Stanjura (ODS): Nemůžu říct na mikrofon, byl bych disciplinárně potrestán, jak jsem to komentoval

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně kolegové. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl zařazení nového bodu s názvem - Odvolání poslance Ondráčka z funkce předsedy komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, a to dnes jako první bod našeho jednání.

A dovolte mi, abych tento návrh v krátkosti zdůvodnil. Nejprve vyvrátím první mýtus. Existuje dohoda všech poslaneckých klubů, že tuto komisi povede zástupce klubu KSČM. To je mýtus, to není pravda. My, kteří na tom jednání jsme byli, můžeme říct, jak to bylo. O tuto komisi projevili zájem sociální demokraté. Ti v tomto nároku byli na tom jednání podpořeni zástupci pěti dalších stran. Proti se postavilo hnutí ANO, SPD. A bylo nám oznámeno, že tak prostě bude. To jednání bylo nakonec poměrně emocionálně vyhrocené. Kdo si vzpomínáte, já jsem po dvou hodinách se zvedl a řekl jsem, že o tom se s komunisty dohadovat nebudu. Odešel jsem a se mnou odešli někteří další předsedové klubů.

Takže neříkejte tady, že jsme se na tom všichni dohodli, a že to místo patří komunistické straně. Není to pravda. Dohodly se na tom pouze tři kluby. Ano, uznávám. Mají většinu v Poslanecké sněmovně a jsou schopni to prohlasovat, což se také v pátek stalo. Ale není pravda, že na tom byla dohoda, za prvé.

Za druhé. Co je pravda, že na tom samém jednání jsme se dohodli, že komisi pro práci Poslanecké sněmovny povede zástupce klubu Pirátů. Sněmovna svobodně rozhodla a zvolila zástupce, resp. předsedu této komise zástupce klubu KSČM. V pořádku. Ani jednou nevystoupil zástupce hnutí ANO s tím, že byly porušeny dohody, a že tato komise patří Pirátům a neargumentoval tím dalším. Já nezpochybňuji tu volbu Poslanecké sněmovny jako pléna. Jenom konstatuji, když mluvíme o těch dohodách nebo nedohodách, tak říkejme všechno přesně a pravdivě. Ano, když se tři kluby, které mají 115, rozhodly, že ta komise připadne komunistům, tak jsme měli dvě možnosti my ostatní. Buď zablokovat sněmovnu, a byli bychom obviněni z toho, že děláme obstrukce a blokujeme sněmovnu. Nebo se smířit a udělat všechno proto, aby pan poslanec Ondráček nebyl zvolen. Protože v okamžiku - v první větě, kdy se o tom začalo jednat, řekl zástupce klubu KSČM - my do této funkce budeme nominovat poslance Ondráčka. Nechtějte slyšet, nemůžu to říct na mikrofon, byl bych disciplinárně potrestán, jak jsem to komentoval. Že si z nás dělají legraci, když to řeknu slušně, že to nemohou myslet vážně. Takže jestli dneska někdo tvrdí, že je překvapený, že komunisté nominovali pana poslance Ondráčka, tak neříká pravdu. Minimálně ti, kteří byli na té schůzce. A byli tam zástupci všech klubů po jednom. Tady pánové Radim Fiala a Tomio Okamura, tam byli oba dva, pokud si dobře pamatuji. A to jednání potom pokračovalo druhý den dopoledne, kdy nám bylo oznámeno, že sociální demokracie v rámci toho, aby nebyla zablokována sněmovna, s tím sice nesouhlasí, ale nebude protestovat proti tomu, že ta komise připadla komunistům.

Zazněla tam slova jako, no, to my sociálním demokratům nikdy nedáme. Já to dělám nerad. Nerad říkám a interpretuji věty z uzavřeného jednání. Ale když už s tím někdo začal a neříká pravdu, tak to musím uvést na pravou míru.

A teď k samotnému návrhu. My jsme se netajili a netajíme tím, že pan poslanec Ondráček nemůže vést tuto komisi a že uděláme všechno proto, aby ji nevedl. Teď nebudu hrát tu mlhu, a říkat, komu chyběl jeden - dva poslanci v pátek. Ty počty jsou úplně jednoduché při respektování principu tajné volby.

Předpokládám, že poslanecký klub volí svého zástupce, když ho nominuje. Je to legitimní, logické. Bylo tady přítomno 11 komunistů. Předpokládám, aniž bych byl s nimi za plentou, že ho volili. Přítomno bylo 19 členů klubu SPD a nevím, jestli ho všichni volili. Ale i kdyby ho volili všichni, tak 11 a 19 je 30. 30, pane premiére. A chybí 49 hlasů k dosaženému výsledku 79. A kde se vzaly? Je to polovina klubu hnutí ANO, jako že to štípli půl na půl? No to by museli mít 98 členů a být všichni přítomni, aby to bylo půl na půl. Podle zpráv, které jsem viděl včera v médiích, bylo přítomno 63 poslanců klubu ANO, takže z těchto počtů vychází, že minimálně 49 hlasovalo pro pana poslance Ondráčka a 14 pro něj nehlasovalo. Kdo ovládá základy matematiky, určitě se mnou bude souhlasit, že 49 : 14 není půl na půl. To jenom k vysvětlení.

My si myslíme, že v takové věci, že je navržen člověk, který s obuškem v ruce bránil komunistický režim, se nedá handlovat, vyjednávat, vzájemně podporovat, že to je věc principu a přístupu. A nechceme se s mířit s pátečním výsledkem. Proto i po mediálních vyjádřeních například pana premiéra přicházíme s tímto bodem, a pevně věřím, že přesvědčíme většinu Poslanecké sněmovny, a tato většina napraví chybný krok, který podle našeho silného názoru sněmovna v pátek udělala.

Protože vznikly nějaké spekulace, jak se to dá udělat, jednací řád čl. 47 říká, že Poslanecká sněmovna volí předsedu komisí Poslanecké sněmovny, takže analogicky Poslanecká sněmovna jako celek odvolává předsedu kterékoli komise, volíme tajně, takže analogicky i hlasování o odvolání musí, resp. má proběhnout tajně. My navrhujeme, aby to proběhlo v souladu s těmito principy, tzn., tajně, pokud by někdo navrhoval jiný způsob volby, tak náš klub bude hlasovat proti veřejnému hlasování. Protože je demokratickou výsadou hlasovat o personálních věcech tajným způsobem, a tuto demokratickou výsadu nechceme ztratit ani v případě pana poslance Ondráčka a této volby.

Děkuji a žádám vás o podporu zařazení tohoto bodu dnes jako první bod. My jsme připraveni, že ten bod proběhne poměrně krátce, nicméně pokud by se tady opakovala nehorázná vystoupení z pátku, tak na ně samozřejmě reagovat budeme. Chci říct některá nehorázná vystoupení z pátku, abych se nedotkl všech pátečních vystupujících. Děkuji. (Potlesk vpravo.)

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec

