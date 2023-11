Šlachta (Přísaha): Tak tu máme druhý Dozimetr

reklama

A zase jde o korupci a zase vracíme ke staré dobré ODS. Překvapuje to ještě někoho? Mě ne. Tentokrát chtěli v ODS podojit dopravní zakázky v Olomouckém kraji. Úkolem krajských politiků je spravovat svěřený majetek. Úkolem politiků v ODS je zřejmě si při tom co nejvíc nahrabat do vlastní kapsičky.

A tak se dali politici a lobbisti z ODS do práce. Nechali se podplácet stavebními firmami, začali manipulovat zakázkami, za odměnu jim vítězné firmy platily dovolené a další drahé dárečky jako bonus k 46 milionům, které se prokazatelně použily na předražené zakázky na opravy silnic v kraji.

Až zas někam pojedete autem, tak si na ně vzpomeňte. Na každý kilometr silnice koukají jen jako na příležitost, jak vás obrat o další peníze. A jak se nechat podplatit kýmkoliv, kdo je k tomu ochotný. Stará dobrá ODS. Tam se nezměnilo nic.

Klíčovými postavami skandálu v Olomouckém kraji jsou náměstek hejtmana Michal Zácha a lobbista Robert Knobloch, oba dva členové ODS. Ten má podle policie dobré kontakty i na současnou Fialovu vládu. Celkem je v kauze 13 obviněných této korupční kauzy.

Členové této organizované skupiny mezi sebou komunikovali, jak jinak, pomocí šifrovaných telefonů a používali technologie na rušení signálu při konspiračních schůzkách. Nepřipomíná vám to praktiky aktérů v kauze Dozimetr a ty jejich šifrované telefony, které měl Gazdík, Rakušan, Redl a další? Ono je totiž pořád dokola.

V této situaci ještě musím znovu připomenout absurdní situaci, že ministrem spravedlnosti je pořád Pavel Blažek, hlavní strůjce současné ODS. Ten už jednou zasáhl do živé kauzy, aby pomohl svým kamarádům z ODS. Udělá to znovu? Co myslíte?

Ještě krátce připomenu náš návrh řešení v případě podobných kauz:

Maximální tresty pro odsouzené. Povinné prokázání původu VŠEHO jejich majetku Majetek s nedoloženým původem propadne státu Dodanění sporného majetku při dobré spolupráci policie a finanční správy

