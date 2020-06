Skopeček (ODS): Na regulaci z EU není dobré odpovídat ještě větší regulací a uregulovat se k smrti

reklama

Děkuji. Já budu velmi krátký. Byť bych se vešel do faktické poznámky, tak to nebudu zneužívat a počkal jsem si až na standardní vystoupení.

Já mám také rád české potraviny a snažím se jim dávat přednost při svých nákupech a zodpovědně můžu říci, že produkujeme kvalitní potraviny, které stojí za to kupovat. Nikdy bych si ale nedovolil nařizovat obchodníkům, jaké potraviny mají nabízet. Podnikají na své vlastní riziko, měli by tedy mít šanci a svobodu volby rozhodnout, co budou ve svých obchodech nabízet, stejně tak jako nechci nařizovat našim zákazníkům a spotřebitelům, co si mají kupovat, byť vlastním příkladem a doporučením jim budu říkat, že udělají lépe, když koupí českou potravinu, protože je kvalitní, podpoří české zemědělce a zaměstnanost v České republice.

Nicméně já chápu, že společná zemědělská evropská politika je plná regulací, dotací, že je to prostě socialismus. Je to evropská společná socialistická zemědělská politika. S lidskou tváří, dodává pan kolega Kováčik. Já si ale nemyslím, že na socialismus je dobré odpovídat v České republice ještě větším socialismem, že na regulaci z EU je dobré v České republice odpovídat ještě větší regulací a uregulovat se až do smrti. Já tento návrh skutečně nad těch 85 % českých potravin v obchodech vidím opravdu jako návrat k socialismu.

A když tady byla kritika o těch nefér tržních podmínkách, tak ať si sáhnou ti předkladatelé toho pozměňovacího návrhu, kolikrát tady bojovali za to, aby se společná zemědělská politika EU změnila, aby obsahovala méně dotací a více tržních prvků, kdo tady bojuje za to, aby na českých polích nebyly pěstovány průmyslové plodiny typu řepky nebo kukuřice na energetiku a mohly tam raději naši zemědělci produkovat plodiny, které budou využity na potraviny. Nikdo z vás, kdo ten návrh tady podává, za toto nebojuje, protože dotace a socialismus nejenom v zemědělství máte rádi, tak ještě toho socialismu do toho zemědělství chcete tímto návrhem přidat. A ten návrh samozřejmě míří proti zákazníkům. Jestliže budou mít obchodníci menší volbu v tom, co budou nabízet, tak to povede k jedinému - k menšímu výběru pro zákazníka a k větším cenám. Takže dnes, kdo - ať už na výboru, nebo kdykoliv jindy se o tom bude hlasovat, kdo bude pro tento návrh, říká spotřebitelům, že budou mít šanci si vybrat z méně pestré nabídky v obchodech a že budou platit větší cenu. Jestli chcete těmito krůčky návrat k socialismu, tak tento návrh podporujte!

