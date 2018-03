Sobotka (ČSSD): Do vlády, v jejímž čele stojí Andrej Babiš, by sociální demokracie vstupovat neměla

Do vlády, v jejímž čele stojí Andrej Babiš, by podle mého názoru sociální demokracie vstupovat neměla.

ČSSD by po té, kdy nesla čtyři roky hlavní tíhu vládní odpovědnosti a zajistila naší zemi po celou tuto dobu stabilitu a prosperitu, měla zůstat v jasné a razantní levicové opozici. Musí totiž zregenerovat síly, najít nový program, kterým bude schopna lépe čelit populistům a nacionalistům a taky zásadně zreformovat svoji strukturu a způsob práce. Akceptace premiéra, který je nejen trestně stíhaný, ale má rovněž obrovský ekonomický střet zájmů a také kontroverzní spojení s StB, by nenávratně poškodila českou politickou kulturu a zhoršila vnímání Česka v zahraničí. Nemluvě o tom, že by tím soc dem pošlapala principy, které dlouhodobě zastává. ČSSD by sice vstupem do vlády poskytla této vládě legitimitu, díky složení Poslanecké sněmovny a politickým sympatiím A. Babiše by fakticky vládla i nadále koalice ANO, SPD a KSČM. Vstupem do vlády by se soc. dem. stala podrobenou stranou bez zásad, vlající mezi A.Babišem a M. Zemanem. Byl by to krok do politické záhuby.

Mgr. Bohuslav Sobotka ČSSD



