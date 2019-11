Ševčík (TOP 09): Pohádka o živém centru města

Rád přemýšlím o České Lípě jako o kulatém městu. Je to takřka ideální tvar pro město – i přes velikost takřka srovnatelnou například s blízkým Děčínem je u nás téměř vše v docházkové vzdálenosti do půl hodiny svižné chůze.

A navíc ve srovnání třeba s dalším naším podobně velkým sousedem – Mladou Boleslaví – máme překrásné historické centrum přímo uprostřed.

Mnozí Českolipané chodí či jezdí do centra či přes centrum každý den. V centru sídlí úřady, kulturní instituce, obchody i restaurace. V tomto smyslu se naše centrum přímo nabízí k tomu, aby bylo velmi rušnou a živou čtvrtí.

Bohužel ale v posledních letech sleduji s velkým smutkem a obavami, že jeden po druhém mizí z centra malé obchody, kavárny i zavedené restaurace. Občas je nahradí herna, jindy stánek s občerstvením z Istanbulu, či provozovna asijského obchodníka. V mnoha případech však výlohy zůstanou prázdné. Ubývá pak důvodů, proč v centru hledat služby. Pokud v centru nebydlíte, je lepší využít služeb obchodních center na okraji města, kam dojedete autem.

Na situaci se lze ale dívat i přesně obráceně: Protože v centru bydlí čím dál tím méně lidí, neudrží se zde služby. Jen pár pozůstalých podnikatelů se snaží udržet své provozovny v centru, často jen z nostalgických důvodů. Z tohoto úhlu pohledu by centru prospělo více obyvatel. Centrum města nemůže být přeci živé, pokud v něm nikdo nežije. Jenže jak to zařídit? Co se pro to dá udělat?

Nejspíš kvůli dobré dopravní dostupnosti do Mladé Boleslavi, kde mnoho Českolipanů pracuje, jsou ceny bydlení v České Lípě šroubovány nahoru. Ceny bytů se tak pomalu začínají blížit cenám v samotné Boleslavi. Navíc je v současnosti nabídka nemovitostí v České Lípě poměrně malá. Kdyby město postavilo bytové domy v centru města, daly by se možná vyřešit oba problémy. A možná to otevře cestu i k dalším zajímavým řešením.

Určitě mi namítnete, že v centru není dostatek místa, zvláště co se týče parkování. Dobře navržené bytové domy ale dnes umí tento problém vyřešit. S parkováním dnes musí počítat každá stavba a myslím, že chytře navržené budovy by mohly poskytnout kromě bydlení i parkování pro své rezidenty a v některých případech i nějaká parkovací místa navíc. V nových budovách by mohly být i obchodní prostory, které by město mohlo za zvýhodněných podmínek pronajímat podnikatelům a podpořit tak setrvání služeb v centru města.

Druhá otázka: Kde? Rád přemýšlím o prolukách přímo v centru. Nejlépe by se mi líbilo zaplnit například prostor před OD Andy od ulice Jindřicha z Lipé po Zámeckou. Tento prostor však bohužel není v městských rukou. Druhým velmi vhodným místem je podle mého mínění velká proluka v Hrnčířské ulici, která patří přímo městu a historicky byla až do nedávna jednou z nejstarších kontinuálně obydlených částí města. Kdyby se náhodou v těch místech v budoucnu nestavělo nové divadlo, mohla by být zajímavá i proluka od Sokolské ke KD Crystal, nebo neslavná Týlie v Tržní ulici. Další lokalitou je Wedrichova ulice u Kauflandu, taktéž v majetku města. Už mimo centrum, ale také nikoliv bez zajímavosti je lokalita starého nádraží pod Kauflandem, která se již dříve v podobném kontextu diskutovala. To je už ale na jinou pohádku.

V neposlední řadě městské byty mohou sloužit i jako chráněné bydlení například pro seniory. Obzvláště pro ty by mohlo bydlení v novém bytě méně náročném na údržbu s rozumným nájmem a s dostupností obchodů, kaváren, restaurací, úřadů a kulturních institucí v bezprostřední blízkosti být velkým lákadlem. Mohlo by to také vést k uvolnění velkých bytů na sídlištích pro mladé rodiny s dětmi. Ostatně i některé z nich by mohly koneckonců ocenit možné bydlení v centru.

Důležité plus je také to, že by město z nových prostor mohlo získávat do rozpočtu prostředky z pronájmu. Nové byty v centru by mohli zatraktivnit a oživit centrum a potažmo i bydlení v České Lípě, pomoci s bytovou situací seniorů a mladých rodin a pomoci s podporou podnikání v centru města. I z těchto důvodů patří tato myšlenka k mým oblíbeným pohádkám o České Lípě. Jistě by nás zavedla k mnoha dalším nápadům a možná i problémům, ale to si necháme zase na další pohádky…

