Skopeček (ODS): Nedělejte tady ze sebe jediné spravedlivé, že vám jde o lidi

Reakce prostřednictvím pana předsedajícího na obě ctěné kolegyně. No, milé kolegyně, možná kdyby paní ministryně měla v sobě kouska slušnosti a ve chvíli, kdy jsem se jí tady od pultíku ptal a ona tu byla a věděla, že na ni směřuje moje otázka a neodešla ze sálu, tak se mohla obhájit sama a nemuseli jste vystupovat trošku vůči ní trapně za paní ministryni. Mohla ctít kolegu poslance a odpovědět mu na dotaz, který byl položen, když paní ministryně byla v sále. S úsměvem odcházela ze sálu. Takovou máte paní ministryni, po té tady musíte žehlit její projevy. To na začátek.

K paní kolegyni Gajdůškové. Nedělejte tady ze sebe jediné spravedlivé, že vám jde o lidi. Nám jde taky o lidi, jde nám i o ty lidi, kteří jsou zdaňováni, kvůli vaší vládě je složena daňová kvóta na historicky největší úrovni. To musí také ti lidé platit. My samozřejmě jsme pro racionální sociální politiku, pro to, aby stát pomáhal prostřednictvím peněz ostatních daňových poplatníků lidem, kteří zkrátka jsou v nějaké tíživé sociální situaci, ale to v této chvíli není. Paní ministryně Maláčová měla za úkol provést revizi sociálních dávek, protože všichni víme, že ten systém je neefektivní a ty peníze míří i k lidem, kteří si je dnes nezaslouží a nepotřebují je. Dodnes toho nebyla paní ministryně Maláčová schopná.

A ještě naposledy ke kolegyni Valachové. Ano, deficity jsou ve finále jiné, než jsou plány, ale to by spíš měla být rétorika opozice. To je neschopnost zase Ministerstva financí, že v době relativně dobrého hospodářského růstu, nízké nezaměstnanosti, bez jakýchkoli katastrof, povodní, dopadají deficity jinak, než si Ministerstvo financí naplánovalo. To bych čekal spíše od nějaké opoziční poslankyně, která bude tepat paní ministryni za to, že neumí dobře připravit státní rozpočet.

