet, aby to pomohlo naší energetice a našim občanům pro levnější, dostupnou energii a také bychom šetřili i to naše klima. Takže to je můj návrh usnesení. Myslím si, že pak se dohodneme na tom, že bychom možná provedli nějaké sjednocení těch usnesení, která budou přijata.

Děkuji za vaši pozornost.

