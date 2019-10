Stanjura (ODS): Podnět přišel z Německa. Státní správa ho zametla pod koberec

Tak o té fakturaci víme ze zprávy OLAF - informace pro pana poslance. Vzpomeňme si, jak to bylo - a je to oblíbená taktika ministryně financí a Ministerstva financí pod vedením paní ministryně. Nejprve zatloukat, zatloukat, zatloukat, nevydávat pravidlo omerty. Bylo to u zprávy OLAF, vzpomeňte si - nemůžeme vydat, nemůžeme potvrdit, nemáme překlad, to samé auditu, nemůžeme, nemůžeme.

Pan poslanec v té horlivé obhajobě své ministryně svého hnutí zapomněl. Naprosto souhlasím s paní ministryní, která nemůže nic řešit, proč to nevyřešil Kalousek. To je opravdu logický vývod, pokud souhlasím s tím, že ministr nemůže nic dělat, tak proč si berete do úst jiné ministry a říkáte - oni to měli vyřešit. Problém je úplně jiný. Podívejte se na tu zprávu OLAF, podívejte se na to plnění, podívejte se, kdy skončilo to plnění.

A ten podnět přišel z Německa. Co s ním udělala státní správa v době, kdy rezort Ministerstva financí mělo hnutí ANO. Zametla to pod koberec, zametla to pod koberec. A nebýt zprávy OLAF, tak se tomu ani Policie České republiky nevěnuje. Takhle jednoduché to je. A je to nezákonné, to není legální. Uměle si zvyšovat náklady je nezákonné. A kromě daně z příjmů, kterou si snižuje ta firmy, nezapomeňte na DPH, vy velcí bojovníci s malými podnikateli s EET. Taky Čapí hnízdo inkasovalo DPH z těchto faktur. A stát jim ji vyplácel a vracel. A to je taky nelegální.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec

Takže pokud se, ptáte pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, jestli to bylo legální nebo nelegální. Je to nelegální a platí to pro všechny. I pro hypotetickou firmu i pro firmu, kterou řešíme v tomto konkrétním případě. A jsou konkrétní případy, kdy podnikatelé za mnohem menší částku skončili na mnoho let nepodmíněně ve vězení za tento kriminální čin.

To si dohledejte z veřejných zdrojů. To nejsou žádné informace, které my, normální smrtelníci se nedozvíme. Na rozdíl od finanční správy. Vy tady vždycky tleskáte, jak ti podnikatelé podvádějí. Jak to víte, že podvádějí podnikatelé? Kde jste na to přišli? Máte jiné informace než my, kteří tvrdíme, že to není pravda? V té horlivé obhajobě také někdy používejme zdravý rozum a nějaké argumenty a fakta.

