Stanjura (ODS): My jsme kritizovali úplně jiné věci, pane Hamáčku

Děkuji Janu Hamáčkovi za otevřená slova. Takže abychom mohli podržet rodiny, musíme jim sebrat peníze. Pan ministr vnitra úplně přesně ví, když se podívá, zrekapituluje vystoupení členů našeho poslaneckého klubu, tak jsme nekritizovali to, o čem mluvil. Naopak. Třeba můj pozměňovací návrh k dani z tabáku zvyšoval cenu krabičky sice v delším horizontu, ale více než navrhuje vláda.

My jsme kritizovali především poplatek na katastr, kritizovali jsme v příštím zdanění technických rezerv životních pojistek pro občany. Takže já vím, že to chcete otočit, ale pravda byla úplně, úplně někde jinde. Ale řekněme si, jak to je. Kdybych to bral vážně, a věřil - pan ministr, jako že v tomto bodu mu nevěřím, jak to, že ten návrh zákona o rodičovském příspěvku šel do Sněmovny a v té době vy jste ještě ani nehlasovali jako sociální demokraté pro návrh státního rozpočtu? Pamatujete si na tu letní show na tom Ministerstvu financí, jak jste hledali dvacet miliard? A pak jste našli deset. Prostě není pravda, že pro zvýšení rodičovského příspěvku potřebujete zvýšit daně. To není žádná pravda. To je vaše pohádka, které vy možná věříte. Ale tak to prostě není. A my voličům a občanům říkáme pravdu. Není to potřeba. Jak to, že vám nevadí, že tam máte ve státním rozpočtu digitální daň s příjmem 2,1 mld. To vám nevadí? My jsme to akceptovali, je to pod rozlišovací schopnosti trefit přesně daňové příjmy, tomu rozumíme. Takže ani těch 8 mld. nevisí vůbec na tom, jestli bude schválen daňový balíček ano, nebo ne.

A pokud se přeme, jaké jsou priority, tak pro nás priorita z těchto dvou bodů je jednoznačná. My jsme pro zvýšení rodičovského příspěvku a současně jsme proti zvýšení daní. To je naprosto logický postup. Jenom připomínám, že i bez daňového balíčku máte přibližně o 130 mld. korun - pane ministře, více pro příští rok, než letos. Takže když spočtu mandatorní výdaje, na kterých se shodla Sněmovna - 36 mld. důchody a dejme tomu 8 nebo 12 mld. rodičovský příspěvek podle varianty, která projde, tak je to pouhá polovina zvýšení daňových příjmů pro příští rok. Pouhá polovina. Takže tam nehrozí, že by na to ty peníze nebyly. A to je celé.

Takže buď ta priorita je i pro vás jako první bod, tak to pojďte s námi dneska projednat a odhlasovat. Pak můžeme někdy v dohledné době dohlasovat daňový balíček. My už jsme řekli všechno, co jsme řekli. My už k daňovému balíčku vystupovat nebudeme ani vteřinu. Navíc jsme řekli, že se nebudeme účastnit závěrečného hlasování. Takže to bude mít poměrně hladký průběh. Ale pokud je vaše priorita nejdřív (?) daně a pak rodičovský příspěvek - já tomu rozumím. Já to respektuji. Je to prostě opačná priorita, než máme my. Na tom není nic špatného než kromě toho, že je to naopak. A vy se snažíte - podle mě neúspěšně, protože vám ukazujeme pravdu, to otočit. Tady jsem slyšel kolem 14. hodiny zrušená slova pana předsedy Chvojky, vždyť on navrhoval to samé vlastně. Jenom na jiné schůzi, a tím porušil tu dohodu. To je celé. A my dáme vstřícné gesto, aby se ten rodičák projednal a zase se vám to nelíbí. Zase s tím máte problém. Zase to nechcete projednat! A to je celé.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec

