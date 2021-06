Stanjura (ODS): Pane ministře, vy se debaty evidentně bojíte

reklama

Děkuji. Vystupuji naposled v této chvíli, protože nechci brát čas pro třetí čtení. Nicméně, jak se vláda chová arogantně k právu a není schopna u soudu obhájit (nesrozumitelné), tak stejně se chová arogantně v Poslanecké sněmovně. Jak dlouho trvá pandemická pohotovost, pane ministře zdravotnictví prostřednictvím pana předsedy? Kolikrát jste vy sám nebo někdo, premiér nebo bývalý ministr zdravotnictví nebo předminulý ministr, přišel sem a řekl - navrhuji bod Informace o průběhu pandemické pohotovosti, já bych vás chtěl informovat, co jsme udělali, v jakém jsme stavu, jaká jsou odborná doporučení, co navrhujeme, žádám vás o podporu, pojďme se o tom vážně bavit. Já vám odpovím - ani jednou! Jednou za dva týdny máte předkládat zprávu o pandemické (nesrozumitelné) Sněmovně. Děláte to tak, že pošlete nějaký dokument do mailu a nejste schopni sem přijít obhájit ho a debatovat. Tak čím jste zase překvapeni? Že jsme to navrhli po tolika týdnech pandemické pohotovosti, že tady chceme vést debatu na mikrofon?

Pane předsedo, já těch čtyřicet podpisů samozřejmě mám, můžu vám je odevzdat, ale je to zbytečné, protože to bylo zavetováno. Tak si nehrajme na procedurální (nesrozumitelné), my jednací řád známe, naše tři kluby mají přesně čtyřicet členů a je to shoda našich tří klubů v naší koalici SPOLU, občanských demokratů, křesťanských demokratů a TOP 09. Tak se nezkoušejme. Možná by(?) tady zněly další hlasy z jiných klubů, které by ty podpisy taky přidaly. Ale vy jste to zavetovali.

Takže já žádám ministra zdravotnictví, aby on sám iniciativně našel termín, nejlépe tento týden, a řekl já chci informovat Sněmovnu a tím pádem veřejnost o průběhu pandemické pohotovosti, co jsme za ty dva a půl měsíce nebo kolik to je udělali, co ještě uděláme. A ne že budete prohrávat jeden soud za druhým a budete se tvářit, že se nic neděje a tady řeknete - vy máte odpovědnost. No my víme, proč to navrhujeme. Nám to doporučili naši odborníci. Víme, co se děje v jiných státech, ale to ještě neznamená, že budeme slepě kopírovat. Fakt ne. A místo abyste využil šance vést s námi debatu a třeba abyste nás přesvědčil, tak tu debatu vůbec nevedeme. Ani jednou. A pořád slyšíme, a zase jste řekl lež, když to zrušíme, nemůžeme dělat nic. To prostě není pravda a vy to moc dobře víte, že to není pravda. No ukazujete míň. Ano, míň, protože to je odstupňované. Tak kdy to zrušíte? Tak nám řekněte nějaký plán. Ne teď, když jsou třetí čtení, navrhněte bod a pojďme o tom normálně debatovat. Ale vy se debaty evidentně bojíte.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



