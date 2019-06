Stanjura (ODS): Dvě eura za noc mi přijde adekvátní

Děkuji za slovo. Poplatky mají přece charakter daní. Daně mají být jednoduché a pokud možno nízké. Proto si myslím, že je správné, že to je jednotná sazba, bez ohledu v jaké je to lokalitě a kolik hvězdiček má ten hotel.

Na druhé straně se musím zastat vlády, myslím, že to zdražení toho poplatku - za prvé je tam zjednodušení, že ze dvou zůstává jeden, to je správný krok. A za druhé to mírné zvýšení, na zhruba ta dvě eura za noc mi přijde adekvátní a podobné jako v okolních zemích.

Takže náš klub nebude podporovat pozměňovací návrhy, které zvyšují, ať už na 4 eura přibližně ze sto korun, nebo od pana poslance Čižinského až na 6 euro, na 150 Kč.

Ti zastánci argumentují proti sobě. My tady turisty chceme, ale budou platit víc. Já nevím. Jestli tohle má být regulační nástroj, říká se že tím budeme regulovat, tak určitě poplatek z ubytování není regulační nástroj co se týká cestovního ruchu.

Takže nám připadají ta dvě eura, tedy těch 50 korun, jako adekvátní po mnoha letech, je tam zjednodušení, ze dvou poplatků mám jeden. A zbytek nechme samosprávám.

A já bych poprosil, jako dlouholetý komunální politik, abychom zde nechodili a neříkali příklady z vlastního města. Já vím, že tím nejvíc trpí Praha. Pak jsou komické situace, kdy pan poslanec Dolínek si stěžuje, že Praha neproinvestovala 11 miliard, ale já myslím, že to bylo za rok 2018, pane poslanče - prostřednictvím pana předsedy - a to jste tam vládli vy.

Berme to jako sebekritiku. Podíváme se, ale není to vůbec důležité v této debatě, jestli má přebytek Praha nebo Brno nebo Opava nebo kdokoliv jiný, nebo Ostrava, abych vyhověl panu poslanci Juchelkovi. (Veselí v sále.) Vraťme se k předmětu věci. Podle mě dvě eura úplně stačí. Takhle budeme postupovat vždy, to v zásadě nic jiného než nově navýšená daň není.

