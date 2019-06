Skopeček (ODS): Kdy očekává paní ministryně financí své odvolání?

Vážení členové vlády, kolegové,

já začnu citátem, který pronesl premiér vaší vlády na akademické půdě, konkrétně to bylo na Vysoké škole ekonomické v Praze v listopadu roku 2011. Tehdy ještě nebyl premiérem, ale před početným publikem sdělil, cituji: "Deficit je ztráta. Kdyby mi někdo sestavil byznysplán se ztrátou, tak ho vyhodím," nechal se slyšet Andrej Babiš. Já bych se chtěl zeptat paní ministryně financí, kdy očekává své odvolání, protože jak jsem zaznamenal včera z médií a chci se proto paní ministryně zeptat, jestli je to pravda: Očekává se v následujících letech, že Ministerstvo financí a paní ministryně sem předloží Poslanecké sněmovně rozpočet s deficitem ve výši 40 mld. korun v následujících třech letech přesto, že ještě jsou prognózy, které nehovoří o tom, že by se česká ekonomika měla dostat do záporných čísel, do recese.

Chci se zeptat paní ministryně, co ji vede k tomu, že porušuje slib Andreje Babiše, který uskutečnil v Otázkách Václava Moravce v roce 2014, kdy řekl, že bychom měli mít vyrovnaný rozpočet do roku 2017. Chci se zeptat, jestli to znamenalo vyrovnaný rozpočet jenom pro tento rok a pro následující roky již nikoliv, přestože v nich zažíváme rekordně nízkou nezaměstnanost a poměrně slušný růst. Čili chci se zeptat, je-li to pravda, proč plánujete předložit rozpočty s deficitem 40 mld. korun přes opakované sliby pana premiéra navzdory volebnímu programu hnutí ANO, kde jste vždycky deklarovali odpovědné hospodaření, což s tímto plánem nemá společného vůbec nic.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



