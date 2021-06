Senátorka Šípová: Pandemie se vyvíjí dobře, vláda se může připravit na další vlnu

reklama

Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážení poslanci, dobrý den. Chtěla bych vám jenom přednést poselství ze Senátu. Vnímáme tento senátní tisk, který má rozšířit obecné výjimky ze zákona o zadávání o veřejných zakázek o případy, kdy zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení o případ, kdy jde o pořízení státních hmotných rezerv podle zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy hmotných rezerv, z důvodu ochrany bezpečnostních zájmů České republiky v souvislosti se šířením koronaviru SARS CoV-2, pokud současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo.

Já bych chtěla zdůraznit, že Senát tento návrh zamítl a nyní bych vám ráda řekla, jaké byly důvody.

Tato novela zákona se jeví jako zcela nadbytečná, jelikož v zákoně o zadávání veřejných zakázek existuje dostatek prostředků, jak zrychlit zadání zakázky v případě, že je to zapotřebí. Nyní jenom zdůrazňuji, opakuji, nemáme nouzový stav, pandemie se vyvíjí velice dobře a vláda se může dobře připravit na případnou další vlnu standardními postupy. Těmito standardními postupy, jak uvádí zákon o zadávání veřejných zakázek, je § 29 písm. a) zákona, který umožňuje zadavateli obecnou výjimku, kdy není povinen postupovat podle zákona. Zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, pokud by provedení zadávacího řízení ohrozilo ochranu základních bezpečnostních zájmů České republiky a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo. Toto je jeden z prostředků, které je možné využít, aniž bychom přijímali novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Dále je další obecnou výjimkou ze zákona o zadávání veřejných zakázek § 29 písm. c), který pokrývá případy, kdy jde o zadávání nebo plnění veřejné zakázky v rámci zvláštních bezpečnostních opatření stanovených jinými právními předpisy a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo. Dalším prostředkem v zákoně o zadávání veřejných zakázek je § 63 odst. 5, který umožňuje využít jednací řízení bez uveřejnění. Dalším paragrafem je § 198, kdy s ohledem na potřebu rychlého nákupu v krizové situaci, a já se domnívám, že to je případ, o kterém pan poslanec hovořil, je v zákoně uveden přímo v odst. 2 bodu a), kde je umožněno, využít jednací řízení bez uveřejnění, pokud není možné z časových důvodů způsobených krizí zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. Krizí se rozumí mimořádná situace včetně ozbrojených nebo válečných konfliktů v České republice, která již vznikla nebo bezprostředně hrozí její vznik a která vážně ohrožuje nebo omezuje životy, zdraví lidí nebo majetek a nebo vyžaduje přijetí opatření k zajištění základních dodávek pro obyvatelstvo. Zde tedy máme konkrétní ustanovení, které by v případě potřeby bylo možné využít pro nákupy, o kterých pan poslanec hovořil.

Zásadním důvodem, proč jsme v Senátu tuto novelu odmítli, je zejména to, že otevírá dveře možné korupci a zakázky by takto mohly být zadávány nehospodárně, neúčelně, neefektivně a zejména bez možnosti kontroly. Navíc bych chtěla poukázat na to, že od doby předložení návrhu uplynula určitá doba, nyní je ještě méně důvodů pro to, abychom tuto novelu přijímali. Dalším důvodem pro odmítnutí, zamítnutí je také problematický vztah k evropské legislativě a zejména nepřiměřenost navrhované právní úpravy. Méně omezující opatření při zadávání veřejných zakázek v kontextu ohrožení obyvatelstva dle doporučení Ministerstva pro místní rozvoj, ÚOHS a Evropské komise lze dosáhnout zejména zkrácením lhůt pro urychlení otevřených nebo užších řízení nebo organizací jednacího řízení bez uveřejnění. Toto jsou tedy další důvody pro zamítnutí tohoto zákona.

Navrhovaná úprava je nesystematickým řešením. Změna zákona o zadávání veřejných zakázek je činěna na půl roku, tedy nyní již na kratší dobu s výslovným uvedením jednoho typu viru, a tedy postrádá potřebnou obecnost. Děkuji za pozornost.

