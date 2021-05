Stanjura (ODS): Ministryně vymyslela světový unikát, o kvalitě zdravotní péče rozhoduje počítačová myš

reklama

Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, ministři vlády, milé kolegyně, milí kolegové. Jsem si plně vědom toho, že jsme v režimu mimořádné schůze, dokonce dvou tento den, nicméně považuji za potřebné vystoupit s důležitou a aktuální věcí, obrátit se s výzvou na paní ministryni Dostálovou, která tady je. Vím, že nemohu navrhnout zařazení žádného bodu, jsem si toho plně vědom, nicméně si myslím, že slova, která teď řeknu, mají zaznít na půdě Poslanecké sněmovny, protože je považuji za mimořádně důležitá, a situace, o které budu mluvit, vyžaduje okamžitý zásah a okamžité řešení.

Je mezi námi plno lékařů, my všichni ostatní jsme pacienti, a doposud jsem se domníval, že hlavním ukazatelem toho, a zárukou kvalitní zdravotní péče jsou skvělí lékaři, skvělé sestry, skvělý zdravotnický personál, výborně vybavené naše nemocnice a další zdravotnická zařízení. V minulých měsících tady opakovaně z úst zástupců, já bych řekl všech politických stran zastoupených ve Sněmovně, zaznívala oprávněná slova díků, která směřovala k našim zdravotníkům, lékařům, sestrám a všem, kteří pomáhají bojovat s covidem... (V sále je opět hluk.) A kteří se tak obětavě celou dobu starají o naše nemocné spoluobčany. Nicméně paní ministryně Dostálová vymyslela světový unikát a v České republice, od minulého týdne rozhoduje o kvalitě zdravotní péči úplně něco jiného - počítačová myš. (Ukazuje.)

Vidíte všichni, počítačová myš rozhoduje o kvalitě zdravotní péče v naší republice. Já jí pak zapnu, protože nechtěl jsem vybíjet baterii a zkusím na mikrofon klik či dvojklik. A můžete se usmívat, kroutit hlavou, ale já vám odcituji z dopisu vrchní ministerské rady, nebo radové, je to paní inženýrka Živcová, funkci - mám napsané je vrchní ministerský rada, která píše věci, které by nevymyslel ani Jára Cimrman. A naše státní správa to myslí vážně. Já to považuji za naprostou nehoráznost a skandál, plýtvání odborným potenciálem našich nemocnic, a všech lidí, kteří zodpovědně připravovali kvalitní projekty.

Vážená paní, vážený pane, je v oficiálním dopise z MMR, s ohledem na množící se dotazy ohledně podávání či registrace projektu do výzvy REACT-EU výzva 98, 99 a 100 - mluvím o tom, protože zatím proběhla jenom výzva 98, 99, má proběhnout tento pátek, pokud se nepletu, a 100 příští týden, uvádím výčet následujících faktorů ovlivňujících podání. K informaci, prosím, přidejte zpracovatelnost (?) vašich projektů. (V sále je neustálý hluk.)

Pane předsedo, kdybyste mi zjednal klid, velmi bych to ocenil.

Jedná se o miliardy korun, abychom věděli, nejsou to žádné drobné. Paní vrchní ministerská radová píše: "Vzhledem k vysokému zájmu všech potenciálních žadatelů, předpokládáme vteřinový režim výzev. To znamená, výzvy je nutné podat či registrovat v první den, který je ve výzvě uveden jako první možný k registraci, a zároveň i v danou hodinu, to jest ve 14. ne 00, ale ve 14.00.00 hod.

Rozhodující může být nejen vteřinové podání, ale i mikrosekundové podání.

Za druhé, je vhodné zvážit počty předkládaných projektů.

Za třetí, jedním z důležitých prvků jak modernizovat naše zdravotnictví, jak zajistit kvalitní zdravotní péči, je technické vybavení PC a rychlost připojení k internetu. Je doporučeno konzultovat se specialisty na IT. Dále uvádím, že server, který bude přijímat registrované projekty, je v Olomouci. My, co jsme z oblasti IT, této informaci fakt nerozumíme, proč je to důležité v Olomouci a ne v Praze nebo v Ostravě.

Za čtvrté, u projektů je nutné nastavit takzvané ruční podání, přičemž projekty je nutné finalizovat a podepsat před 14. hodinou a k registraci může dojít až ve 14:0000 hodin. Pozor, pokud budete klikat ve 13:59, systém vám pošle hlášení, že ještě není možné žádost podat. Než toto vyřešíte, ztratíte vteřinu a projekt nepodáte včas. Já jsem si myslel, že projekt se dává včas v okamžiku odkdy dokdy je podána výzva. Tady když ztratíte vteřinu, jste vyřízeni. Začít tedy přesně ve 14:00. Doporučuji - a to je úplně absurdní a mně by trvalo asi mikrosekundu, aby takový úředník opustil ministerstvo, mikrosekundu by mi trvalo toto rozhodnutí, ale paní ministryně se usmívá, je v dobré náladě, možná by nám to mohla metodicky předvést ona - doporučuji secvičit postřeh a rychlost u časomíry, která je vázána na světový čas a trénovat dvojklik. (Potlesk.) Netrénoval jsem a kdybych registroval projekt některé nemocnice, tak občané v té lokalitě jsou bez modernizace zdravotnictví, protože jsem to nesecvičil, vykašlal jsem se na světový čas a v dvojkliku jsem evidentně pomalý.

Zcela rozhodujícím faktorem bude zahájení času klikání ve 14:00 a rychlost dvojkliku. Hodně úspěchů! To se soudruhům opravdu nepovedlo. Já vůbec nevím, jak to někdo může myslet vážně. Miliardy korun se rozdělí podle toho, kdo secvičí dvojklik. A paní ministryně mi to chce vysvětlit. Tady není co vysvětlovat. Žijeme v normálním světě nebo nežijeme? Já bych doporučoval paní ministryni, aby se setkala s těmi, kteří ty projekty připravovali, s těmi odborníky, a řekla jim: Pánové a dámy, možná máte pravdu, ale pokud jste nesecvičili dvojklik, nic nebude. To je neuvěřitelné. To se fakt nedá vymyslet. Kdybych to četl, tak řeknu, že to je vymyšlené. Kachna. Ten, co to napsal, se zbláznil. Takže nám se zbláznilo Ministerstvo pro místní rozvoj a takhle chce rozdělovat evropské dotace. A ještě nám to chtějí vysvětlit. To je podle mne neuvěřitelné.

Paní ministryně, vy byste to měla zrušit, hodnocení podle času dvojkliku, zastavit páteční výzvu, říct, že se to bude hodnotit standardně podle kvality projektu, zda to zapadá do systému, jak je naplánována péče v České republice a ne takhle.

Čirou náhodou, víte, kde nejlépe secvičili dvojkliky? V nemocnici pana ministra. Už vím, proč je ministr, protože určitě bylo výběrové řízení, všichni uchazeči přišli, měli myš, šup, šup, výborně, Arenberger. Sice nemá čas, aby uměl pořádně vypsat majetkové přiznání, ale v klikání je skvělý. (Potlesk.) Já vím, že to zní jak z grotesky. Ale to je rozklad státní správy v přímém přenosu. A za tři minuty tady přijde paní ministryně a řekne: Mám tady skvělý stavební zákon, Country for future. Kdo bude klikat, ten ji postaví rychleji. A ještě tam bude mít tu nemocnici dobře vybavenou. A pokud ne, vyměňte management. Cožpak je úkolem ředitelů secvičovat dvojklik? Sladit a synchronizovat nemocniční čas se světovým časem? Kam jsme se to dostali? To je úplně nenormální. To se fakt nedá vysvětlit.

Už nebudu ani vyzývat žádnou ministryni k odchodu, protože to nemá žádný smysl, protože kdybych bral jednoho po druhém, tak přednesu komplet seznam. Ten práh toho, co si ministr může dovolit, je úplně zrušen. Vlastně si může dovolit úplně všechno. A úplně vážně chudáci ředitelé řeší, jestli mají optické připojení nemocnice nebo ne, místo aby řešili, zda ten projekt je kvalitní nebo není. Nevím, který - jak bych to řekl slušně, to se nedá říct slušně - který chorý mozek to vymyslel. Dvojklik rozhoduje o tom, jestli stovky miliónů dostane nějaká nemocnice nebo zdravotnické zařízení nebo nedostane.

Mnozí na to upozorňovali dopředu. To nespadlo z nebe. Hluší a slepí byli na MMR. Hluchá a slepá k tomu je paní ministryně Dostálová. Takže až tady zase bude vykládat o tom, jak skvěle nachystala stavební zákon, tak si vzpomeňte, jak skvěle ona a její ministerstvo vymyslelo čerpání evropských peněz, a že to jsou velké částky.

Ale můžu se podívat, kdo je pod čarou. Omlouvám se, vidím to teď poprvé, takže omlouvám se panu kolegovi Ivanu Adamcovi, smůla, pomalý dvojklik, v Trutnově nebude nic, nebude to v Pardubickém kraji, v Jičíně, v Třinci, v Boskovicích, v Thomayerově nemocnici, v Prachaticích, krajská nemocnice Tomáše Bati - a teď bych mohl pokračovat. Všichni, kteří neselhali v tom, že by připravili špatné projekty. Neselhali v kvalitní odborné přípravě projektu, kterým se má zlepšit zdravotnictví v jejich regionu, selhali podle MMR v dvojkliku a synchronizaci se světovým časem. A ještě jim paní ministerský rada píše: Hodně úspěchů.

Opravdu neuvěřitelné, paní ministryně, já vás vyzývám, tuhle 98. výzvu nehodnoťte podle času přihlášení, to hoďte do koše, zhodnoťte to standardně jako kterýkoliv jiný dotační program a je všechno v pořádku. Ty příští dvě výzvy oznamte dnes těm uchazečům, že nemusí secvičovat dvojklik, trojklik nebo co, nemusí synchronizovat světový čas a bude se to hodnotit standardně podle kvality projektu. To je jediný spravedlivý a rozumný systém, který se dá zvolit. Jinak je to něco neuvěřitelného, plýtvání veřejnými zdroji. Podle mne systém zdravotní péče nemůže být postaven na tom, kdo umí rychleji klikat a kdo ne.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

