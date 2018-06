Smetana (ČSSD): Opozice už má vysněné funkce

Už před volbami 2014, do zastupitelstva města snili o tom, jak jej budou řídit či ovládat. Tento sen se jim tenkrát rozplynul, nu a tak to zkouší, znovu, jinak, lépe a radostněji.

„…Čas předvolební nastal, když jsem doma chlastal…“ asi tak by nový „razantní“ krok části opozice nejmenovaného středomoravského města, okomentoval ve své písni známý Xindel X. Před pár týdny zástupci destruktivní části opozice, pracovně přezdívaní Sněhurka a sedm trpaslíků vyhlásili na tiskové konferenci tzv. stínovou radu. Je to jistě záslužný čin, konečně se dočkali svých vytoužených funkcí, byť se do nich jmenovali sami. Co je však problém, je fakt, že tato dáma a sedm pánů jaksi přichází takříkajíc s křížkem po funuse. Otázka zní proč právě teď, čtvrt roku před komunálními volbami, proč neustavili tzv. stínovou radu již poté, co neuspěli a zůstali v opozici. Nenapadá mě nic jiného, než to, že se snažili téměř tři a půl roku vůbec zorientovat v komunální problematice tohoto města. Jejich veřejná vystoupení v tomto období by tomu nasvědčovala, vč. nekončícího proudu udání na město, jehož zájmy a zájmy občanů by měli dle slibu zastupitele hájit. Tato udání, směrovaná na všemožné úřady a instituce v rámci ČR, byla téměř 100 % neúspěšná. Dosáhli pouze toho, že pošpinili město, jehož zájmy měli hájit a prokázali pouze to, že problematice města, v kterém žijí, vůbec nerozumí. Možná, že je toto jejich konání uspokojovalo, když nebyla uspokojena jejich touha po funkcích, ale pro město bylo destruktivní. Nyní se tato parta pokouší svým neotřelým způsobem udržet aspoň v pozicích zastupitelů a snad i doufají, že za pomoci ostříleného již zletilého místního práskače přesvědčí občany, že právě oni jsou tou pravou či ultralevou alternativou proti jak sami rádi tvrdí „zkorumpované koalici“. Nu podívejme se blíže, jak si tato dáma a sedm pánů (trpaslíků) představuje tuto alternativu. Řekněme si, co o vývoji města v případě jejich úspěchu napovídá rozdělení funkcí:

Sestava stínové rady je složená s permanentních bojovníků proti jakémukoliv rozvoji města. Stínová rada je složená ze zástupců stran, které se dostali na hranici, či spíše za hranici volitelnosti (TOP 09 a SZ), zběhů z ANO, když se na této značce vyvezli do zastupitelstva a poté co zůstali díky své neschopnosti v opozici tuto stranu opustili, ale mandát si nechali a Pirátů, kteří jsou novým větrem nad rybníkem. Funkci primátora chápou jako jakousi funkci koordinátora projektu Sociální oblast je pro ně jen Popelkou, kterou lze zvládat levou zadní při výkonu funkce primátora, zřejmě ji považují pouze za jakési nutné zlo, každý si přeci poradí sám, jak kdysi hlásala TOP 09. Ekonomika a hospodaření města je pak Popelkou č. 2 Kombinace správy majetku, řízení městských firem (od Lesů města, přes Domovní správu, až po VaK a Komunální služby) je přeci logická a nenáročná, že? Na to zřejmě stačí jedna výkonná osoba omílající neustále naučenou formulku „ s péči dobrého hospodáře“ je fakt taky málo. No a aby se tato osoba nenudila, tak si ještě přibere bydlení a kulturní památky. Transparence, participace a digitalizace jsou krásná předvolební hesla, ale co bude tento expert na všechno ve skutečnosti dělat, to fakt není jasné. Jediné pozitivum snad bude, že si konečně ve frcu koupí oblek. Snad. Údržba majetku města a jeho úklid jsou jistě záslužné činnosti, např. akce „Ukliďme si Česko“ je skvělá, ale jednorázová, kde je životní prostředí? Zřejmě Popelka č. 3 Další perlou je rozdělení kultury, dlouhodobého kulturního rozvoje. Co si pod tímto rozdělením představit zůstává opravdu záhadou. Jedině snad snaha stínového radního dlouhodobě kulturně rozvíjet jednu nejmenovanou kulturní hospůdku. Sport a volnočasové aktivity mají před sebou skvělou perspektivu, stejně jako školství, ovšem pouze za předpokladu, že si dotyčný stínový radní nepůjde opět příliš brzy před volbami vybírat svou kancelář, tak jako kdysi Věci veřejné v Parlamentu Spojit Stavební investice s územním plánem a dopravou může být sice zajímavé, jen by to chtělo někoho, kdo nemá problémy se stavovskou organizací zastřešující další odborníky v oboru, někoho, kdo na straně jedné kritizuje kdejaký údajný nešvar a přitom sám touží po zakázkách města. Jen na okraj spoje město fakt neřeší. No a na závěr se nám opět opakuje obava o péči zdraví lidu, jen taková drobnost, město nemá žádné své zdravotnické zařízení a tudíž nemá páku na ministerstvo zdravotnictví.

Suma sumárum. Pokus je to sice pěkný, jen trochu nekoncepční. Které oblasti budou mít prioritu a tudíž budou v dikci uvolněného primátora či náměstka není patrné, pokud tedy nepočítá tato stínová rada s tím, že bude jejich osm členů uvolněný. Bylo by to sice historicky poprvé v tomto městě, ale je pochopitelné, že než se prát o placené funkce, tak je přeci jednodušší pustit městu žilou, že. Uvidíme jak se s tím dáma a pánové poperou.

Závěrem lze snad pouze říci, že vize sedmi statečných a jedné dámy se začíná rýsovat. Nyní se ukáže, jak konkrétně budou schopni své vize (samozřejmě vize pro město, ne vize funkcí) rozvíjet. Jen zůstává nezodpovězená jedna otázka. Vedle rady města máme radu stínovou, vznikne tedy vedle agresivní části opozice i opozice stínová, která bude ukazovat, že lze působit v opozici i pozitivně, ku prospěchu města, které reprezentuji, bez udávání a pomlouvání? No uvidíme, čas oponou trhnul.

Bc. Pavel Smetana

Převzato z profilu.

Bc. Pavel Smetana ČSSD



