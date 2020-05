Skopeček (ODS): Jsem rád, že Schillerová opisovala od ODS

reklama

Děkuji pěkně za slovo. Já jsem si dovolil oprášit svůj pozměňovací návrh, který jsem podával opakovaně při projednávání předchozích daňových balíčků, a sice zvýšení základní slevy na poplatníka. Budu se opakovat jako u odpuštění odvodů. Myslím si, že v dnešní situaci tak, aby krize, která nutně s COVIDem přichází, byla co nejkratší a co nejméně hluboká, nejmělčí, tak navrhuji zvýšit základní slevu na poplatníka tak, aby se zvýšily čisté příjmy fyzických osob, lidí, zaměstnanců. Je to samozřejmě opatření, které v dnešní situaci povede k tomu, že spotřebitelé budou více spotřebovávat. To znamená, pokud by tento návrh byl schválen, dá se očekávat menší propad spotřebitelských výdajů, což je samozřejmě důležitá součást hrubého domácího produktu. A jak už jsem naznačil, jsem přesvědčen, že je lepší nechat peníze přímo u lidí než je složitě vybírat a pak přerozdělovat. Ti lidé určitě vědí lépe než to ví stát, jak se svými penězi naložit. A věřím, že v této době, kdy zkrátka každá rozumná rodina zvažuje, jaké výdaje bude v následujících měsících realizovat, tak ve chvíli, kdy bychom jim zvýšili základní slevu na poplatníka a tedy zvýšili domácnostem čisté příjmy, tak to zvýší optimismus těchto lidí ohledně budoucího ekonomického vývoje a určitě to zvýší jejich spotřební výdaje, což se jak říkám projeví ve vyšším hrubém domácím produktu. Konec konců poté i ve vyšším inkasu daňových příjmů na straně státu.

Dobře víte, že to je návrh, který opakujeme. Je to také dáno tím, že základní sleva na poplatníka se nezvyšovala od roku 2008, což znamená, že vůbec nereflektovala v minulých letech růst inflace a růst reálných mezd, který byl poměrně vysoký. A tedy samovolně bez přičinění kohokoliv dochází k růstu mezní daňové sazby fyzických osob. Je to dáno jednak tím, že inflace samozřejmě relativně v čase snižuje výši nominální odpočitatelné, nominální základní slevy, ale klesá to i relativně tak, jak samozřejmě rostou reálné mzdy, tak základní sleva se stává vůči průměrné mzdě stále relativně nižší a nižší.

My jsme toto opatření navrhovali už na začátku koronavirové krize v rámci našeho ekonomického balíčku, se kterým jsme přišli už v březnu. Já jsem velmi rád, že se paní ministryně financí i vláda tím balíčkem inspiruje postupem času. Že celou řadu návrhů občanských demokratů opsala, převzala a nakonec jsme je tady i s našimi hlasy odsouhlasili. To je velmi úctyhodné a jsme rádi, že se vláda ekonomickým programem ODS takto postupně inspiruje. Jedna věc, kterou se vláda ještě neinspirovala, kterou ještě neopsala na rozdíl od těch ostatních, je právě i zvýšení základní slevy, kterou tam máme napsánu už řadu týdnů a měsíců. Protože neopsala tuto věc, tak s tím přicházíme sami prostřednictvím pozměňovacích návrhů a věříme, že vláda tak, jako u těch předcházejících nápadů a návrhů ODS toto opíše, inspiruje se a dnes pro ten pozměňovací návrh bude hlasovat. Protože ten pozměňovací návrh je myslím, že dobrý, přináší lidem peníze, já myslím, že lidé v dnešní ekonomické krizi peníze navíc potřebují, tak jim to schvalme, zvýšíme jim čisté příjmy a zvýšíme tím i spotřebu a jak říkám, přispějeme k tomu, že propad ekonomiky nebude tak velký.

Takže kdo chce přidat lidem více peněz, kdo chce, aby měli více peněz v peněženkách, tak podpoří pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



