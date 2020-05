Stanjura (ODS): Obcím na každého občana tisíc korun

reklama

Děkuji za slovo. Já v krátkosti zareaguji na některé pasáže vystoupení paní ministryně, zejména co se týče rozpočtů měst a obcí.

S tím, co paní ministryně říkala, s těmi čísly se nedá nic jiného než souhlasit. Nicméně dáváme opakovaně vládě ke zvážení jednu věc. Myslíme si, že ekonomika bude potřebovat další impulsy a nám přijde rozumné, aby ty impulsy šly z obecní úrovně. My navrhujeme, aby vláda například z vládní rozpočtové rezervy vyčlenila částku cca 10,5 mld. korun, rozdělila mezi obce jednoduchým klíčem, na každého občana tisíc korun. To je částka, kterou si každý občan v té své obci umí představit. A dá se to vyúčtovat úplně jednoduše jako například náklady na volby, jak účtují obce. To znamená obec, která bude mít 600 obyvatel, by dostala 600 tisíc.

Zastupitelstvo rozhodne, jak je použije v rámci pomoci. Je velmi pravděpodobné, že takové zakázky malého rozsahu dostanou místní lokální firmy, které to budou potřebovat jako sůl. No a to zastupitelstvo vyúčtuje státu velmi jednoduše typu 600 tisíc, za 300 tisíc jsme opravili hasičskou zbrojnici a za 300 tisíc jsme opravili dva chodníky nebo dva kousky chodníku ve své obci. Myslím si, že by to hrozně pomohlo. Jednak by to krylo ten výpadek obcí, ten beze sporu bude. A díky tomu, že bude výpadek i ve státním rozpočtu z daňových příjmů. Za druhé by to byla věc jednorázová, nezatěžovala by rozpočtové určení daní do příštích let a byla by velmi užitečná.

Myslíme si, že takových projektů je připravena celá řada. Já osobně jsem inicioval a děkuji kolegům z Poslanecké sněmovny, kteří jsou se mnou členy dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. My jsme vyhodnocovali ty dotační tituly, které fond vypisuje každý rok. Je tam zhruba 500 milionů žádostí, které splnily veškeré náležitosti, jsou připraveny, jenom tam je nedostatek finančních zdrojů. Musím říct, že jednomyslně za všech pět členů dozorčí rady doporučilo výboru Státního fondu, aby se ta půl miliarda uvolnila a opět aby ty peníze doputovaly do měst a obcí na cyklostezky, bezpečné chodníky, osvětlení přechodu, opravily se všechny projekty, které jsou připraveny a které splnily veškeré předpoklady.

Pak je tam samozřejmě skupina projektů, která neuspěla z různých důvodů, o těch nemluvíme. Ty prostě nesplnily požadavky ať už technické, legislativní a podobně.

A stejně tak si myslím, že v rámci pomoci těm veřejným rozpočtům, například krajů, by bylo dobré, kdyby i letos vláda uvolnila ty čtyři miliardy na silnice II. a III. třídy. Pokud to bude víc, jak jsem slyšel, že vláda by mohla i víc, tak to bude jenom dobře. Opět to jsou peníze na projekty, které jsou v zásadě připravené. Nebudou to žádné gigantické projekty. A opět je vysoká pravděpodobnost toho, že to budou vykonávat menší lokální firmy. Já myslím, že to by byla ta pravá pomoc v příštích měsících, které, kdy zejména ty menší firmy budou mít skutečně problém s náplní své zakázkové činnosti. Děkuji.

