Šojdrová (KDU-ČSL): Jak souvisí Velikonoce s učiteli?

Letos se potkává velikonoční týden se svátkem všech našich učitelů, neboť 28. března 1592 se narodil J. A. Komenský, učitel národů, biskup Jednoty bratrské a vlastenec. Jak by se asi díval na národ, který nedokáže ocenit své učitele a přitom se na ně tak spoléhá?

Při pohledu na srovnání úrovně platů učitelů 28 evropských zemí jsou ti naši na posledním místě. Srovnání výsledků jejich práce tomu ale neodpovídá, protože naši žáci dosahují lepších výsledků, než by úrovni financování odpovídalo.

Učitelé chápou svoji práci jako poslání. Pomáhají dětem ke gramotnosti i životní orientaci v dnešním složitém postmoderním světě. Digitální technologie totiž nemohou nahradit lidskou tvář a porozumění. Doprovází je na cestě k dospělosti a jejich povolání. Zdálo by se, že ve společnosti není důležitější profese, která by si zasloužila ocenění. Přesto jejich příjmy dosahují pouze 60 procent toho, co si u nás v průměru vydělají vysokoškoláci v jiných profesích.

Naděje pro lepší stav naší společnosti spočívá ve vzdělávání. Prestiž učitelům vrátíme pouze tehdy, když bude jejich plat vysoce nadprůměrný , studium pedagogiky se stane prestižním, a přijat bude každý desátý uchazeč, podobně jako ve Finsku.

Velikonoce jsou svátky jara. Život vítězí nad smrtí. „Naděje křesťana není v tom, že nikdy nic nezkazí, ale že mu Bůh odpustí“, říká v jednom z esejů prof. Sokol. Já věřím, že Bůh nám odpustí, pokud si svoji vinu uvědomíme a pokusíme se ji napravit. My sami bychom si měli říct dost a přestat naše učitele podceňovat. Milí učitelé, i pro vás jsou Velikonoce svátky naděje.

Ing. Michaela Šojdrová KDU-ČSL



europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zdechovský (KDU-ČSL): Falešná politická korektnost nikomu a ničemu nepomůže Ministr Plaga: Finance na realizaci reformy jsou rozpočtovou prioritou Takto se píše v čínských novinách o českých studentech. Asi vás to hodně překvapí Valachová (ČSSD): Jak je možné, že školy mají o desítky i stovky tisíc korun méně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV