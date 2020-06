Stanjura (ODS): Pan premiér prošvihl šanci prosadit jádro jako bezemisní zdroj

reklama

Děkuji za slovo.

Nejdřív ke dvěma předřečníkům. Ta usnesení si protiřečí v každém případě, to ale neznamená, že o nich nemůžeme hlasovat a že nemůžeme přijmout jiné usnesení, než tady přijal výbor pro evropské záležitosti. Pokud si dobře interpretujete usnesení výboru, tak vlastně nabádá, aby se změnily podmínky Zelené dohody, kdežto v tom usnesení, jen minimálně ty první tři body, které jste předložili vy a máte na to plné právo, chcete, abychom podpořili klíčové body Zelené dohody.

Ale já jsem se přihlásil proto, abych se zeptal pana ministra Brabce na to, jak to bude s jadernou energií. Pan premiér bohužel prošvihl historickou šanci prosadit jádro jako bezemisní zdroj v okamžiku, kdy se hlasovalo o Green Dealu na rozdíl od našich partnerů z Polské republiky. Všimněte si, že se vyžadovala jednomyslnost, které takzvaně bylo dosaženo až na to, že Polsko nebylo pro a vyjednává si velmi cenné výjimky pro svou zemi. A my jediného, čeho jsme dosáhli, že v nějakém doprovodném podtextu k textu je neutrální věta, která říká, že Evropská komise konstatuje a bere na vědomí, že jaderná energie je součástí energetického mixu některých členských zemí a pan premiér to vydává za to, že prosadil, že jádro je bezemisní zdroj. To bohužel neprosadil. A teď je před námi druhá, díky nešťastným okolnostem a covidové krizi, a poslední šance to prosadit, tak se chci zeptat pana ministra Brabce, jestli o tom vláda jednala, jakou zaujala pozici a zda o to budeme bojovat. My chodíme společně na vládní výbor, který se zabývá otázkou výstavby nového jaderného bloku. Myslím si, že v České republice po tom, co premiér změnil názor o 180° správným směrem, panuje široká politická shoda co se týče financování výstavby a garantované ceny za budoucí vyrobenou energii, takže hlavní souboj budeme muset svést na evropském hřišti. A pokud tuto druhou mimořádnou šanci nevyužijeme, tak jsem velmi skeptický k tomu, že se nám to podaří postavit. A to není v zájmu České republiky. A to není souboj vlády s koalicí, proto říkám, že na tom panuje široká shoda. Když se podíváme realisticky, tak to je projekt pro příštích minimálně pět vlád, když budu počítat, že každá bude mít čtyři roky řádné volební období. Tak bych chtěl vědět, jestli tu šanci vláda využije a zda při jednání o projektu obnovy tuto kartu zvedne a bude s ní hrát velmi tvrdě, jako hráli naši partneři z Visegrádu, kolegové z Polska.

Děkuji za odpověď.

