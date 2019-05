Skopeček (ODS): EET považuji za zbytečnou drahou byrokracii a regulaci

Děkuji za slovo. Já jsem chtěl navázat na Vojtu Munzara. Já už jsem vystupoval k EET nesčetněkrát, proto vás taky nebudu zatěžovat dalším hodinovým projevem. Své argumenty už jsem několikrát tady zopakoval. Přesto protože se blíží hlasování, alespoň ve čtyřech bodech shrnu ty své nejdůležitější výtky.

Chci znovu zdůraznit, že EET považuji za zbytečnou drahou byrokracii a regulaci, která nejvíce zatíží malé a střední podnikatele. Řada z těchto podnikatelů může své podnikání kvůli této nové regulaci ukončit, řadu potenciálních podnikatelů, kteří o podnikání teprve uvažují, tato regulace může od začátku podnikání, od pořízení si živnostenského oprávnění, odradit. Čili umrtvujeme tu díky EET podnikatelské prostředí, a to v tom segmentu, který potřebujeme podpořit, tzn. malé a střední.

Druhý můj zásadní argument je, že je to 24 hodin on line sledování podnikatelů v orwellovském duchu. Budujeme tu Big Brothera, je to hlídací obojek, který si podnikatelé musí na sebe navléknout a ještě si ten obojek musí zaplatit ze svého.

Třetí důležitý argument je, že EET nevede ke zvýšení daňového výnosu. Šermovala tady vláda, pan premiér, paní ministryně, nejrůznějšími čísly. Žádná ta čísla se nepotvrdila. EET nevede k vyššímu výnosu daní.

A čtvrtý nejdůležitější argument. Chtěl bych vyvrátit tezi, která tu v průběhu projednávání zaznívá, že jde o narovnávání podnikatelského prostředí. Ještě žádnou regulací nikdo podnikatelské prostředí nenarovnal. Naše podnikatelské prostředí je přeregulované, přebyrokratizované a jediné, co povede k jeho narovnání, je odstraňování regulací, odstraňování byrokracie, ne zavádění regulací nových, jako je právě EET.

Děkuji za pozornost a apeluji na zdravý rozum, abychom nezabíjeli naše malé a střední podnikatele a neprohlasovali dneska EET.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Skopeček (ODS): Nemůžeme vyžadovat po všech firmách stejné podmínky, některé tím zlikvidujeme Skopeček (ODS): Vláda se tváří, že jí záleží na zdraví lidí. Jde jí ale jen o výběr daní na rozhazovačnou politiku Skopeček (ODS): Zavedení sektorových daní je velikou chybou Skopeček (ODS): Stát myslí, že ví lépe než lidé, co mají dělat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV