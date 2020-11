Senátorka Šípová: Chceme kvalitnější vajíčka a chceme, aby se zvířata měla lépe

reklama

Mám velkou radost, že je zde tolik chovatelů. Mezi chovatele se řadím. Chtěla bych připomenout, že preambule zákona na ochranu zvířat říká: Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení a zasluhují pozornost, péči a ochranu člověkem. A já si myslím, že teď tedy na nás, abychom právě naplnili tuto literu preambule, protože na rozdíl od kolegy Šilara si nemyslím, že na trhu peníze rozhodují vše. Vidíme to i v reakcích lidí, kteří nám píší, resp. kteří psali mně. Rozdělila bych je do dvou skupin. Jedna skupina byla proti zákazu klecového chovu, a to byly výhradně agrochovy. Pak byla druhá skupina, která byla pro zákaz klecového chovu, což byli obyčejní lidé, kteří psali své příspěvky všichni svými vlastními slovy, nikoliv, že by mi přeposílali nějakou formulaci, kterou vymyslel někdo jiný. Jenom bych vám vyprávěla svůj příběh. Měla jsem slepice a se svými dětmi jsme se jednou rozhodly, že si osvojíme v rámci nějakého projektu ty vynesené slepice. To jsou slepice z klecových chovů, které se agrochovům už nerentují po velmi krátké době, protože už nesnášejí tak často. Takže jsme se ujaly asi 10 těchto vynesených slepic, které jsme si zakoupily asi za 50 Kč tehdy, a když jsme si je vezly domů, tak jedna z těch slepic cestou chcípla. Myslím si tedy, že je na čase, abychom se začali ke zvířatům chovat trošku ohleduplně. Tvrdit totiž, že slepice je v kleci šťastnější než hala, jak jsem zaslechla a někde jsem i četla, je podle mého názoru nesmysl.

Vidíme v Rakousku a v Německu, že lidé mají zájem o to jíst kvalitnější vejce, myslím si, že tam směřují i Slováci, a ten trend, který tady v Evropě je, je jednoznačný. Chceme jíst kvalitnější vajíčka, chceme zároveň, aby se zvířata měla lépe. Je to nezvratný trend, ke kterému se přiklání samozřejmě i ty řetězce. Řetězce od roku 2025 nebudou tato vejce kupovat a zároveň potravináři typu Unilever a Mondelez se zavázali, že nebudou ani ta vajíčka pro výrobu odebírat. To znamená, že pro nás podle mého názoru je zákaz klecového chovu příležitostí k tomu, abychom se přizpůsobili moderním trendům v potravinářství. Myslím si, že Češi rádi nakupují české výrobky a právě i ta solidarita se slepicemi projevují právě těmi e-maily, které mi píší, dokazuje to, že to je jakýsi mezigenerační požadavek, píší mi mladé ženy a píší mi i starší paní, které mají zkušenost se slepicemi na venkově. Myslím si, že poptávka po zákazu klecového chovu je jednoznačná. Myslím si také, že to zdražení vajec nebude tak velké.

Přikláním se k tomu, co říkala kolegyně Chmelová, která v nejvýznamnějším rozsahu popsala všechno to, co jsem chtěla říct. Dotace a kompenzace, jak se o tom tady bavíme, za klece, myslím si, že kompenzace jsou úplný nesmysl. Agrochovy velmi často už dotace dostaly a klece, které za dotace dostaly, jsou již částečně nebo zcela anortyzovány. To znamená, že bychom spíše, pokud klecové chovy zakážeme, měli motivovat zemědělce k tomu, aby zkvalitnili prostředí, ve kterém slepice žijí. To nám žádné kompenzace nezajistí. A zajistí to naopak ty dotace. To znamená, jsem úplně zcela proti tomu návrhu pozměňovacímu na kompenzace. Také si myslím, že pokud bychom jenom plošně kompenzovali, tak úplně oceníme naše zemědělce, protože naši zemědělci jsou schopni a umí si poradit s novými podmínkami. Nemůže se rozhodně stát, že by naši zemědělci přestali chovat slepice zcela. Vůbec. Nemyslím si, že by se to stalo. Přirovnávat tuto situaci k instalatérům, k tomu přirovnání tady přistoupil kolega Canov, zcela kulhá, protože my zemědělcům nezakazujeme chovat slepice, jenom chceme, aby podmínky byly lepší pro slepice. K té soběstačnosti už také kolegyně Chmelová hovořila, data jsou jednoznačná.

V Rakousku došlo k zákazu klecových chovů a před zákazem bylo soběstačné ze 75 %. V roce 2019 po zákazu klecového chovu ta soběstačnost stoupla na 86 %, protože došlo ke zvýšení prestiže vajec. To znamená, že pro ČR je to možná taková příležitost zvýšit naši konkurenceschopnost naopak. A podobné trendy v Evropě, tak jak byly zmíněny právě kolegyní Chmelovou. Myslím si tedy, že chovatelé budou moci ty slepice chovat dál a lépe. Už jsme tady i slyšeli ten argument, myslím, že to říkal pan kolega Drahoš, že v současné době máme situaci takovou, že slepičárny mají klecové chovy a zároveň velice často vedle toho mají alternativní kvalitnější chovy. V současné situaci se může velice často stát a pravděpodobně se tak stává, že ti, kteří si chtějí kupovat kvalitnější vejce z podestýlek a z hal, mohou být často klamáni, protože dochází k míchání vajec z klecových chovů a z těch alternativnějších a pravděpodobně může docházet i k záměně označování.

Pokud tedy klecové chovy zakážeme, zcela eliminujeme tento problém a lidé si budou jistí, co si kupují. Pokud, jak jsme mluvili, zákaz by měl začít platit až v roce 2027, což je tedy za 7 let, a myslím si, že tato doba je dostatečně dlouhá na to, aby se zemědělci na to připravili. Jednu věc, která zde nebyla zmíněna. Sama jsem aktivní, jednám v projektu, který se zabývá potravinovou pomocí a vím, že můžeme také uvažovat o tom, že zde v ČR dochází k velkému plýtvání potravin. Možná můžeme hovořit, pokud hovoříme o scénách potravin, také trochu o tom, jak zamezit plýtvání. Měli bychom si sáhnout do svědomí, kolik toho vyhodíme, když se bavíme výši ceny za vajíčka. Proto se připojuji zejména k argumentům kolegyně Chmelové. Budu hlasovat pro Poslaneckou verzi beze změn.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Adéla Šípová Piráti



