Síla (SPD): Ani z medicínského pohledu není ve veřejném zájmu jednat o pandemickém zákonu

reklama

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové,

doposud jsme slyšeli zdůvodnění odmítnutí projednávání pandemického zákonu ve stavu legislativní nouze většinou z právního hlediska. Rád bych vás informoval o současném stavu takzvané koronavirové pandemie z medicínského hlediska.

Rád bych vás informoval o současném stavu takzvané koronavirové pandemie z medicínského hlediska, které vyvodí závěr stran legislativní nouze. Dovolte, abych vás informoval o posledních poznatcích o omikronu. Co víme o plíživé subvariantě omikronu BA.2? Blízký příbuzný omikronu má mutace, které mění jeho chování. Zajímavé je, že z fylogenetického hlediska se zřejmě jedná o s omikronem zcela nepříbuznou subvariantu. Vysoce nakažlivá varianta omikron viru SARS-CoV-2, jejíž nejběžnější forma je známá jako varianta BA.1, nyní představuje téměř všechny koronavirové infekce na světě. Ačkoli v některých zemích již počet případů covid dosáhl vrcholu, vědci nyní již sledují nárůst případů způsobených blízkým příbuzným omikronu známým jako varianta BA.2, který začíná v některých částech Evropy a Asie konkurovat subvariantě BA.1.

O této nové subvariantě zatím víme následující. V celosvětovém měřítku tvořil virus BA.1 98,8 % sekvenovaných případů zaslaných do veřejné databáze sledování virů k 25. lednu tohoto roku. Podle Světové zdravotnické organizace však několik zemí hlásí v poslední době nárůst varianty BA.2. Kromě BA.1 a BA.2 uvádí WHO pod hlavičkou omikronu další dvě subvarianty: BA.1.1.529 a BA.3. Všechny jsou geneticky úzce příbuzné, ale každá z nich obsahuje na svém povrchu mutace, které mohou změnit jejich antigenní chování.

MUDr. Jan Síla SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Trevor Bedford, virolog z Fred Hutchinson Centre of USA, napsal v pátek na Twitter: Varianta BA.2 představuje zhruba 82 % případů v Dánsku, 9 % ve Spojeném království a 8 % v USA. Verze BA.1 omikron byla o něco snadněji sledovatelná než předchozí varianty. Je to proto, že u varianty BA.1 chybí jeden ze tří cílových genů používaných v běžném PCR testu. U případů vykazujících tento vzorec se standardně předpokládalo, že jsou způsobeny genem BA.1.

Omikron BA.2, někdy označovaná jako plíživá subvarianta, nemá stejný chybějící cílový gen. Místo toho ji vědci sledují stejným způsobem jako předchozí varianty, včetně varianty delta, a to tak, že sledují počet genomů viru zaslaných do veřejných databází. Stejně jako u ostatních variant lze infekci virem BA.2 odhalit pomocí souprav pro domácí testování koronaviru, i když podle odborníků nelze určit, která varianta to vlastně je. Otázka zní, je ještě nakažlivější tato varianta? Některé první zprávy naznačují, že varianta BA.2 může být ještě nakažlivější než již tak extrémně nakažlivá varianta BA.1, ale zatím neexistují důkazy, že by s větší pravděpodobností unikala tato subvarianta ochraně před očkováním.

Anketa Pokud byste byl(a) sportovcem, měl(a) byste morální problém jet na olympiádu v Číně? Ano 10% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5814 lidí

Dánští zdravotníci na základě předběžných údajů odhadují, že varianta BA.2 může být 1,5krát přenosnější než varianta BA.1 omikronu, i když pravděpodobně nezpůsobuje závažnější onemocnění. V Anglii předběžná analýza sledování kontaktů od 27. prosince do 11. ledna letošního roku, kterou provedla britská Agentura pro zdravotní bezpečnost, naznačuje, že přenos v domácnostech je vyšší u kontaktů osob nakažených BA.2, to je 13,4 %, a ve srovnání s ostatními případy omikronu 10,3 %.

Já se k tomu hned dostanu.

Zásadní otázkou je, zda lidé, kteří se nakazili ve vlně BA.1, budou chráněni před BA.2? To vyvolává obavy v Dánsku, kde některá místa, kde byl zaznamenán vysoký počet případů infekce, hlásí rostoucí počet případů BA.2. Jde mi o to vysvětlit stav, který je v současné době, ale hlavně co nás může čekat do budoucna. A k tomuto já chci vztahovat ten přístup k legislativní nouzi, jestli je nutné, nebo není nutné tu legislativní nouzi jaksi prosazovat. Ano?

Dobrou zprávou je, že očkování a posilující vakcíny stále chrání lidi před nemocnicí a brání jim v úmrtí. Nejvýraznější je zatím výskyt tady této varianty v Dánsku, v Austrálii a v Indii. Spojené království má jenom 607 sekvencí. Důkazy od našich kolegů z Dánska zatím ukazují, že se sice tato varianta může šířit rychleji, ale neexistují žádné důkazy o zvýšené závažnosti. Proto je důležité zachovat klid a pokračovat ve stávajících opatřeních, jako je nechat se očkovat včetně posilovací dávky a dodržovat rozestupy, nosit roušky a respektovat místní karanténní opatření. Prostě ta 4R. V zemi přes rozhodnutí vlády koronavirová nákaza stále trvá. Podle tamějších zdravotnických úřadů převládá subvarianta BA.2 už, která je sice nakažlivější než varianta omikron, nezpůsobuje však závažnější průběh onemocnění covid-19. Je asi 1,5krát infekčnější než původní omikron, analýza ale současně nezjistila vyšší riziko hospitalizace.

Tudíž mimo důvodů uvedených mými předřečníky, to znamená shrnuto: český právní řád obsahuje dostatečnou právní úpravu pro řešení epidemií, je obsažena v zákoně o ochraně veřejného zdraví, eventuálně lze použít takzvaný krizový zákon. Návrh zákona zcela ignoruje již existující právní instituty, sloužící k ochraně veřejného zdraví, zejména takzvaný pandemický plán, který například existuje pro případy výskytu nových mutací chřipky a který je opřen o odborné názory - viz k tomu usnesení vlády ČR č. 682 ze dne 14. 9. 2011. Přitom právě pandemický plán by měl být hlavním nástrojem státu v řešení jakékoliv epidemiologické situace. Přesto vláda do dnešního dne existující nástroj nevyužila a v takzvané legislativní nouzi protlačuje novelu pandemického zákona.

Z tohoto pohledu je možno vyvodit závěr. Nejen z právního hlediska, ale i z medicínského pohledu není ve veřejném zájmu jednat o pandemickém zákonu, a navíc ještě ve stavu legislativní nouze.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Bašta (SPD): Řadu měsíců tu panoval nezákonný režim Síla (SPD): Připravujete privatizaci zdravotních pojišťoven, jak měli v plánu vaši předchůdci z ODS? Síla (SPD): Další salámové kolečko, odkrojené ze solidárního zdravotního pojištění Síla (SPD): Komercionalizace zdravotnictví vede k rychlému růstu neefektivních výdajů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama