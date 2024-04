Šlachta (Přísaha): Pozor, přehled korupčních kauz!

reklama

Těch kauz je už tolik najednou, že musíme dělat přehled! Jo, stará dobrá ODSka je zpátky a koukám, že znova při síle.

Ministr spravedlnosti Blažek. Toho vám nemusím moc představovat. Namočený v brněnské kauze Stoka, kde kupčili s byty, oslavuje s Nejedlým v restauraci v Praze a jeho manželka dostává zakázky od brněnské radnice zrovna když tam sedí Blažek.

Blažek má taky super náměstka. Antonín Staněk. Ten pro změnu nekupčil s byty, ale se zkouškami pro insolvenční správce. Pak také lhal soudu, že nemá peníze, aby hned poté koupil dům za osm milionů.

Anketa Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8327 lidí

Teď vyšlo najevo, že taky klasicky postaru přihrával zakázky svým kámošům a sponzorům ODSky. V součtu asi za 17 milionů a všechny hezky pod dvě stě tisíc, aby nemusel vyhlašovat žádnou soutěž. A aby tomu nasadil korunu, tak navíc smlouvy ani nezveřejnil v registru smluv.

Teď pojďme na sever. Do Liberce. Tam policie obvinila náměstka primátora. Ten byl nepřekvapivě zvolen za ODSku. Za co jej obvinili? Opět klasika. Přijetí úplatku. A teď to nejlepší. To není jeho první podezření, že bral úplatky. Policie ho prověřovala už v roce 2009, kdy si měl říct o dva miliony. Supr, ne?

Takže:

STAN a TOPka mají Dozimetr v Praze.

ANO a ODSka mají Stoku v Brně.

ANO má taky ještě hejtmana, kterému hrozí až deset let za korupci.

Lidovci mají Hladíka a jeho brněnské kauzy.

ODSka má teď další kauzu v Liberci.

Piráti mají milenecké rvačky a zaměstnávání rodiny na magistrátu.

Zapomněl jsem na něco? Napište mi, prosím.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Šlachta (Přísaha): Fakt nechápu, co tam ještě ten Válek dělá Šlachta (Přísaha): Jak je možné, že někdo, kdo je psychicky nemocný, zbrojní průkaz dostane? Šlachta (Přísaha): My vás nezradíme Šlachta (Přísaha): Šílený amatérismus

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE