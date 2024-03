Sláma (Trikolora): Protikuřácký zákon je zhovadilost, kterou je třeba zrušit

Protikuřácký zákon byl prvním zásadním průlomem do svobody podnikání, svobody volby a svobody občanů naší země. Je to zákon především antitržní, extrémně levicový a pro každého svobodomyslně uvažujícího člověka nepřijatelný.

Protikuřácký zákon byl prvním zásadním průlomem do svobody podnikání, svobody volby a svobody občanů naší země. Je to zákon především antitržní, extrémně levicový a pro každého svobodomyslně uvažujícího člověka nepřijatelný.Je namístě ho zrušit, stát nemá právo zasahovat do svobody podnikání.

Restaurace není veřejný prostor, není ani nějakým veřejným statkem, do těchto míst chodíme zcela dobrovolně, na základě zkušeností, cen, nabídky ale dříve i proto že se tam třeba nekouří. On totiž protikuřácký zákon vzal nekuřáckým restauracím, stejně jako kuřáckým, konkurenční výhodu pro jistý segment zákazníků. Proto si dovolím tvrdit že jde o zhovadilost a paskvil, který zaútočil na druh podnikání a způsobuje škodu mnoha podnikatelům. Ptám se zcela otevřeně, je stát který v tomto smyslu ničí podnikání, obživu lidem přijatelný? ODS slibovala zrušení tohoto hrůzného zákona, zůstalo zas však jen u slibů.

Protikuřácký zákon nás nechrání jak by se mohlo zdát, v tomto smyslu se opravdu většina lidí ochrání sama, něco podstatného nám však bere, to drahocenné totiž svobodu. Zrušení takového zákona je namístě, stane se symbolem pro návrat svobody a zdravého rozumu. Skoro 60 % občanů si myslí že protikuřácký zákon je nesmysl, já jim dávám za pravdu. Pokud chceme odbourávat regulace a nesmysly, zákaz kouření v restauracích je první na řadě který je třeba úplně zrušit, a je to třeba říkat všem a nahlas.

Josef Sláma Trikolora

Místopředseda Trikolory

