Skopeček (ODS): Rozpočet je pro vládu politický nástroj, kterým si má kupovat voliče

Já to budu jenom komentovat. Myslím, že tu odpověď slyšeli všichni. Rozpočet této vlády je pro vládu politickým nástrojem, kterým si má kupovat voliče před volbami, aniž by respektovala základní ekonomické zákonitosti, protože rozpočet - vedle toho, že to je politikum - je to zejména ekonomický nástroj, který ovlivňuje jak aktuální hospodaření státu, jak aktuální ekonomickou kondici, tak především kondici v nadcházejících letech.

To, co já vám vyčítám, paní ministryně - a nejenom vám, protože vy nejste zase tolik let ve vládě jako ministryně financí - je to, že dlouhá léta nadprůměrné ekonomické prosperity, které jsme tu prožívali, hnutí ANO prohospodařilo a v době, kdy se ekonomice dařilo, tak s tím rozpočtem nedělalo nic. A ukázka té neambice s rozpočtem cokoliv dělat je vidět i v těch plánech na nadcházející tři roky.

Kdybych tam alespoň viděl jakousi snahu a ambici, že ty rozpočty a deficity budou klesat k nule v nadcházejících letech, ještě bych pro to měl nějaké nepochopení, ale ta neambice toho, že každý rok chcete 40 miliard - vůbec nechápu, proč máme dva ekonomické vicepremiéry. (upozornění na čas) Pro takové hospodaření by stačil na Ministerstvu financí úřednický náměstek.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



