Šilar (KDU-ČSL): U nás stále ještě platí legislativa z roku 2010–2015

reklama

Senátoři a senátorky se na schůzi Senátu ČR zabývali novelou zákona o podporovaných zdrojích energie. Vládou připravená verze novely, která prošla v červenci Sněmovnou, potřebovala v několika zásadních bodech úpravu.

Anketa Která politička je nejlepší? Pekarová Adamová (TOP 09/SPOLU) 1% Maláčová (ČSSD) 2% Černochová (ODS/SPOLU) 0% Schillerová (ANO) 40% Majerová Zahradníková (Trikolora/TSS) 27% Richterová (Piráti/PirSTAN) 1% Konečná (KSČM) 14% Šojdrová (KDU-ČSL/SPOLU) 4% Šafránková (SPD) 11% hlasovalo: 9857 lidí

Bez ní by byl ohrožen plynulý rozvoj náhrady uhlí a to by negativně dopadlo i na spotřebitele energie v Česku. K významné opravě novely pomohli zástupci senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí, kteří vrátili zpět do hry návrhy na tržní podporu nové solární energetiky. Opravenou verzí se bude na zářijové schůzi zabývat Poslanecká sněmovna.

„Současná právní úprava týkající se obnovitelných zdrojů energie je momentálně ve velmi obtížné situaci, protože u nás stále ještě platí legislativa z roku 2010 – 2015. Naším cílem proto bylo narovnat vztahy u všech výrobců obnovitelných zdrojů energií a zrušit podmínky, které až doposud zvýhodňovaly fotovoltaiku a jsem vážně rád, že se nám to podařilo. V Poslanecké sněmovně o této nápravě jednali poslanci zhruba dva roky, přesto bylo zapotřebí v Senátu legislativu ještě dopracovat. Vše jsme pečlivě zvažovali a projednávali i s Ministerstvem průmyslu a obchodu, protože v září musí tyto úpravy Sněmovna akceptovat. Současně jsme potřebovali také přijmout směrnici EU, která zavádí přesně stanovené podmínky, jak do budoucna podporovat výrobce alternativních zdrojů energií. V obnovitelných zdrojích energií vidíme naši energetickou budoucnost, proto je důležité jasně stanovit podmínky, za jakých se bude tato energie vyrábět, a to se včera v Senátu povedlo,“ uvedl senátor Petr Šilar z KDU-ČSL, který byl zároveň zpravodajem tisku.

Česká republika potřebuje nové impulsy, které jí pomohou zbavit se závislosti na spalování fosilních paliv. Novela je příležitost, která pomůže zvládnout Česku transformaci energetiky a současně posílit nezávislost domácností, firem a obcí na rostoucí ceně elektřiny z uhlí. Právě proto již poslanci KDU-ČSL navrhovali potřebné změny, které by zajistily efektivní restart moderní energetiky, během jednání Sněmovny. Marian Jurečka připravil například návrh, který rozšiřoval aukční podporu i o nové projekty solárních elektráren. Podobný systém podpory je totiž s úspěchem vyzkoušený v Německu, Polsku nebo Francii. Vládní většina však ve Sněmovně rozumné změny odmítla a šanci tak dostali senátoři.

Pozměňovacího návrhu, který má za cíl umožnit spotřebitelům využívat ten nejlevnější a nejdostupnější obnovitelný zdroj energie, se chopil senátor Jiří Čunek. Pro svůj návrh získal podporu jasné většiny přítomných senátorů a senátorek. Pro hlasovalo 67, proti nebyl nikdo. Po jednání na senátních výborech se změnila i pozice Ministerstva průmyslu a obchodu, které dalo k návrhu neutrální stanovisko. „Solární energie byla díky pozměňujícímu návrhu z dílny KDU-ČSL zařazena mezi energie, které podléhají či mohou podléhat aukci. Jde především o to, aby stát mohl do budoucna lépe plánovat a podporovat výstavbu dalších elektráren formou aukcí, a to podle jednotlivých zdrojů energie a dle finančních možností státu. Budoucí vlády by pak mohly tyto aukce využít samozřejmě podle zákona i u ostatních zdrojů energií, nejen u té solární," uvedl senátor Jiří Čunek.

Výhodou systému aukční podpory je zajištění skutečně tržního prostředí pro využívání obnovitelných zdrojů. Čeští občané se tak budou moct těšit z výhod čisté energie za rozumných podmínek, kterou právě přinese soutěž mezi zájemci o výstavbu s provozní podporou. Příští vlády budou moci vyhlašovat samostatná kola aukcí pro daný typ zelené energie podle vývoje technologií nebo potřeby náhrady uhlí. Navíc stát získá jistotu, že se realizované typy obnovitelných zdrojů budou provozovat dlouhodobě a udržitelně.

Ing. Petr Šilar KDU-ČSL



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Cílem KDU-ČSL je nastartovat rozvoj moderní energetiky a nastavit předvídatelné prostředí pro nové investice. Je jasné, že uhlí v energetice končí a proto musíme hledat řešení, která ho pomohou nahradit. Fotovoltaika je nejdostupnější řešení, které si mohou pořídit obce například na školní budovy, malé a střední podniky na své výrobní haly i domácnosti na střechu svého domu. Vítám proto, že se našim senátorům a senátorkám podařilo získat podporu pro rozumný návrh otevření tržního systému aukcí také pro solární elektrárny. Uděláme maximum proto, aby opravenou senátní verzi neodmítla Sněmovna,” komentuje výsledky jednání Senátu Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL. Právě Jurečka pomohl hladkému nalezení shody mezi senátory osobní účastí na senátních výborech, kde představil výhody aukčního systému pro rozvoj levné fotovoltaiky a další navrhované změny.

Vedle podpory pro solární elektrárny Senát opravil také povolenou výnosnost pro v minulosti realizované projekty obnovitelných zdrojů energie. Právě u fotovoltaiky prosadila vláda likvidační hodnotu výnosového procenta, která by mohla znamenat krach tisíců projektů solárních elektráren. Senát přijal návrh předložený senátorem Petrem Šilarem, který byl současně zpravodajem tisku. Ten upravuje povolenou výnosnost na interval hodnot. Mezi další přijaté vylepšení vládní novely patří pozitivní dílčí úprava pro malé vodní elektrárny, kterou opět prosadili senátoři KDU-ČSL.

Psali jsme: Senátor Šilar: Z doplňkového zdroje se stal hlavní byznys Senátor Šilar: Někdy je i vidět, jak se za jednotlivé zákony velmi intenzivně lobbuje Šilar (KDU-ČSL): Za letošní změnu času na letní může vir Šilar (KDU-ČSL): Jsme rádi za možnost debaty s americkým ministrem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.