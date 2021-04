Skopeček (ODS): Ministryně financí je zodpovědná za konsolidaci veřejných financí

reklama

Děkuji za slovo.

Rovněž nepřítomnou paní ministryni - možná, pane předsedo, byste mohl vládě poslat dopis, že sice jsme tu další týden pětitýdenní dovolenou projednávali, ale že ještě nebyla schválena. Za mnou na té lavici to vypadá, jako kdyby ministři se už podle té pětitýdenní dovolené chovali.

Já se chci zeptat paní ministryně, co říká a co bude dělat se situací, kdy rostou úroky desetiletých státních dluhopisů. Od začátku roku vzrostly z 1,2 na 1,9. Takto to vypadá velmi nízké, ale ta trajektorie je výrazná. Znamená to, že se výrazně prodraží obsluha státního dluhu. Pokud by se ty úroky zastavily na současné úrovni - což ale nikdo nepředpokládá - tak oproti tomu předchozímu roku to bude o 12 miliard korun více na nákladech, které bude daňový poplatník platit za obsluhu státního dluhu.

Jsem přesvědčen, že část tohoto nárůstu jde samozřejmě za covidovými náklady, ale jsem přesvědčen, že velká část tohoto nárůstu jde za paní ministryní Schillerovou, respektive touto vládou. Jednak z titulu toho, že neuskutečnili žádný pokus byť o symbolické úspory ve státními rozpočtu. Druhá věc, která podle mého názoru za tím stojí a to proč nás investoři trestají, je neschopnost paní ministryně Schillerové přijít alespoň s plánem na konsolidaci veřejných financí.

Dokonce i v oficiálních dokumentech Ministerstva financí se píše, že konkrétní konsolidační strategii má připravit až příští vláda. Ale to není pravda. Prostě máme dneska paní ministryni, která by měla dělat svoji práci. Ona je paní ministryně financí a je zodpovědná za to, aby předložila alespoň plán konsolidace veřejných financí. Jinak ty trhy budou trestat více a ty náklady půjdou a jdou za paní ministryní.

