Senátorka Zwyrtek Hamplová: Vláda národní tragédie

Válka, zbrojení… prý jako strategická potřeba státu - a nám schází bydlení, lékaři, řemesla, a české firmy se chystají stavět své firmy za mořem. Proválečné priority vlády už mají rysy fanatismu. A naše země opět “nevzkvétá”…

“Ministryně Černochová koncem února uvedla, že české zbrojařské firmy mají navzdory válce na Ukrajině stále problém získat úvěr od soukromých bank. Dnes se zástupci bank řešila, jak strategické potřeby státu, mezi něž patří i zbrojní zakázky, zajišťovat.”

Takže stát (!!) žádá a lobbuje u bank, aby úvěrovaly zbrojařské firmy?! A co je to, probůh, za formulaci “navzdory válce na Ukrajině”? To je jakoby ta válka byla součástí byznys plánů… Za podpory státu… Ten tak podporuje soukromé podnikání zbrojařů i těch bank, to vše pro zbrojení a zbrojení… Zkrátka zbraně zbraně zbraně…. Slyšíme vůbec ještě něco jiného?

A co tak zalobbovat, páni ministři (a ministryně), za rozumné úvěry pro mladé na bydlení? Na zahájení živnostenského podnikání? Na projekty obcí a měst? Na projekty krajů? Na výstavbu dalších výrobních podniků? Na nové ordinace? Tedy pro zlepšování kvality života nás, českých občanů, namísto podpory proválečných aktivit?

Haló, vládo, probuď se - pokud to nevíš, máš být česká, a máš naslouchat voličům. ALE: To první už dávno nejsi, a kdybys vyslyšela hlas lidu, v tichu odkráčíš do propadliště dějin… (Pokud ne před soud… )

Ale lobbovat, aby soukromé banky podpořily zbrojení, to už je hodně přes čáru. A přesto se to děje. Oni po té válce opravdu prahnou. Bez ohledu na občany naší země… Ti jí jsou úplně jedno - potřebují od nich jenom daně, aby je mohli rozhazovat všemi směry… A válku, aby překryla jako téma jejich neschopnost.

Tato vláda je opravdu vládou národní tragédie...

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



