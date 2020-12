Skopeček (ODS): Pokud je někdo velitel popravčí čety veřejných financí, pak je to ministryně Maláčová

reklama

Peklo zamrzlo! Paní ministryně Maláčová varuje před popravou veřejných financí (viz zde). Zrovna ministryně Maláčová, která doposud výdaje pouze zvyšovala, a to bez ohledu na možnosti rozpočtu i ekonomické situace země, má najednou starost o veřejné finance. Směšné! Od kohokoliv jiného by to znělo věrohodněji, než právě od ministryně, která si svojí politikou rozdávání bez jakékoliv záklopky vysloužila přezdívku “automat na dávky.”

Pokud lze někoho označit za velitele popravčí čety veřejných financí, když už si mám vypůjčit termín ministryně Maláčové, pak je to hlavně ona. Je to právě její selhání v pozici ministryně práce a sociálních věci, které způsobilo, že ani po letech slušného ekonomického růstu, který jsme do covidové krize zažívali, nemáme slibovanou revizi a racionalizaci systému sociálních dávek, ani smysluplnou reformu důchodového systému.

Jsou to právě výdaje sociálního charakteru (důchody a sociální dávky), které tvoří více jak 40 % celkových výdajů státního rozpočtu. Bez reformy sociálního a důchodového systému budou růst stále rychleji tak, jak bude stárnout naše společnost. Bez řešení tohoto prubířského kamene veřejných financí se nikam nepohneme. Paní ministryně jde ale cestou zvyšování dávek nynějším příjemcům s vidinou získání hlasů pro upadající ČSSD, aniž by řešila, co bude s generacemi budoucími. Na důchody dnešních třicátníků paní ministryně Maláčová z vysoka kašle. Vytvořit komisi pro spravedlivé důchody, která má vyvolat dojem, že se důchody řeší, je málo. Skutečná reforma penzí na stole není.

Paní ministryně Maláčová, a spolu s ní celá ČSSD, neumí unést to, že se lidem prostřednictvím snížení daní vrátí část jimi vydělaných peněz. Nabubřelí socialisté si totiž myslí, že mají na peníze vydělané jinými lidmi nárok. Myslí si, že je umí utratit lépe, než samotní lidé, což je samozřejmě nesmysl. Dokonce jim nestačí ani to, že mezi roky 2013 až 2019 stát od lidí vybral o více jak 400 mld. Kč na daních navíc. Když se má lidem prostřednictvím snížení daní významně menší část těchto peněz vrátit (cca 100 mld. Kč), je to podle Maláčové poprava veřejných financí.

Je hloupostí a neznalostí psát o bulharských daních, za které prý nelze financovat kvalitní veřejné služby. V České republice máme daňové břemeno, i kvůli socialistům, vyšší než je průměr nejvyspělejších zemí v OECD. Prostor pro pokles daní tedy je, aniž bychom se v rámci vyspělých zemí jakkoliv vymykali. Stačí se podívat na tabulku na webu OECD.

Nejsměšnější je ale na celém textu ministryně Maláčové varování před vznikem koalice hnutí ANO a ODS. Svého premiéra Babiše sice už neoznačuje za debila, jako nedávno v ČT, tentokrát si vystačila při varování označením devadesátkový oligarcha. S tím jediným z textu nebudu s paní ministryní polemizovat. Ale je to neuvěřitelná dávka pokrytectví od ministryně pravě ČSSD, která tomuto oligarchovi umožnila vést nejprve ministerstvo financí v Sobotkově vládě a teď mu dělá stafáž ve vládě řízené přímo jím. Nikdo už ČSSD neodpáře, že tu umožňuje premiérovi Babišovi prostřednictvím dotací a zakázek privatizovat stát, resp. peníze daňových poplatníků pro svůj Agrofert. A ten, kdo mu u toho svítí, je právě Jana Maláčová z ČSSD, nikoliv ODS.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



