Šojdrová (KDU-ČSL): Potřebujeme premiéra, který bude respektován

Potřebujeme silného premiéra, který bude v Evropské unii respektován. Celé dění má podle mě dvě roviny. Jedna rovina je vyřešení možného podvodu s dotacemi. To by se řešilo u každého podezření. Druhá rovina je ta politická. Vyjednává se o zastoupení v Bruselu a o společné politice na dalších 5 let. Tam naše vláda zaspává a premiéra nerespektují.

Ing. Michaela Šojdrová KDU-ČSL



europoslankyně

