Stanjura (ODS): Očekával jsem, že vláda ví, co bude dělat

Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já myslím, že jsme se nesešli k tomu, na této schůzi, abychom kritizovali vládu. Na to určitě přijde čas, ale ten čas zatím nenastal. Nicméně mnozí představitelé nebo ministři vládních stran mají pocit, že i dotaz je kritika. Já myslím, že to tak není. A když klademe dotaz, tak chceme slyšet odpověď. Pan předseda Fiala už reagoval, já myslím, že dostatečně, na pana ministra zdravotnictví. Já vám řeknu, co mně, a myslím, že mnoha spoluobčanům v dnešních vystoupeních členů vlády chybělo. A to je naděje. Naděje na nějaký optimismus. Ničeho takového jsme se bohužel doteď nedočkali.

Ta opatření jsou těžká pro mnohé z nás a opozice jako celek je vlastně podpořila. A zase budeme říkat, že si opozice hraje své politické hry. Není to pravda. Naši občané jsou disciplinovaní, kreativní a přispívají k tomu, že to zvládáme relativně, podotýkám slovo relativně dobře jako ČR. Ale čas běží, jsme skoro měsíc v nouzovém stavu a očekával jsem já i mnozí další něco, co nám dá naději, že vláda ví, co bude dělat, kdy to bude dělat, za jakých podmínek to může udělat. Ne že chce nebo nechce, ale že může. A já mám v zásadě jednu velkou prosbu na členy vlády, aby si své spory, které jsou logické, pochopitelné lidsky i profesně, aby si vyříkali mimo sdělovací prostředky. Aby nešířili chaos, protože pak lidé ztrácení tu naději. Uvedu několik případů. A neberte to jako kritiku, spíš jako povzdech a jako prosbu, abyste ty tiskovky dělali, až se domluvíte. A sdělili i nám jako opozici, protože ta debata mezi vládou a opozicí je mnohem menší, než bych si přál. Abyste nám sdělili, kudy stát povedete.

Není možné, podle mě, aby premiér řekl, a mně to bylo sympatické, budeme rozvolňovat opatření. A vystoupí pan vicepremiér a řekne: nebudeme rozvolňovat opatření. Vystoupí paní ministryně práce a sociálních věcí, a zase mně to je sympatické, a říká: měli bychom testovat co nejvíce seniorů, to je priorita. To já bych podepsal. Vystoupí pan premiér a řekne: nemáme kapacitu, budeme testovat personál tam, kde se o naše seniory starají. Vystoupí pan Prymula a řekne: budeme promořovat, změnil jsem názor. Ukazuje se, že Čína nám nedávala pravdivé údaje. A pan premiér i pan vicepremiér řeknou: nebudeme dělat. Ta prosba je, abyste se domluvili a řekli nám, jak to bude.

Mohl bych mluvit o otevírání škol, podobný případ. To jenom vznáší zmatek, chaos, ale také nejistotu. Nejen do řad opozice, to by nebylo tak důležité, ale do řad občanů.

My jsme sem dneska přišli s tím, že uslyšíme pádné důvody, proč ten nouzový stav prodloužit, a zatím jsme je neslyšeli. Bohužel. A máme hlasovat a vystavit de facto bianco šek. A bez toho plánu je to mimořádně obtížné byť na jeden jediný den.

Děkuji.

