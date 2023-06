Šlachta (Přísaha): Tahle vláda je blbá. Každý den nám to dokazují víc a víc

reklama

Na tiskovce jsem se proto podíval na pár do očí bijících příkladů. Začnu Blažkem. To je ten ministr spravedlnosti, který mluvil o boji s úniky informací ze živých kauz. Místo toho ale informace ze živé kauzy získával. Je to kauza městských bytů v Brně, ve které je samozřejmé zapletená jeho ODS.

Státní zástupkyně jasně řekla, že došlo únikem dokumentů k narušení vyšetřování korupce! Všechno, co Blažek dělá, ničí důvěru ve spravedlnost. Tenhle člověk nemá u soudců ani státních zástupců vůbec žádnou autoritu. A bez ní nemůže přinést změny, které justice nutně potřebuje.

Blažek nemá na ministerstvu spravedlnosti co dělat. Proto jsme vytvořili výzvu, na jeho odvolání, kterou můžete podpořit ZDE.

Došlo i na kauzu Nagyová. Jsem hrdý, že jsme do toho tehdy šli. Narozdíl od současnosti jsme se nebáli řešit opravdové kauzy a chytali jsme zločince i mezi politiky. Jsem moc rád, že nám dal soud opět za pravdu. Nečas i Nagyová jsou vinní z korupce! A soudkyně řekla, že byl zásah přiměřený. Jako policisté jsme museli konat a taky jsme konali!

Než tohle rozhodnutí padlo, uběhlo neuvěřitelných deset let. Trvalo to dlouho. Je vidět, že soudnictví nutně potřebuje změny. Potřebujeme specializované soudy a soudce, kteří se budou soustředit na korupci. Současný systém, který nefunguje, vytvořila ODS, a je vidět, že cílem nikdy nebylo, aby fungoval pro normální lidi.

Když jsme vyšetřovali kauzu Nagyová, tak jsme nemohli kvůli indemnitě vyšetřovat tři poslance. Mezi nimi byl i poslanec Marek Šnajdr. Ten samý Šnajdr je dneska obviněný v kauze Dozimetr. Před deseti lety byl z kauzy Nagyová vyňat. A teď byl znovu obviněn z ekonomické trestné činnosti. Přesně takhle soudní systém nemá a nesmí fungovat!

Kromě spravedlnosti je další velký problém policie. Nejenže nám chybí specializované útvary, ale nemáme ani normální policisty. A ukazuje se to všude. Evropská žalobkyně kritizuje nedostatečný boj s korupcí a fakt, že je naše země rájem pro daňové podvodníky. Tohle jde za Rakušanem a ODS. Je jasné, že nechtějí bojovat proti korupci. Jim tenhle stav vyhovuje. Ani peníze z daňových podvodů je nezajímají.

Rakušan se měl s evropskou žalobkyní sejít a všechno probrat. Ale místo sebe poslal záskok z ministerstva. Přitom jde o obrovský problém, který musí ministr vnitra řešit. Rakušan na to ale kašle. A kašle i na nárůst nelegální migrace na hranicích na jižní Moravě. Před rokem jsme jako Přísaha Rakušana vyzývali, aby konal. Byli jsme v podobné situaci jako teď. Začal příliv nelegálních migrantů. A Rakušan to neřešil. Začal něco dělat až potom, co Německo zavřelo hranice.

Místo aby řešil problémy s nedostatkem policistů a jejich nespokojenost, raději odjel podepsat pakt solidarity. Souhlasím se zrychlením azylového řízení v zemích, kam migranti přijdou. S čím ale já ani Přísaha nesouhlasíme, je přerozdělování migrantů nebo s povinnými finančními kompenzacemi. Když začnou uprchlíci z Ukrajiny z naší země odcházet zpět do svých domovů, co se bude dít? Najednou už nebudeme mít uprchlíky, takže budeme platit jižním státům? Tyhle informace nám chybí.

Rakušan, Blažek, Stanjura nebo Jurečka. To všechno jsou lidi, co nemají na ministerských židlích co dělat, protože vůbec nerozumí svému oboru. Podvedli vás, když slibovali, že mají kompetenci a řešení. Nemají a teď už je to snad všem jasné, i jejich voličům.

