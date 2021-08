Senátorka Seitlová: To je přesně ta situace. Až bude vládní návrh, tak ho teprve schválíme

reklama

Vážený pane viceministře, vážený pane předsedající.

Dovolte, abych se také vyjádřila k nějaké drobné části energetického zákona, ale prvně bych chtěla navázat na řeč pana předsedy Vystrčila.

Myslím si, že to, co přednesl, je určitě věc, kterou bychom měli zvážit. A přestože oba výbory navrhly schválit, že ty informace jsou tak zásadní, že i já se připojuji k tomu, abychom postoupili do podrobné rozpravy. Sama jsem zvědavá, jak nám na to odpoví pan viceministr, ale já si myslím, že tak, jak je připraven pan předseda, že to vystoupení bylo velmi jasné. A jenom navážu tím, že sama jsem řešila případ, který řešil ERÚ, který řešil skoro tři roky. S tím, že tak, jak to bylo v zákonu napsáno, tak ten dodavatel energie to tak udělal, v tomto případě to byl ČEZ, teď má ještě další samozřejmě označení. A poslal všem lidem dopis a v tom napsal: „Zvyšujeme cenu a najděte si to na webových stránkách.“

A my jsme se obrátili na veřejného ochránce práv, já jsem se obrátila s tím, že jsem říkala, dobře, ale ty smlouvy byly dané písemně. A já znám spoustu starších lidí, kteří to prostě na těch webových stránkách nenajdou. Takže celé to bylo vyhodnoceno jako nekalá praktika.

ERÚ uložil pokutu, ta pokuta byla opravdu vysoká. A výsledek byl, že rozkladová komise všechno zrušila a všechno se to smazalo. Takže výsledek možná je, že si řeknou, no tak vůbec nebudeme oznamovat a jenom si to najděte na webových stránkách a schováme to v těch obecních podmínkách, o kterých si opravdu myslím, že je čte málokdo. A i když se to pokusí přečíst, tak to tam těžko objeví.

To je jenom moje zkušenost, ze které jsem byla velmi smutná. Která dokonce dneska se otáčí ještě tak, že vůbec nic vám neřekneme, jen si to hledejte na webových stránkách. Tak to je opravdu smutné. Ale já jsem chtěla vystoupit původně k něčemu jinému. A to jsou takzvané přeložky. A tady mám docela dobrou zprávu.

Ta zpráva je taková, že v současném návrhu zákona v § 47 je řešený problém, který jsme tady v Senátu předkládali před více než 2 lety, skoro před 3 roky. Jedná se o to, že když máte na domě – a to jste museli mít, když se tak rozhodl ten, kdo budoval energetickou síť, ať už přenosovou, nebo distribuční, tak jste museli ze zákona přijmout věcné břemeno.

Tak vám tam dali ten sloup nebo vám ho dali těsně před dům, nebo vám tam dali nástřešník nebo konzoli. Když vám to poškozovalo dům, nebo dokonce jste měli povinnost ten dům zbořit, tak jste si to museli zaplatit, že chcete přesunout to, za co jste dostali buď nic, nebo nějakých pár stokorun. A to v hodnotě sto tisíc a více.

My jsme tady v Senátu – říkám to zejména pro kolegy, kteří jsou tady novější – my jsme tady v Senátu předkládali návrh v roce 2018, byl to senátní návrh č. 256, který jsme tady předložili. A tento návrh tuto situaci řešil. Senátní návrh šel do sněmovny, 1. čtení, ano, máte pravdu, je to velmi nespravedlivé. 2. čtení, no tak uvidíme, co s tím uděláme. A 3. čtení, zamítnuto. A jestlipak víte, proč?

No tak byla tam odůvodnění, že to je nesystémové. Bylo to proto, že to byl senátní návrh. To je přesně ta situace. Senát předložil, takhle my to nemůžeme schválit. Až bude vládní návrh, tak to teprve schválíme. Dobrá, možná to bylo špatně napsané. Ne, vážení, to, co jsme tam měli, tam z větší části je. A jistě bylo řekněme politickou dohodou tam udělat nějaké drobné opravy. Takže o dva a půl roku později se to schvaluje. A mezitím všichni ti, kteří měli tuto povinnost, nebo je poškozoval ten nástřešník nebo konzole jejich dům, tak to museli zaplatit.

Já to dávám jako příklad toho, co se dělo. A já musím říct, že mě to mrzí, že jsme dva a půl roku museli čekat a zdržovat, jenom proto, že to předkládal Senát a nepředkládala to vláda. Ale je tam rozdíl. A já bych potřebovala vědět, proč tedy ten rozdíl tam je. On se tam mohl dát i v té sněmovně, kdyby na tom byla politická dohoda. Tady se totiž říká, že to bude hradit v případě, když se ten dům musí zbořit nebo poškozuje dům a nezjedná se náprava, takže to bude hradit skutečně dneska ten, komu ta síť patří. Ale je tady napsané, že jenom v zastavěném území obce.

A já se ptám, když budete mít chalupu mimo zastavěné území obce, tak když tam máte ten sloup, který vám to tam nějakým způsobem poškozuje, nebo tu chalupu chcete zbořit a ten sloup se musí také zbořit, tak vy jste v jiném právu? Tak já se ptám pana ministra, proč je to – tahle změna v mém původním návrhu nebyla - jenom v zastavěném území obce?

Děkuji.

