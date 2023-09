Senátorka Zwyrtek Hamplová: Evropská unie nepotřebuje nikoho, kdo my “myslel a řešil”

reklama

Dominik Hašek by prý mohl být dobrým eurokomisařem… A takovým zásadovým, že ano… Čemu včera tleskal, to dnes tepe… Aby to ale nakonec nebrali jako snahu EU z naší strany položit…Dovedl ke krachu své firmy, možná by dorazil i EU. Když si uvědomíme, že už moc neschází…

Takový Dominátor “bez bázně a hany”, a hlavně bez jakékoli sebereflexe, pokud jde o vlastní schopnosti, by mohl úlohu toho hřebíčku do rakve EU docela dobře sehrát… Protože on a jeho chlebodárci si opravdu myslí, že se v něm probudil najednou jakýsi zvláštní talent či co… A že skutečně je schopen cokoli rozumného na půdě EU vymyslet, a dokonce řešit...

PS: A pak se probudili.

Dodávám:

Pravda je ale více prozaická. EU nepotřebuje nikoho, kdo my “myslel a řešil”. Potřebuje člověka poslušného, který bude dále jménem EU drtit bez jakéhokoli vlastního myšlení k poslušnosti jiné. Pak Dominik Hašek splňuje nároky na komisaře beze zbytku…

