Stanjura (ODS): Problém distanční výuky a ošetřovného u distanční výuky vlastně není

reklama

Děkuji za slovo. Já myslím, že v okamžiku, kdy nebo těsně před tím, než budeme hlasovat o těch opatřeních, tak bchom měli znát vlastně parametry, důvody a dobu, na kterou takový zákon chystáme. Tak ještě včera jsem slyšel pana ministra zdravotnictví, že se první stupeň základních škol otevře 2. listopadu. V tom okamžiku podle navrženého vládního zákona vlastně není žádný problém. Je prezenční výuka a nikdo nechodí na OČR(?), že by se staral o dítě, které nemůže do školy, když je otevřena prezenční výuka na prvním stupni, pokud si dobře uvědomuje parametry, jak funguje normální OČR. Já vím, že jsou prázdniny, ale když jsou prázdniny, tak to není důvod pro OČR, to jsou prázdniny. Přece taky v červenci a srpnu se rodiče musí starat o své děti a neberou OČR. Takže to opatření vládo znamenalo de facto osm vyučovacích dnů. Pokud mě paměť neklame, tak to bylo deset kalendářních dnů. To znamená i bez tohoto zákona, který nestihneme, tak by rodiče byli jeden den bez příjmů za ošetřovné, pokud by s tím dítětem zůstali doma. Jeden jediný den. Pokud máme věřit vládě, že se školy otevřou, tak problém distanční výuky a ošetřovného u distanční výuky vlastně není. Vláda chce, abychom ten návrh zákona přijali. Co si máme myslet o tom, jak to bude s distanční výukou na prvním stupni? Co má vláda hlavně za plány? No pokud budou ty školy otevřené, tak není problém, ten zákon nepotřebujeme. Je to pravda. Je to pravda.

A teď si řekněme, jak je to napsané. Tak dejme tomu, že otevřeme školy, děti budou chodit do školy, někdo z těch dětí bude v karanténě, to se může stát, logicky. V tom případě OČR 70 %, vnímám většinový názor v Poslanecké sněmovně, nepolemizuji. Ale v té samé třídě bude jiné dítě, které nebude v karanténě a prostě onemocní něčím jiným, to klasické ošetřovné. Kolik dostane rodič ošetřovného, milé kolegyně, milí ministři, členové vlády? 60 %. Kde vidíte logiku? Nemocné dítě ne covidem, ale něčím jiným 60 %, dítě v karanténě, ani ne nemocné, ale v karanténě, to se může stát, rodič dostane 70 %. Vysvětlete to těm dvěma rodičovským párům, že jeden má o 10 % víc a jeden méně. Vláda o tom (nesrozumitelné) nepřemýšlela, podle mě to není možné, tohleto nemít vyřešeno. A navíc my pořád říkáme 70 %, 60 % denního vyměřovacího základu. Kdo z vás si umí spočítat denní vyměřovací základ? Skoro nikdo. Když si vezmete svoji výplatní pásku, tak tam žádný údaj, který se jmenuje denní vyměřovací základ, nenajdete. Mnohem poctivější by bylo říkat, aby ti rodiče to chápali, kolik procent čisté mzdy to je. A to není 70 %, to je vyšší číslo. Ministerstvo práce a sociálních věcí na to má aparát, abychom řekli, kolik je to procent čisté mzdy, protože to ty rodiče zajímá, o kolik procent, když se bude starat o to dítě, budou mít nižší příjem a ne jestli je to denní vyměřovací základ nebo nějaké jiné číslo.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže já nechci napadat ten návrh zákona, ale chci říct, že vláda to nemyslí vážně s tím, že školy budou otevřené. Pokud by to myslela, tak nevím, proč to projednáváme v legislativní nouzi a proč (nesrozumitelné) standardně, obecně, že takové případy se mohou opakovat. Může to být i z jiných důvodů. Může to být lokálně uzavřená škola z nějakých jiných důvodů. Žloutenka mě napadá, pamatuji si, když jsem byl dítě a chodil jsem do školy. A tam ti rodiče budou brát kolik procent? 60 a v jiném případě 70. Tak mi někdo vysvětlete, z těch, kteří se tomu věnujete v sociálním výboru - paní ministryně tady není, ta tomu rozumí, nemyslím paní ministryni financí, myslím paní ministryni práce a sociálních věcí. Na to jste zapomněli, toho jste si nevšimli? A pak tady slyším, na základě aktuální informace o rozhodnutí vlády vládní kluby podpoří pozměňovací návrh. Je to normální? Vy jste ten zákon poslali kdy do Poslanecké sněmovny? Před kolika dny ve stavu legislativní nouze, abyste se dneska ve 13 poradili a po tiskovce premiéra změnili názor. A ještě chcete, abychom za to tleskali. Kdybyste alespoň na počet(?) - i když udělala to opozice, že navrhla těch 70 %, ne vládní strany, a vůbec jste neřešili ten rozdíl 60 a 70 %. Vybalancovat to rozhodnutí je poměrně složité, protože co je naším zájmem? Ochránit zdraví, aby lidé mohli chodit do práce a děti mohly chodit do škol. A v takovémhle návrhu zákona, jako je tento, vlastně balancujeme tyto tři cíle a používáme k tomu nějaké ekonomické nástroje, aby nepřevážila ekonomicky motivace k jednomu či druhému chování. A to se podle našeho názoru v tomto návrhu zákona skutečně nepovedlo, jsou tam nelogické věci, nedomyšlené. To neznamená, že to nepodpoříme, jenom jsem chtěl říct, že vláda má pracovat lépe a promyšleněji a říkat nám pravdu a říkat nám pravdivé scénáře. Ne že se školy otevřou a pak nemusíme řešit ten zákon. Děkuji.

Psali jsme: Stanjura (ODS): Odklad EET do roku 2023 je faktickým potopením „vlajkové lodi“ vlády Andreje Babiše Stanjura (ODS): Kanál Labe-Dunaj-Odra je nesmyslný a předražený projekt Stanjura (ODS): Nejdůležitější je, aby vládě a krokům, které připravuje, věřila veřejnost, ne opozice Stanjura (ODS): Říct, pane ministře, pokud máte geniální nápad, sem s ním, to není seriózní debata

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.